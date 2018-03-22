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19:30, 22 марта 2018

Британский суд разрешил взять анализ крови у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

Образцы требуются для экспертизы специалистами Организации о запрещении химического оружия, передает телеканал Скай Ньюс. Лондон считает, что Скрипаль с дочерью были отравлены веществом, которое разработано в России. Москва эти обвинения отвергает.

Комментарии

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komiccap_nkvd 22 марта 2018 | 19:32

Спецслужбы Великобритании озабочены тем, что Москва может раскрыть личности сотрудников британской разведки в России. Об этом сообщает The Independent.

В первую очередь обеспокоенность вызывают имена 23 дипломатов, которых выслали из России вслед за действиями британской стороны. Как сообщает издание, среди них есть и сотрудники секретной разведывательной службы MI6.

aleksandr39 22 марта 2018 | 19:48

komiccap_nkvd: Как сообщает издание Россия предоставила доказательства что Скрипаль был отравлен российскими боевиками из ОПГ " днр -лугандон " .

metlag 22 марта 2018 | 19:53

komiccap_nkvd: Только идиот не знает, что среди дипломатов всегда есть разведчики. так что беспокоиться не о чем.
имена спецслужбы противника знают точно.
The Independent. написала глупость, ты повторил, доказав свой идиотизм.

olegleon 22 марта 2018 | 19:34

специалисты ОЗХО хотят группу крови проверить?

kolovrat_ 22 марта 2018 | 19:42

отцовство подтвердить. вдруг она дочь не скриаля, а джеймса бонда

тогда все встает на свои места..

aleksandr39 22 марта 2018 | 19:52

kolovrat_: Дочь " бонда " это Анька Чапман ,российская шпионка ,которую арестовали в Вашингтоне в супермаркете ,когда она пыталась вынести чипсы .

metlag 22 марта 2018 | 19:59

olegleon: Удачно изображаешь идиота, голубчик.
Хотя скорее изображать тебе не надо.
Специалисты ОЗХО хотят установить наличие и состав отравляющего вещества в крови.
И это вызывает истерику у представителей России.

Потому как это будет неопровержимым доказательством происхождения отравляющего вещества.

odobryam_s 22 марта 2018 | 19:36

Ну а что, вполне своевременно.... Этот поганец уже не первую неделю загибается, можно наконец-то и анализ взят... А то лечат не пойми от чего.... А главное, не пойми зачем, это же предатель! Он точно так же продаст и новых хозяев....

glotov 22 марта 2018 | 19:40

Через месяц мочу разрешит взять.

odobryam_s 22 марта 2018 | 19:46

glotov: А там глядишь и медсестра в палату заглянет.... И, кто знает, может даже и врач осмотрит!

zik14 22 марта 2018 | 19:54

odobryam_s: Ну почему сразу медсестра? Может вагинобританец с медицинским образованием

(комментарий скрыт)

echo_shar 22 марта 2018 | 19:56

Снова начинается бритосовская блатная истерика про некие секретные доказательства, тайных агентов и секретных расследований непонятно чего и как.
Этим клоунам уже никто не верит. Терезка подставила всю страну своим цирком со Скрипалем!)))

metlag 22 марта 2018 | 20:04

echo_shar: Дружок, твоя истерика и истеричные вопли всех портянок, а также российского МИДа и Писькова показывает, что дело обстоит как раз наоборот и англичанам верят все.
В том числе и вы сами.
Поэтому и истерично отрицаете очевидное.

echo_shar 22 марта 2018 | 20:16

metlag:
Ага! )) Я помню, как Энтони Блэр брехал в парламенте про оружие массового поражения у Саддама. Потом, правда, извинился... Правда через 10 лет и после 500 тыс. загубленных иракцев.
В результате

metlag 22 марта 2018 | 20:27

echo_shar:
В результате как ты помнишь Саддама повесили. И не извинились. И это правильно.
Причем повесили его сами иракцы. После суда.
Так как оружие массового поражения у Саддама было и он его применял против собственного народа.
Насчет извинений ты врешь и передергиваешь,

metlag 22 марта 2018 | 20:41

echo_shar: Тони Блэр вскоре после публикации доклада выступил с речью, которая длилась полтора часа, но ни разу за эти полтора часа бывший премьер так и не извинился.

joseph_gebbels 22 марта 2018 | 19:57

Новости про Скрипаля одна бредовее другой. То Терезка утверждает что он отравлен БОВ из России, то оказывается, что у него вообще кровь не брали. А переливание тоже не делали что ли? А как тогда собираются токсин выводить из организма? Или переливали наугад?

(комментарий скрыт)

polba 22 марта 2018 | 20:02

То есть.... за тот месяц что Скрипаля "спасают" в британской спецклинике, у него так и не взяли образцы крови, тканей, эпителия и прочая и прочая и прочая ?
Это как, простите?

korikov 22 марта 2018 | 20:03

Где? Где, кричащие заголовки и пафосные тексты на страницах Эхо Москвы о режиме, который арестовал невиновную. Ту самую, которая несколько лет была героиней всех новостей - САВЧЕНКО!?
Я хорошо помню, как на протяжении месяцев главным трендом Эхо Москвы были новости о Савченко, каждый день, каждый час нам в захлёб и со слюнями у рта рассказывали из сетевизора о том, как украинская лётчица героиня не ломается под натиском путинского режима, как смелая и отважная Надежда отстаивает свои права голодовкой, как её не пускают покурит истязая никотиновым голоданием. Хорошо помню, как весь отборный международный политический кластер беспокоился о судьбе сильной женщины и синхронно требовали её освобождения, как все правозащитные организации следили в сотни глаз за соблюдением прав отважной лётчице в российской тюрьме.
Можно ещё много писать о том, как работала эта проклятая мировая пропаганда, когда это было выгодно основной исключительной по версии Обамы нации.
И я смотрю, как сейчас, все, включая Эхо Москвы засунули свои языки себе в пятую точку.
Что господин Венедиктов, тема Савченко уже не в тренде?

Это мне напоминает не менее лицемерную ситуацию с художником Петром Павленским, когда весь мир отстаивал его права и одна из стран Франция требовала его освободить из тюрьмы после поджога двери здания на Лубянке и как та же Франция ему впаяла 10 лет за точно тако же поджог в полиции при полном молчании тех, кто до этого так отстаивал право художника на художественные поджоги в России.

И после этого вы мне скажете, что Эхо Москвы не является одним из болтиков мировой пропаганды?

Молодец, кто осилил мой комментарий. Я душу излил, надеюсь свободное либеральное СМИ меня не забанит за критику.

polba 22 марта 2018 | 20:12

korikov: «Наденька, дорогая моя, я восхищаюсь.... Вы — символ разграбленной и расстрелянной Украины. Я вас об одном прошу — НАДЕНЬКА, ЖИВИТЕ!!! Вы должны жить, у вас большое будущее» (С) Ахеджакова.

sg77g 22 марта 2018 | 20:04

Чеерз сколько времени скоТереза будет жалко блеять как жалка болонка Блэр "Ошибочка вышла.."?

colenval 22 марта 2018 | 20:11

Не уверен, что понял. А что, следователь не имеет полномочий для проведения элементарной экспертизы? Всё решает лично королева?

polba 22 марта 2018 | 20:19

colenval: Следователь, он ведь может нечаянно посмотреть не в ту сторону... вот старшие товарищи его и направляют.

klink 22 марта 2018 | 20:31

Ничего не понимаю. Образцы крови должны были быть взяты сразу же при помещении этих людей в госпиталь. Почему для этого нужно решение суда? Если образцы до сих пор не проанализированы, то на чём строится обвинение?

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