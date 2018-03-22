Многие ведущие российские СМИ отказываются от личного общения со Слуцким, а также с членами Комиссии Госдумы по этике

Многие ведущие российские СМИ отказываются от личного общения с депутатом Леонидом Слуцким, а также с членами Комиссии Госдумы по этике. Среди них Ведомости, Коммерсант, Новая газета.

Своих корреспондентов из нижней палаты парламента отзывает РБК, телеканалы «Дождь» и RTVi. Все они не согласны с решением комиссии по делу Слуцкого — она не нашла никаких нарушений в поведении депутата, а действия журналисток, которые обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, назвала «спланированными и целенаправленными».

Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сказал, что освещение деятельности Госдумы будет сведено до минимума

Не будут работать в Госдуме и журналисты «Эха Москвы». По словам главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, Госдума является небезопасным местом работы. При этом он выразил солидарность с сотрудницами СМИ, которые стали жертвами домогательств со стороны Слуцкого.

Свою солидарность с коллегами выражает и издание «Рипаблик», о чем «Эху Москвы» рассказал его главный редактор Максим Кашулинский. По словам Кашулинского, в Госдуме должны признать факт сексуальных домогательств со стороны Слуцкого и осудить такое поведение.

«Московский комсомолец» увеличит количество корреспондентов, освещающих работу Государственной думы. Об этом сообщил главный редактор издания, а также глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев. По его словам, нижняя палата парламента это один из интереснейших источников получения информации.

Гусев отметил при этом, что всецело поддержит обращение в правоохранительные органы журналисток, которые обвиняли депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Решение ряда СМИ не освещать работу Госдумы — это их право, — заявил сегодня спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, данным журналистам автоматически аннулируют постоянный пропуск. При этом Володин подчеркнул, что Госдума — самый открытый орган власти.

Ситуация вокруг Леонида Слуцкого это политическая провокация со стороны Запада, — уверен зам.пред Комитета по информационной политике Владимир Крупенников.

В интервью радиостанции Говорит Москва, депутат Тамара Плетнева заявила, что не видит ничего страшного в отказе журналистов работать с Госдумой. «У нас есть свои телевизионные компании», — подчеркнула она. Кстати, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня отказался комментировать дело депутата Слуцкого, несмотря на то, что ему вопрос задали четыре раза.

Многие в Думе защищают депутата Леонида Слуцкого, так как некоторым членам нижней палаты пришлось приложить немало усилий, чтобы он занял кресло главы комитета по международным делам. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв. Пономарёв подчеркнул, что для многих в Думе это сейчас больше политический, нежели этический вопрос.