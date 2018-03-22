В Центризбиркоме обвинили журналистов агентства Рейтер в нарушениях на выборах

Это произошло во время заседания Комиссии, когда корреспонденты рассказали, что у них получилось взять два заявления для голосования по системе «Мобильный избиратель». Зампред ЦИК Николай Булаев, как пишет РБК, считает, что журналисты совершили административное правонарушение.

Глава Комиссии Элла Памфилова заявила, что система «Мобильный избиратель» не нуждается в серьезных изменениях, однако действия корреспондентов сравнила с поведением сотрудников банка, которые грабят этот банк ради проверки его на безопасность, — добавляет издание.