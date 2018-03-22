Центризбирком не одобряет заявление Шойгу о  том, что за  Путина на выборах проголосовало 90% военных

Центризбирком не одобряет заявление Сергея Шойгу о том, что за Владимира Путина на выборах проголосовало 90% военных. Об этом сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. При этом член Центризбиркома Сергей Сироткин уточнил, что речь шла об участках в воинских частях.

В целом нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов в ходе голосования не было, — считают в ЦИКе. По словам Памфиловой, тем не менее, в отдельных регионах были вбросы и за это ответственны местные власти. По словам Памфиловой, от самих кандидатов и их доверенных лиц никаких жалоб на нарушения не поступило.