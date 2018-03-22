Мэр Волоколамска Лазарев: Власти считают постановочными волнения жителей из-за полигона «Ядрово»
Власти считают постановочными волнения жителей Волоколамска из-за полигона «Ядрово», сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава городского поселения Волоколамск Петр Лазарев.
«Такое бытует мнение у власти, что этот негативней процесс, который начался в связи с этим полигоном в городе Волоколамске, что он имеет такой игровой характер, я бы сказал, наигранный», — сказал он.
При этом П.Лазарев подчеркнул, что уверен в намерениях горожан, пытающихся привлечь внимание к ситуации.
«Я даю гарантию – я этих людей всех знаю, живу вместе с ними, знаю всех, и то, что это не наигранно и это действительно имеет место быть, я за это отвечаю», — сказал он.
П.Лазарев также сообщил, что жители города намерены направить жалобу в Генеральную прокуратуру РФ в связи со сложившейся ситуацией.
21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. По некоторым данным, в результате выброса пострадали сотни местных жителей, в том числе дети.
Комментарии18
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stanislav1975 22 марта 2018 | 19:20
Небось не один десяток чинуш с этой свалки кормятся.
kb2 22 марта 2018 | 19:34
stanislav1975: Да она ж принадлежит оказывается бывшему зам главе местной администрации. И естественно при таких раскладах никогда у нас не будет системы переработки мусора. Им это не выгодно
semia 22 марта 2018 | 19:59
Вонь на полигоне тоже постановочная? Офигели твари. Жаль постановочно не пробили негодяю башку.
lenin3 22 марта 2018 | 19:27
А сам-то этот хмырь щас где живёт? Небось,где-нить на экологически чистой Новой Риге поближе к Москве и подальше от Волоколамска...
guliona 22 марта 2018 | 19:28
Такое бытует мнение у власти
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Эти чинуши по-русски говорить разучились!
odobryam_s 22 марта 2018 | 19:28
"На самом деле народ меня любит! Он буквально носит меня на руках!" - заявил мэр.
koshkairina 22 марта 2018 | 19:28
Респект мэру, который причисляет себя к народу, а про власть говорит в третьем лице.
А тех, у кого "бытует мнение", привести поближе к свалке (только без респиратора на урыльнике) да подержать в таком положении - глядишь, мнение-то и перестает бытовать...
zloy_sok 22 марта 2018 | 19:29
Точно! Обама лично, сняв штаны ветра пускал......
andy66 22 марта 2018 | 19:33
российские чиновники никак не могут представить себе непроплаченный протест.
Потому что судят по себе.
ОНИ ВСЕГДА оплачивают все митинги, и уверены что все так делают
bakero 22 марта 2018 | 19:33
Конечно ведь "выборы" показали единство нации!
Мэр Волоколамска Лазарев: «Такое бытует мнение у власти, что этот негативней процесс, который начался в связи с этим полигоном в городе Волоколамске, что он имеет такой игровой характер, я бы сказал, наигранный»
tour 22 марта 2018 | 19:33
«Восстание - это язык тех, кого отказываются выслушать» - Мартин Лютер Кинг
grishakras 22 марта 2018 | 19:34
Ну и дебилы же эти из власти. Одна извилина. На все один ответ. Это постановка и тп . А может и не дебилы - для себя. Ведь чтобы они не пукнул изо рта , им то ничего не будет.
mystar 22 марта 2018 | 19:37
Все правильно сказал. Жители конечно в страхе. Но и за их спинами стоят провокаторы.
На "стихийном" митинге вдруг появились профессиональные растяжки. Их что жители на кухне за 5 минут слепили?
Кто то к этому готовился. Готовил растяжки платил за это. Заранее. Копеечное дело конечно но что есть то есть. Видна подготовка. Еа видео отчетливо слышен один и тот же голос в толпе.
https://ria.ru/society/20180322/1516977302.html
democ 22 марта 2018 | 19:41
mystar: А мусорный полигон тоже за пять минут слепили?
pusto1 22 марта 2018 | 19:38
либо мэру стрясли кукушку, либо власти нанюхались "хорошей". Хотя может и всё одновременно :)
democ 22 марта 2018 | 19:38
Да - да, и каждому протестующему по 10 000 евро перепало. Пусть придёт к протестующим жителям и скажет им это в лицо, а мы посмотрим, как они оценят его "чёрный" юмор.
ostapbey 22 марта 2018 | 19:52
Там-ОБАМА успел накакать.
А то и ТРАМП.
А народ на печенюшки купился.
Две авоськи!!!
Даже.
yuriykyvich 22 марта 2018 | 20:10
Если посмотреть на Гугл-мап, то можно увидеть что над Волоколамском облако смога висит начиная с 2009 года, как раз с этого полигона.