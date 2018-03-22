Верховная Рада сняла неприкосновенность с Надежды Савченко и одобрила запрос Генпрокуратуры на ее арест
Депутата задержали и доставили в Службу безопасности Украины, где ее допрашивают по делу о госперевороте.
Надежда Савченко была готова к сегодняшнему аресту: она приехала к зданию парламента с сумкой с вещами, рассказала журналистам ее сестра Вера Савченко. Народный депутат присутствовала на заседании регламентной комиссии Рады, которая полностью поддержала требование Генпрокуратуры. А уже на пленарном заседании слово взял сам руководитель ведомства Юрий Луценко. Он обвинил Савченко не только в подготовке терактов против властей Украины – в частности, минометного обстрела купола Верховной Рады — но и в получении оружия от России.
После этого Луценко показал депутатам видеозапись, на которой Савченко вместе с руководителем центра по освобождению пленных Владимиром Рубаном обсуждают планы нападения на правительственный квартал. При этом ранее Савченко утверждала, что действительно высказывала идеи о госперевороте – но только лишь потому, что знала о слежке за собой и решила, таким образом, сделать политическую провокацию. Большинство же членов Рады поверили генпрокурору Украины и проголосовали за снятие неприкосновенности и арест депутата. Повестку в СБУ Савченко вручили прямо в здании парламента. Но вместо того, чтобы отправиться на автомобиле, она предложила пройтись до здания пешком.
В ходе прогулки к СБУ Савченко, еще три года назад получившая звание героя Украины, не комментировала свое задержание. Лишь у стен здания спецслужб она сказала: «Власть приняла свое решение, дальше решение за вами». Символично, что именно в этот день ровно два года назад российский суд приговорил Савченко к 22 годам колонии по обвинению в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
В пятницу суд определит меру пресечения Надежде Савченко, сообщили в украинской генпрокуратуре. Ночь она проведет в помещении СБУ.
Комментарии15
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cattt 22 марта 2018 | 18:19
Все по закону!
y_y_y 22 марта 2018 | 18:25
cattt:
//Все по закону//
И обвинение похоже на поджог Рейхстага. ;)
Ой дебилы...
zularin12 22 марта 2018 | 18:28
По этому поводу уже хорошо сказали: страна дураков.
Я бы добавил: страна майданутых дураков.
kapitonovih_36 22 марта 2018 | 18:33
страна скакливых дибилоидов и ссыкливых хероев....
ksp_49 22 марта 2018 | 18:34
В 2015м - Герой Украины, в 2017м - политмаргинал, в 2018 - агент иноразведки.
В 37м от Героя до врага народа и стенки быстрее путь проходили, так что нынешней украинской власти есть куда стремиться.
minerr 22 марта 2018 | 18:43
ksp_49: Засыпалля аген "Наводчица". Теперь ей надо в тюрьме поднапрячься и вспомнить как ее пальчики оказались на чемодане с гранатами. Есть вариант - "она помогала какой-то старушке переность чемодан через дорогу".
А вообще надо ей на помощь посылать агента "Режисер" - в миру известен как некто Сенцов.
contador 22 марта 2018 | 18:30
Следующий майдан освободит её из тюрьмы. На украине это циклично.
shlevet 22 марта 2018 | 18:33
А почему наши "оппозиционеры" боятся тявкнуть в защиту этой "героине" ?
У флюгеров сменился ветер?
sosiobama 22 марта 2018 | 18:37
Конкретную свинью Путин подложил небратьям)) Так троллить могут только кгб-шники. Ах-ха-ха))
alexey_x 22 марта 2018 | 18:40
Похоже Надежда всё-таки сдохла...
minerr 22 марта 2018 | 18:46
alexey_x: Помниться, в Залежной рисовали графити на высотках с ее портретом. Теперь что, будут закрашивать или сразу дома рушить?
alexey_x 22 марта 2018 | 18:53
minerr: В любом случае дальнейшие действия с ней будут забавными,но думаю без интриги.
shlevet 22 марта 2018 | 18:51
Хотелось бы увидеть мнение Ромашки
Вот её искреннее желание дать свободу Надежде
romashka__
07 марта 2016 | 20:28
Возмутительно ведет себя наша власть по отношению к украинской женщине.
суд - позорище.
Журналисты сами виноваты, что полезли в чужую страну.
Свободу Надежде Савченко!
shlevet 22 марта 2018 | 18:53
Или вот питерца Михаила хотелось бы почитать
mikhail_spb_
07 марта 2016 | 21:16
Хорошая получилась передача.
Всё объяснили и разложили по полочкам.
Илья Новиков - отличный адвокат.
Желаю отважной и честной Надежде Савченко поскорее покинуть Россию и оказаться на Родине.
shlevet 22 марта 2018 | 18:55
А где Каплан911 ????
Как он считает, кто сегодня победил?
kaplan911
08 марта 2016 | 10:40
Одна маленькая Савченко явила сегодня в этот корыстный и подлый век образец настоящего красивого
беспримесного героизма.
Мужества и отваги ей не занимать. Она УЖЕ победила!