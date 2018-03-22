Саркози заявил судьям о безосновательности выдвинутых против него обвинений в незаконном финансировании его кампании

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил судьям о безосновательности выдвинутых против него обвинений в незаконном финансировании его предвыборной кампании, отметив, что у следствия нет доказательств, подтверждающих его вину, — сообщают французские СМИ.

Как пишет газета Фигаро, Саркози настаивает на том, что обвинения в его адрес построены на ничем не подкрепленных заявлениях Моаммара Каддафи и его ближайшего окружения, включая сына, племянника и двоюродного брата покойного ливийского лидера. Заявления торговца оружием Зиада Таккиддина, человека с криминальным прошлым, который, якобы, организовывал визиты Саркози в Ливию, познакомил его с Каддафи и стоял за схемой денежных переводов на его кампанию, бывший французский президент также считает голословными и противоречивыми.

По данным, публикуемым расследовательским сайтом Mediapart, первые подозрения о том, что режим Моаммара Каддафи финансировал избирательную кампанию Николя Саркози 2007 года, появились ровно шесть лет назад. Из заявления Такиддина следовало, что именно он изыскал способы финансирования предвыборной гонки Саркози, перечислив на её нужды в общей сложности 50 миллионов евро, — как банковскими переводами, так и наличными. Получателями денег был не сам Саркози, а его ближайшие соратники. А в конце 2006 и начале 2007 Такиддин, исходя из его видеоинтервью французскому следствию, привозил несколько чемоданов с пятью миллионами евро прямо в Министерство внутренних дел Франции. В октябре прошлого года, напоминает Mediapart, результаты шестилетнего расследования дела Саркози-Каддафи были опубликованы. В обнародованном досье экс-президент прямо обвинялся его составителями в государственной измене и в том, что он допустил, цитата, «совращение политической элиты зарубежной диктатурой». В конце октября того же года Управление по борьбе с коррупцией судебной полиции Франции выпустило свой первый отчет о ливийском финансировании Николя Саркози. Тогда же начались первые допросы близких к нему лиц, включая бывшего советника Саркози, министра Бриса Ортефё, который, как пишет сайт Mediapart, в 2006 году был непосредственным участником финансовых переговоров с ливийской стороной.

Экс-президент Франции назвал опубликованные сайтом материалы фальшивкой, однако французский суд признал подлинность части документов и разрешил использовать их в расследовании.