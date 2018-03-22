В швейцарской государственной оборонной компании сегодня проводятся обыски

По данным местной прессы, следственные действия ведутся в рамках расследования поставок материалов и вооружений в Россию.

Ранее в прокуратуру поступила жалоба на некое «уголовное правонарушение».

По некоторым данным, один из специалистов ведомства, а также сотрудник частного банка — россиянин, — заключили соглашение с Москвой о поставке вооружений на несколько миллионов долларов, действуя за спиной своих работодателей.