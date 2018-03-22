Акция протеста в связи со скандалом с домогательствами в Госдуме готовится в Москве

Массовый пикет хотят провести в следующий четверг на Театральной площади. Организаторы планируют собрать до пятисот человек. По их словам, участники пикета выступят против покрывательства депутатами действий главы Комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Накануне комиссия по этике не нашла никаких нарушений в поведении депутата.