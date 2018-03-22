Второй занимавшийся расследованием отравления Скрипаля полицейский попал в больницу
В настоящее время, по информации газеты, у него наблюдаются второстепенные симптомы, такие как кожный зуд и раздражение. Медики больницы Солсбери оказывают ему помощь в амбулаторном режиме.
Комментарии10
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scull 22 марта 2018 | 18:28
Какое то странное БОВ...
Брешут мелкобриташки про Новичок.
patrik04 22 марта 2018 | 18:38
Второй занимавшийся расследованием отравления Скрипаля полицейский попал в больницу...
Может это у них грипп, что-то не очень похоже на боевые отравляющие вещества.
homa_brutt 22 марта 2018 | 18:59
scull: Пусть лучше проверится на наличие клопов. Уж больно симптомы схожие)))
sosiobama 22 марта 2018 | 18:33
Кожный зуд и раздражение...
Может триппер?)))
vezdehod 22 марта 2018 | 18:48
sosiobama:
Кожный зуд и раздражение... Может триппер?)))
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У царя батюшки был насморк - может Сифилис?
arkadiy48 22 марта 2018 | 19:03
sosiobama: или вшы...
fikus74 22 марта 2018 | 18:34
да, ядрёный оказался новичок. не просчитали гебешные гниды последствия.
glotov 22 марта 2018 | 18:38
Влипли англичане. Слишком уж нелепую версию выдвинули.
mchappy 22 марта 2018 | 18:38
Крысе эту пакость не простят! Надеюсь, Евросоюз поддержит Великобританию.
moriak2 22 марта 2018 | 18:42
Не тот который за ленточкой стоял?