Акция протеста в связи со скандалом с домогательствами в Госдуме готовится в Москве
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Массовый пикет хотят провести в следующий четверг на Театральной площади. Организаторы планируют собрать до пятисот человек. По их словам, участники пикета выступят против покрывательства депутатами действий главы Комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Накануне комиссия по этике не нашла никаких нарушений в поведении депутата.
Комментарии6
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rolar 22 марта 2018 | 18:35
А дамы будут в таких же нарядах как на кинофестивале. В черном и прозрачном.
kukrynx 22 марта 2018 | 18:40
rolar: Вы с какой целью интересуетесь?
Наверное будете там в качестве дамы?
zztop1960 22 марта 2018 | 18:52
rolar: Депутатши Яровая , Мизулина, Поклонская , Матвиенко пусть придут на встречу с пикетчиками , а те пусть хватают их за лобок , понравится им или нет
chapter_2 22 марта 2018 | 18:46
Комитет Госдумы по этике, спикер Володин и кремлёвский "список" крышуют аморала Л.Слуцкого.
bakero 22 марта 2018 | 18:48
Слуцкий-гейт и Рыбкагейт едины!
ed10075 22 марта 2018 | 18:54
Пришло время Слуцкому свой лобок чесать.