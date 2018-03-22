Защита Юрия Дмитриева потребовала оправдать его по делу о педофилии и изготовлении детской порнографии

Защита главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева потребовала оправдать его по делу о педофилии и изготовлении детской порнографии. Напомним, историку грозит до 9 лет колонии строгого режима. Именно такого наказания потребовали в прокуратуре.

Заседание по резонансному делу историка Юрия Дмитриева проходит в закрытом режиме и сегодня в прениях адвокат главы карельского «Мемориала» Виктор Ануфриев пытался объяснить следствию: его подзащитный раз в месяц фотографировал обнаженной свою приемную дочь исключительно с целью контроля её физического развития. По словам адвоката, то, что действия Юрия Дмитриева не носили криминального характера и были необходимы для медицинского использования, подтверждено заключениями двух экспертиз. Из чего следует, что подзащитного следует оправдать по всем статьям предъявленного обвинения. Прокуратура, впрочем, настроена решительно, и к доводам юриста представители надзорного ведомства прислушиваются неохотно. Тому есть два объяснения, — предположил в интервью «Эху Москвы» адвокат главы карельского «Мемориала» Виктор Ануфриев.

Психолого-психиатрическая экспертиза, напомню, признала Юрия Дмитриева вменяемым, состава преступления и сексуального мотива в действиях обвиняемого специалисты не обнаружили. В поддержку историка выступил Союз журналистов Карелии, а также многие известные в России деятели культуры. Это, впрочем, не помешало гособвинению потребовать от суда посадить Дмитриева в колонию строгого режима на 9 лет. Глава карельского «Мемориала» претензии следственных органов отрицает, а обвинение в свой адрес историк не раз называл «сюрреализмом».

С последним словом Юрий Дмитриев выступит уже на следующей неделе, после чего суд удалится в совещательную комнату.