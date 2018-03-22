Мартен Фуркад выиграл первую гонку этапа Кубка Мира в Тюмени – спринт на десять километров с двумя огневыми рубежами

Фуркад выиграл и Малый Хрустальный глобус в зачете спринта. Помогло ему не только собственное блестящее выступление, но и провал главного конкурента Йоханнеса Бё. Норвежец промахнулся дважды на первом рубеже и дрогнувшая рука стоила ему трофея. Он занял только 14 место. Бё уступил Фуркаду всего лишь два балла. Серебро спринта досталось Французу Симону Дестье, бронза у шведа Фредрика Лидстрема. Скандинавы приехали в Тюмень не в полном составе. Себастьян Самуэльсон решил бойкотировать этап, ссылаясь на российские допинговые проблемы, равно как и четыре команды в полном составе – США, Канада, Украина и Чехия. Во избежание неизбежных разговоров, организаторы заявили о том, что допинг-пробы этапа будут направлены в кельнсную лабораторию. Ну а если возвращаться к гонке, то тренеры дали шанс титулованному юниору Игорю Малиновскому, но он не смог попасть в число шестидесяти лучших при одном промахе. Лучшим среди россиян стал капитан команды Антон Бабиков. Он показал шестой результат. В десятке еще два наших биатлониста – Александр Логинов и Антон Шипулин, которые, собственно ее и замыкают. Дмитрий Малышко остановился на 18 строчке.



Завтра на этапе Кубка Мира в Тюмени спринт побегут женщины.