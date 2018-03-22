Центризбирком не одобряет заявление Шойгу о том, что за Путина на выборах проголосовало 90% военных
Центризбирком не одобряет заявление Сергея Шойгу о том, что за Владимира Путина на выборах проголосовало 90% военных. Об этом сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. При этом член Центризбиркома Сергей Сироткин уточнил, что речь шла об участках в воинских частях.
В целом нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов в ходе голосования не было, — считают в ЦИКе. По словам Памфиловой, тем не менее, в отдельных регионах были вбросы и за это ответственны местные власти. По словам Памфиловой, от самих кандидатов и их доверенных лиц никаких жалоб на нарушения не поступило.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
hagana 22 марта 2018 | 18:30
Не согласовали приписки ?
goshan31 22 марта 2018 | 18:32
И чо?!
puteshestvennik 22 марта 2018 | 18:35
goshan31: И все- ее для этого и брали - пальчиком погрозить.
ura_123 22 марта 2018 | 18:36
И кто фельдмаршала за язык тянул?