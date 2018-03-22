Басманный суд Москвы отпустил из-под стражи под домашний арест отца полковника МВД Дмитрия Захарченко
Об этом ходатайствовало следствие. Виктору Захарченко разрешили также двухчасовые прогулки. Отбывать домашний арест он будет в квартире на Ленинском проспекте в Москве.
Отца полковника МВД обвиняют в растрате 4 миллионов рублей из средств банка «Московское ипотечное агентство».
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт