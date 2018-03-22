Первые анализы у пострадавших от отравления газом в Волоколамске не выявили следов мощной интоксикации

Специалисты проверяли как детей, так и взрослых, рассказала главный терапевт московской области Наталья Санина. По данным министерства здравоохранения региона, общее число пострадавших за последние два дня выросли почти до 150 человек. Только сегодня около 70 детей обратились за помощью к медикам, но никого из них не госпитализировали, рассказали власти.