В Центризбиркоме не согласны с претензиями к системе «Мобильный избиратель»
Она позволяет проголосовать на любом удобном российскому гражданину участке. Корреспонденты агентства Рейтер Мария Цветкова и Полина Никольская на сегодняшнем заседании ЦИК обратили внимание на то, что с помощью этой системы можно проголосовать не один раз: им самим удалось подать по два заявления.
Элла Памфилова однако сравнила их поведение с действиями работников банков, которые грабят собственное финансовое учреждение для проверки безопасности. Также она посоветовала журналистам Цветковой и Никольской поехать наблюдателями на выборах в другую страну.
Кроме того, зампред ЦИК Николай Булаев обвинил журналистов Рейтер, что они сами совершили административное нарушение.
Комментарии12
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semia 22 марта 2018 | 19:06
Победа Путина-очередной фейк.
ohotnik58 22 марта 2018 | 19:09
Нет мамочка Элла Александровна, ты хвостом то не крути, а скажи прямо. Будут ли сидеть те тётки, якобы учительши, которые под камеры вбросами занимались. Помогая захватывать власть в стране?
bakero 22 марта 2018 | 19:29
ohotnik58: Судя по ситуации в Мытищах нет https://www.facebook.com/groups/260695924447510/permalink/358609434656158/
kottigr1 22 марта 2018 | 19:12
semia: В Центризбиркоме не согласны с претензиями к системе «Мобильный избиратель», так как эта система вообще ничего не считает.. Там даже электронной начинки нет. Простая, пустая, красивая коробочка как и ГАС "Выборы", сделанные из коробки от ксерокса.. Считает и читает "Бородатый Волшебник", а результаты ему. вместе с деньгами, Владимир Владимирович в тумбочку кладет.
malanoff 22 марта 2018 | 19:15
Так они с дуру еще и журналисток посадят за правду.. Жуткая страна стала сразу после выборов. Ну такого точно не было и вот опять.
democ 22 марта 2018 | 19:15
"Элла Памфилова однако сравнила их поведение с действиями работников банков, которые грабят собственное финансовое учреждение для проверки безопасности."
Какую - то глупость сморозила как всегда.
s011ma 22 марта 2018 | 19:35
democ: Так это они, видимо, Россиян ограбили лишь для проверки их безопасность! Ничего, сейчас новый президент разберется как следует и накажет кого попало.
bakero 22 марта 2018 | 19:17
Фальсификация-основная скрепа
ugiazov 22 марта 2018 | 19:21
Нет госпожа Памфилова! Это вы можете ехать в Африку, где правитель может убить и съесть неугодного. А мы в этой стране хотим честных выборов,
bakero 22 марта 2018 | 19:22
Шевченко говорит, что руководство ЦИК совершило административное правонарушение. Что из этого, если по факту у нас не правовое государство и отсутствует гражданское общество. Вот ссылка https://m.youtube.com/watch?v=xiciwFnjXxM
gvs 22 марта 2018 | 19:26
"Мобильный избиратель" оказался настолько мобильным, что его следовало бы переименовать в "Фигаро избиратель" или "Труффальдино избиратель" )))
ivan14 22 марта 2018 | 19:37
Сам следил за подсчетом голосов в своем избирательном участке в онлайн после закрытия участка два часа члены уик которые регистрировали избирателей затем заполняли журналы хатя я думаю что их надо было опечатать и посчитать количество проголосовавших в течении 10 минут. Всего на участке 1600 избирателей.в избирательной комисии около 10 сотрудников 3 наблюдателя вообще не контролировали процесс идентификации отметок в бюлетене во время подсчета находились далеко от председателя ( как я решил она командовала процессом) которая зачитывала в чью пользу бюлетень ( я допуская что подтасовки происходят именно на этих этапах ) неиспользованные бюллетени не посчитали следовательно они могли уйти в другой уик.