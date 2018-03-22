Министр финансов Антон Силуанов уверяет, что в России не будут повышать налоги, об этом он сказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В Кремле сегодня добавили, что в правительстве обсуждается вопрос о повышении налога на физических лиц. Но при этом, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, решение еще не принято.

Повышение налога на доход физических лиц приведет к уходу бизнеса в тень. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. «Повышая НДФЛ в такой период, когда финансовое положение многих предприятий не очень хорошее, мы, кончено, стимулируем уход бизнеса в тень. Это можно смело прогнозировать, и это будет, если налог на доходы физических лиц будет повышен», — сказал он. Как пояснил И.Николаев, предприятия не захотят увеличивать свои расходы, а работники сокращению выплат предпочтут «серую» зарплату. С точки зрения эксперта, вероятность того, что решение о повышении НДФЛ будет принято, очень велика. Ранее СМИ сообщили, что вопрос о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% обсуждался на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева.