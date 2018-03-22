Подозреваемому в участии в террористической группировке «Сеть» Игорю Шишкину продлили арест до середины июня
Судья Александр Киреев оставил под стражей Игоря Шишкина до 22 июня. Молодого человека подозревают в участии в террористической группировке «Сеть»*, которая якобы готовила государственный переворот. Как пишет портал «Медиазона», защита ходАтайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест или залог. Однако адвокату отказали. Между тем, другой арестованный по этому делу – Виктор Филинков – сообщал ранее, что всех признательных показаний силовики добились от него пытками. В ФСБ позже признали, что при необходимости использовали против молодого человека электрошокер, однако только в том случае, если он оказывал сопротивление. Отмечу, в начале февраля Игорь Шишкин пОдал ходАтайство о досудебном сотрудничестве со следствием. Соглашение предполагает, что судья в конечном итоге имеет право назначить обвиняемому наказание мягче, чем предусмотрено в Уголовном кодексе.
При этом журналистов, которые пришли на заседание по делу Игоря Шишкина, выгнали из зала суда, рассказала «Эху Москвы» корреспондент «Медиазоны» Саша Богино.
Саша Богино также сказала, что обжалует составленный на нее протокол об административном правонарушении.
*деятельность организации запрещена на территории РФ
Комментарии1
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sadda 22 марта 2018 | 18:45
Да какой может быть госпереворот в полицейском государстве?! Ну разве что на уровне министров МВД, ФСБ и обороны.
А о том что несколько рядовых россиян хотели свергнуть власть даже смешно говорить.