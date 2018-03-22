В Центризбиркоме обвинили журналистов агентства Рейтер в нарушениях на выборах
Это произошло во время заседания Комиссии, когда корреспонденты рассказали, что у них получилось взять два заявления для голосования по системе «Мобильный избиратель». Зампред ЦИК Николай Булаев, как пишет РБК, считает, что журналисты совершили административное правонарушение.
Глава Комиссии Элла Памфилова заявила, что система «Мобильный избиратель» не нуждается в серьезных изменениях, однако действия корреспондентов сравнила с поведением сотрудников банка, которые грабят этот банк ради проверки его на безопасность, — добавляет издание.
Комментарии5
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vladimir1967 22 марта 2018 | 18:36
Чурова беспощадно борется с нарушителями журналистами не видя нарушителей от власти.
nikitin43 22 марта 2018 | 18:48
vladimir1967: слепа на один глаз кремлёвская шалава - питерскую плешь 2 недели на тв крутили.
chapter_2 22 марта 2018 | 18:50
nikitin43: На президентских выборах 2018 года, по оценке ведущего эксперта по аномалиям на выборах в России Сергея Шпилькина, в пользу В.Путина было вброшено чуть больше 10 миллионов бюллетеней.
vezdehod 22 марта 2018 | 18:51
Глазастая наша Элла Александровна - сразу узрела и - примерно обвинила.
bonhoeffer 22 марта 2018 | 18:52
//действия корреспондентов сравнила с поведением сотрудников банка, которые грабят этот банк ради проверки его на безопасность//
Это называется тестирование системы на наличие ошибок.
Вижу, что Памфилова не имеет представления о важности работ по улучшению безопасности вверенной ей системы. А эта система поважнее банковской будет.