Российский МИД запустил процедуру смены посла в Аргентине
Представители ведомства подчеркивают, что ротация планировалась давно и никак не связана с недавним «кокаиновым скандалом».
Новым российским послом в Аргентине, скорее всего, станет замруководителя департамента новых вызов и угроз МИДа Дмитрий Феоктистов. Его кандидатуру уже одобрил думский комитет по международным делам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте. Член комитета Антон Морозов рассказал агентству, что действующий глава дипмиссии в Аргентине Виктор Коронелли займет пост посла в Мексике. При этом депутат подчеркнул, что речь идет о плановой смене посла, не связанной с недавним скандалом. Об этом же в эфире «Эха Москвы» ранее говорила и официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Коронелли занимал пост посла в Аргентине с 2011 года. Ранее в беседе с РБК он назвал свою отставку «вполне возможным вариантом» и добавил, что отнесется к этому совершенно спокойно. Подтвердить или опровергнуть факт своего перевода он не смог.
В конце февраля власти Аргентины сообщили о раскрытии схемы поставки кокаина из страны. Почти 400 килограммов наркотика, упакованного в чемоданы, были найдены на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. После того, как работники учреждения обнаружили кокаин, Коронелли решил подключить к делу местную полицию. В результате спецоперации наркотик заменили мукой и отправили в Россию спецбортом, а подозреваемых задержали. Организатором поставок кокаина следствие считает Андрея Ковальчука, который сейчас находится под стражей в Германии.
Главный фигурант «кокаинового дела» своей вины не признает и называет задержание провокацией.
Комментарии13
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ramen 22 марта 2018 | 18:23
Нарушил трафик кокса?
Или инфу за порог вынес?
maximv 22 марта 2018 | 18:30
ramen: Нарушил трафик, вынеся инфу...
alehan00074 22 марта 2018 | 18:31
maximv:
действующий глава дипмиссии в Аргентине Виктор Коронелли займет пост посла в Мексике. При этом депутат подчеркнул, что речь идет о плановой смене посла, не связанной с недавним скандалом:))))
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Тут дело в другом...рашинский мид правильно мыслит - в Мексике можно будет работать с местными наркобаронами напрямую, без посредников!
sasass 22 марта 2018 | 18:24
Мафия обещала же поменять посла - вот и меняет...
maximv 22 марта 2018 | 18:32
sasass: Выборы прошли, теперь можно всё ... менять.
shmuel63 22 марта 2018 | 18:28
"займет пост посла в Мексике." - и наладит мексиканский кокаиновый канал вместо засветившегося аргентинского.
zhrv 22 марта 2018 | 18:32
Ну пральна! Такой канал поставок дури спалил, разве ж можно такое простить?!
dmitryfromdnepr 22 марта 2018 | 18:32
В этой стране привилегии имеют преступники и тюрьму порядочные люди
shurulla 22 марта 2018 | 18:36
Его косяк - его проблемы, а часики тикают тик-так!
commeilfaut 22 марта 2018 | 18:38
Брехня, что не связано.
zolingen 22 марта 2018 | 18:44
Никак не связано, ну-ну.
shurulla 22 марта 2018 | 18:54
Направить в Колумбию и нехай исправляет свои косяки и договаривается о поставках пудры напрямую с кортелем!
newman 22 марта 2018 | 19:00
Ну конечно ,баклан, нарушил весть трафик-график кокса!)))