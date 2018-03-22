Второй занимавшийся расследованием отравления Скрипаля полицейский попал в больницу...

Второй полицейский, занимавшийся расследованием нападения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, госпитализирован с подозрением на отравление, сообщает в четверг «Дейли мейл».

В настоящее время, по информации газеты, у него наблюдаются второстепенные симптомы, такие как кожный зуд и раздражение. Медики больницы Солсбери оказывают ему помощь в амбулаторном режиме.