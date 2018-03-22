В Центризбиркоме не согласны с претензиями к системе «Мобильный избиратель»

Она позволяет проголосовать на любом удобном российскому гражданину участке. Корреспонденты агентства Рейтер Мария Цветкова и Полина Никольская на сегодняшнем заседании ЦИК обратили внимание на то, что с помощью этой системы можно проголосовать не один раз: им самим удалось подать по два заявления.

Элла Памфилова однако сравнила их поведение с действиями работников банков, которые грабят собственное финансовое учреждение для проверки безопасности. Также она посоветовала журналистам Цветковой и Никольской поехать наблюдателями на выборах в другую страну.

Кроме того, зампред ЦИК Николай Булаев обвинил журналистов Рейтер, что они сами совершили административное нарушение.