Министр финансов Антон Силуанов уверяет, что в России не будут повышать налоги
Министр финансов Антон Силуанов уверяет, что в России не будут повышать налоги, об этом он сказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.
В Кремле сегодня добавили, что в правительстве обсуждается вопрос о повышении налога на физических лиц. Но при этом, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, решение еще не принято.
Повышение налога на доход физических лиц приведет к уходу бизнеса в тень. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. «Повышая НДФЛ в такой период, когда финансовое положение многих предприятий не очень хорошее, мы, кончено, стимулируем уход бизнеса в тень. Это можно смело прогнозировать, и это будет, если налог на доходы физических лиц будет повышен», — сказал он. Как пояснил И.Николаев, предприятия не захотят увеличивать свои расходы, а работники сокращению выплат предпочтут «серую» зарплату. С точки зрения эксперта, вероятность того, что решение о повышении НДФЛ будет принято, очень велика. Ранее СМИ сообщили, что вопрос о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% обсуждался на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева.
Комментарии19
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odobryam_s 22 марта 2018 | 19:12
"Вы что, с ума сошли? Какое повышение до инаугурации? Вот после проезда по пустой Москве Кощея Бессменного - тогда уж мы разгуляемся! Народу небо с овчинку покажется"....
jidkov 22 марта 2018 | 19:56
Официально повышать не будут. Ошкурят косвенно.
Инструментов много - акцизы, цены на горючку, платон, , прилепин какой-нибудь...
ze_danil 22 марта 2018 | 19:13
а каво он уверяет?
дорогие россияне три дня назад показали, что оне готовы на всё
pro_hanov 22 марта 2018 | 19:14
"Антон Силуанов уверяет, что в России не будут повышать налоги"
Верим, как же. У нас власти говорят только правду, ничего кроме правды. Согласно Н.С. Хрущёву мы уже тридцать семь лет живём при коммунизме.
patrik04 22 марта 2018 | 19:17
Министр финансов Антон Силуанов уверяет, что в России не будут повышать налоги...
Надо выходить на московский майдан, скидывать В.Путина, выбирайте "вальцманов" и "гройсманов", тогда налоги и тарифы ЖКХ будут снижаться каждые полгода.
student_ru_ru 22 марта 2018 | 19:25
patrik04: "Надо выходить на московский майдан, скидывать В.Путина, выбирайте "вальцманов" и "гройсманов", тогда налоги и тарифы ЖКХ будут снижаться каждые полгода."
Ну да, нам, холопам, только барина хорошего подавай, а так мы согласны быть холопами.
kottigr1 22 марта 2018 | 19:30
patrik04: Странные претензии.. Всем известно, что предшественник Владимира Владимировича, некто Путин, поураганил и привел страну к финансовой катастрофе.. Вот теперь Владимир Владимирович вынужден исправлять тяжелое наследие предыдущего президента.. И для этого ему нужны деньги россиян.
poluputing 22 марта 2018 | 19:57
patrik04: не-а, удобней постепенно гнить стагнируя, но все равно закончите лепрозорием
odobryam_s 22 марта 2018 | 19:22
pro_hanov: И 18 лет все в свих квартирах, если верить Горбачеву! А уж по едросовскому манифесту - уже девятый год как почти в раю!
jidkov 22 марта 2018 | 19:59
odobryam_s, таки верховные едирасты все в раю и есть...
goshan31 22 марта 2018 | 19:16
Who is it mr. Siluanov?!
tks 22 марта 2018 | 19:22
goshan31: Er ist... Zhopa-s.
kokapu 22 марта 2018 | 19:19
Значит, точно будут.
tks 22 марта 2018 | 19:20
Ну, значит точно - повысят.
y3emen1 22 марта 2018 | 19:23
фигня, это как новый пересидент решит....
s011ma 22 марта 2018 | 19:32
Было три, а стало пять — всё равно берём опять!
Даже если будет восемь — всё равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу — нам и десять по плечу,
Ну, а если будет больше — то получится как в Польше!
Ну, а если — двадцать пять — Зимний снова будем брать!
..........................
Вот она уже и двести — Зимний все ещё на месте.
idol36 22 марта 2018 | 19:41
Примечательно, что новый президент вообще шел на выборы без какой-либо экономической программы. И на дебатах у него никто не спросил, собирается ли он после выборов повысить налоги... С другой стороны, а откуда взять денег на новую бомбу? Да и Крымский мост надо достроить, не бросать же? Так что пусть повышают, мы потерпим... Надо - значит надо! Ведь, согласитесь, не олигархов же трясти, в конце-то концов...
tag188 22 марта 2018 | 19:48
Вообще, налоги, акцизы, сборы и тд. надо повысить обязательно.
Чтобы все эти 18 марта голос-совавшие и приговаривавшие: "если не он, то хто?!" на своей шкуре прочувствовали причинно-следственные связи между своими действиями и наступившими последствиями.
Может, наконец, кто-нибудь начнет пользоваться мозгами.
ed10075 22 марта 2018 | 20:04
А как он уверял? Говорил: "Бля буду?"
Ну и будет.