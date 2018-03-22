Российский МИД запустил процедуру смены посла в Аргентине

Представители ведомства подчеркивают, что ротация планировалась давно и никак не связана с недавним «кокаиновым скандалом».

Новым российским послом в Аргентине, скорее всего, станет замруководителя департамента новых вызов и угроз МИДа Дмитрий Феоктистов. Его кандидатуру уже одобрил думский комитет по международным делам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте. Член комитета Антон Морозов рассказал агентству, что действующий глава дипмиссии в Аргентине Виктор Коронелли займет пост посла в Мексике. При этом депутат подчеркнул, что речь идет о плановой смене посла, не связанной с недавним скандалом. Об этом же в эфире «Эха Москвы» ранее говорила и официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Коронелли занимал пост посла в Аргентине с 2011 года. Ранее в беседе с РБК он назвал свою отставку «вполне возможным вариантом» и добавил, что отнесется к этому совершенно спокойно. Подтвердить или опровергнуть факт своего перевода он не смог.

В конце февраля власти Аргентины сообщили о раскрытии схемы поставки кокаина из страны. Почти 400 килограммов наркотика, упакованного в чемоданы, были найдены на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. После того, как работники учреждения обнаружили кокаин, Коронелли решил подключить к делу местную полицию. В результате спецоперации наркотик заменили мукой и отправили в Россию спецбортом, а подозреваемых задержали. Организатором поставок кокаина следствие считает Андрея Ковальчука, который сейчас находится под стражей в Германии.

Главный фигурант «кокаинового дела» своей вины не признает и называет задержание провокацией.