Из больницы Волоколамска выписали всех детей, которые поступили накануне из-за жалоб на плохое самочувствие

Из Центральной районной больницы Волоколамска выписали всех детей, которые поступили накануне из-за жалоб на плохое самочувствие. В общей сложности к медикам обратились не менее 60 детей, в основном это ученики местных школ, расположенных неподалеку от мусорного полигона Ядрово.

Врачи по-прежнему не склонны напрямую связывать жалобы детей с ситуацией на свалке. Замеры воздуха не выявили превышений норм по вредным веществам, — так говорят в Роспотребнадзоре.

МЧС установит в Волоколамске табло, на которое будут выводиться результаты проб воздуха. Специальный мобильный комплекс будет развернут непосредственно на центральной площади города, возле здания администрации.

Неудивительно, что именно дети так остро отреагировали на выброс свалочного газа, — сказал в эфире РБК врач-токсиколог Андрей Водовозов.

Взрослые также стали чаще жаловаться на ухудшение самочувствия, — утверждает местная жительница Марина Бабенко.

Ситуация в Волоколамске требует срочных и радикальных мер, — считает директор программы «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Большая часть родителей в Волоколамском районе Подмосковья отказались от предложенных путевок в детские лагеря и места отдыха в связи с выбросами на полигоне Ядрово. Они попросили перенести такую возможность на лето, — сообщила уполномоченный по правам ребенка в области Ксения Мишонова. Власти приняли решение перенести начало учебного дня в местных учебных заведениях с 8.30 на 10.30.

Глава городского поселения Волоколамск Петр Лазарев опасается, что продукты распада на полигоне «Ядрово» могут стать источником заражения питьевой воды в городе. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что находится внутри полигона, эта биомасса, которая получается в связи с попаданием влаги, химических элементов, получается субстанция черного цвета, которая даже на морозе в 20 градусов не замерзает. Это все поступает в почву. Не дай бог, дойдет эта масса, вся таблица Менделеева дойдет до водоносных слоев города, то это мы будем не только дышать плохим воздухом, но и пить отравленную воду», — сказал он.

По словам П.Лазарева, очистные сооружения на водозаборных узлах города могут не справиться с нагрузкой, и загрязнение воды приведет к новой волне отравлений.

Кроме того, добавил мэр Волоколамска, есть опасения, что с таянием снегов ядовитые вещества вместе со сточными водами могут попасть в реку Городня, русло которой находится в 40 метрах от полигона.

«Сейчас, опять же, вся таблица Менделеева из полигона пойдет со сточными водами в эту реку. Городня впадает в реку Лама, Лама впадает в Большую Сестру, Большая Сестра впадет в Волгу. Там дальше Иваньковское водохранилище, а воду из него пьет наша столица Москва», — отметил П.Лазарев.

Ситуация в Волоколамске будет решена также, как и другие аналогичные в России, найдут крайнего, а жителей заверят, что власть страны не при чём. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал писатель Виктор Шендерович. По слова Шендеровича, система выстроена так, что местная власть разучилась решать сложные вопросы, и даже локальные проблемы остаются, пока в ситуацию не вмешаются высокопоставленные чиновники или лично президент.