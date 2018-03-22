Первые анализы у пострадавших от отравления газом в Волоколамске не выявили следов мощной интоксикации
Специалисты проверяли как детей, так и взрослых, рассказала главный терапевт московской области Наталья Санина. По данным министерства здравоохранения региона, общее число пострадавших за последние два дня выросли почти до 150 человек. Только сегодня около 70 детей обратились за помощью к медикам, но никого из них не госпитализировали, рассказали власти.
Комментарии21
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r88w556xl4 22 марта 2018 | 19:32
не выявили следов мощной интоксикации
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"Вы не сразу умрёте, а потихоньку медленно сдохнете".
poluputing 22 марта 2018 | 19:54
r88w556xl4: а не хрен забубённым ватникам в санаториях ошиваться, выборы уже состоялись
kottigr1 22 марта 2018 | 19:33
- Здоровы как российские олимпийцы.. Хоть сейчас в армию забирай ! - практически это сказала главный терапевт московской области Наталья Санина..
odobryam_s 22 марта 2018 | 19:33
"Это все на пользу, это же родной воздух, целебный! Это же не затхлая атмосфера гейропы, понимать надо!", заявила терапехт....
lenin3 22 марта 2018 | 19:42
odobryam_s: тем более,что интоксикация не мощная,а такая,незначительная,не сразу убъёт,а постепенно....
nf5096004 22 марта 2018 | 19:35
А кто бы сомневался. Помните радиацию в Чернобыле? Пока Запад не закричал, у нас все в порядке было. Все течет, но у нас ничего не меняется.
grishakras 22 марта 2018 | 19:37
Одна шайка
keep_moving 22 марта 2018 | 19:39
что значит "мощной"? В кому что ли никто не впал??(((
chubuk 22 марта 2018 | 19:40
Кому захочется из главного терапевта московской области в санитарки...
ac_dc 22 марта 2018 | 19:45
не выявили следов...
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Тяжелый на подъем русский народ возбудился с нихера?
Как в это поверить?
Проще не поверить в советскую медицину.
Но скорей всего их подкупила Собчак
curious69_ 22 марта 2018 | 19:46
У главного терапевта московской области з.п. наверняка СРЕДНЯЯ по России.
gregor 22 марта 2018 | 19:48
Первые анализы у пострадавших от отравления газом в Волоколамске не выявили следов мощной интоксикации
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Да всё это провокация англичан , которые выборы нашего Солнцеподобного , хотят скомпрометировать . Захарова и Песков ,от имени Кремля , так и сказали .
А кто не верит Захаровой и Пескову ? Кто не патриот ?
s011ma 22 марта 2018 | 19:48
Ничего, паталогоанатом выявит.
ostanovka 22 марта 2018 | 19:49
И дым отечества вам сладок и приятен, рашки. Он не может повредить вашему здоровью.
Харош кочевряжиться, рашки.
Пишите все хором явку с повинной и бегите в участок, сознаваться как вас госдеп за печеньки искусил родное правительство оболгать.
peresvet73 22 марта 2018 | 19:50
В путинской России, любое ведомство от ЦИК и Суда до либоратории, готово по приказу и без, совершить подлог "во имя высших государственных интересов" и "великой России". Все эти их заявления-заверения, яйца выеденного не стоят.
pepetz 22 марта 2018 | 20:05
Ну, экспертов - то мы хорошо знаем.
У них, мальчишка запросто может выпить пол литра водки и бегом бегать.
А тут другая ситуация людям дышать нечем, а воздухе нет токсичных веществ.
encopresis 22 марта 2018 | 20:06
А у этих дохтуров опыт работы по специальности есть? А то летом сходил в районную поликлинику (ВАО, г. Москва) и просто офигел от т.н. "оптимизации здравоохранения"!
al101_2 22 марта 2018 | 20:14
Скоро объявят, что это была аллергия на пышное весеннее цветение роз!
samka_angela 22 марта 2018 | 20:24
вторые анализы взять, к сожалению, не успели.
любим, скорбим, помним.
kail34 22 марта 2018 | 20:29
Блин! Следов нет,а отравленные есть! А если источник до сих пор не выявили,то это вообще ЖОПА!!! Завтра в Москве будет и чего тогда вся эта братия будет делать? НЕТ СЛЕДОВ! Идиоты!
ostanovka 22 марта 2018 | 20:48
Ну проверили немножечко на детишечках новый газик-тошнотик, ну чо кричать? Не нервно-паралитическмй же! Такие учения очень дешёвые, зато какой неоценимый опыт будет у русского солдата, когда война с Америкой начнется! Волоколамцы, вы же первые спасибо скажете русскому воину-защитнику!!
Ведь, если учений не проводить, завтра на этой свалке будет база НАТО!!