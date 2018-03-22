Основатель Фейсбука Марк Цукерберг впервые публично признал ошибки в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей. Отвечая на вопросы телеканала CNN, он также попросил прощения за это. По словам Цукерберга, Фейсбук попытается выяснить, не попали ли данные пользователей российским спецслужбам.

Стоит напомнить, что из-за скандала акции соцсети рухнули в цене, а сам бизнесмен потерял около пяти миллиардов долларов.