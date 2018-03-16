Губернатор Свердловской области внес в местный парламент законопроект, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга

Евгений Куйвашев считает, что это упростит работу городских властей и сделает ее прозрачнее. Предполагается, что мэр будет проходить через конкурсную комиссию и утверждаться законодательным собранием.

Законопроект предусматривает переход Екатеринбурга на новый способ избрания главы города. Если выборы мэра отменят, глава города будет избираться думой из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Сейчас в Екатеринбурге действует двуглавая система. Мэр города Евгений Ройзман – его избрали на всенародных выборах, он же является главой думы. Горадминистрацию возглавляет сити-менеджер — Александр Якоб выбран депутатами гордумы. 27 марта законопроект должен пройти слушания на комитете по региональной политике и развитию местного самоуправления, а 3 апреля должен быть рассмотрен в трех чтениях на заседании Заксобрания, после — подписан губернатором. Предполагается, что изменения должны быть приняты до конца мая, чтобы выборы в гордуму 9 сентября прошли уже по новой схеме. Ранее сообщалось, что поправки коснутся также схемы выборов депутатов. Предполагалось, что только 25% из них будут избираться по спискам, а оставшиеся 75% – по одномандатным округам. Однако от этого нововведения власти отказались. Судя по всему, областные власти решили сохранить вариант 50 на 50%.

Напомним, — сейчас мэром Екатеринбурга является Евгений Ройзман. О том, что законопроект готовится, он ранее сообщал «Эху Москвы». По словам Ройзмана, отмена прямых выборов негативно отразится на городе и его жителях.