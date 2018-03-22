Европарламент пригласил Марка Цукерберга дать объяснения по утечке персональных данных 50 млн пользователей
Европарламент пригласил основателя «Фейсбука» Марка Цукерберга дать объяснения по утечке персональных данных 50 млн пользователей. Об этом сообщил глава законодательного органа ЕС Антонио Таяни.
Европарламент хочет выяснить, какие шаги сделала соцсеть, чтобы личные данные ее пользователей не использовались в ненадлежащих целях, сообщил Таяни в ходе саммита ЕС. Там также полагают, что утечка данных могла повлиять на итоги референдума по выходу Великобритании из организации. Вопросы к «Фейсбуку» есть и у министерства юстиции Израиля. Оно начинает расследование, в ходе которого ведомство хочет выяснить, использовались ли персональные данные израильтян незаконно. Ранее объяснений потребовали и власти Германии. Все заявления прозвучали на фоне скандала с участием «Фейсбука» и британской компании «Cambridge Analytica». Последняя на основе данных миллионов пользователей соцсети разработала алгоритм анализа политических предпочтений американских избирателей. После этого, как писала газета The New York Times, компания рассылала соответствующую рекламу. При этом Cambridge Analytica сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом.
Глава «Фейсбука» Марк Цукерберг признал, что соцсеть халатно относилась к безопасности личных данных, и принес извинения пользователям.
Комментарии4
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olegleon 22 марта 2018 | 19:13
а если он за 24 часа не даст ответ, то против него введут санкции или вышлют 23 его работников из ЕС?
kolovrat_ 22 марта 2018 | 19:45
обьявят русским хакером!
ugiazov 22 марта 2018 | 19:24
Вот эту Кембридж аналитику и надо наказывать.
mystar 22 марта 2018 | 19:40
Цукер отмажется что это Путин виноват. И все, крыть европарламенту будет нечем.