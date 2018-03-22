Верховная Рада сняла неприкосновенность с Надежды Савченко и одобрила запрос Генпрокуратуры на ее арест

Депутата задержали и доставили в Службу безопасности Украины, где ее допрашивают по делу о госперевороте.

Надежда Савченко была готова к сегодняшнему аресту: она приехала к зданию парламента с сумкой с вещами, рассказала журналистам ее сестра Вера Савченко. Народный депутат присутствовала на заседании регламентной комиссии Рады, которая полностью поддержала требование Генпрокуратуры. А уже на пленарном заседании слово взял сам руководитель ведомства Юрий Луценко. Он обвинил Савченко не только в подготовке терактов против властей Украины – в частности, минометного обстрела купола Верховной Рады — но и в получении оружия от России.

После этого Луценко показал депутатам видеозапись, на которой Савченко вместе с руководителем центра по освобождению пленных Владимиром Рубаном обсуждают планы нападения на правительственный квартал. При этом ранее Савченко утверждала, что действительно высказывала идеи о госперевороте – но только лишь потому, что знала о слежке за собой и решила, таким образом, сделать политическую провокацию. Большинство же членов Рады поверили генпрокурору Украины и проголосовали за снятие неприкосновенности и арест депутата. Повестку в СБУ Савченко вручили прямо в здании парламента. Но вместо того, чтобы отправиться на автомобиле, она предложила пройтись до здания пешком.

В ходе прогулки к СБУ Савченко, еще три года назад получившая звание героя Украины, не комментировала свое задержание. Лишь у стен здания спецслужб она сказала: «Власть приняла свое решение, дальше решение за вами». Символично, что именно в этот день ровно два года назад российский суд приговорил Савченко к 22 годам колонии по обвинению в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

В пятницу суд определит меру пресечения Надежде Савченко, сообщили в украинской генпрокуратуре. Ночь она проведет в помещении СБУ.