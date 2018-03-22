Мэр Волоколамска Лазарев: Власти считают постановочными волнения жителей из-за полигона «Ядрово»

Власти считают постановочными волнения жителей Волоколамска из-за полигона «Ядрово», сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава городского поселения Волоколамск Петр Лазарев.

«Такое бытует мнение у власти, что этот негативней процесс, который начался в связи с этим полигоном в городе Волоколамске, что он имеет такой игровой характер, я бы сказал, наигранный», — сказал он.

При этом П.Лазарев подчеркнул, что уверен в намерениях горожан, пытающихся привлечь внимание к ситуации.

«Я даю гарантию – я этих людей всех знаю, живу вместе с ними, знаю всех, и то, что это не наигранно и это действительно имеет место быть, я за это отвечаю», — сказал он.

П.Лазарев также сообщил, что жители города намерены направить жалобу в Генеральную прокуратуру РФ в связи со сложившейся ситуацией.

21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. По некоторым данным, в результате выброса пострадали сотни местных жителей, в том числе дети.