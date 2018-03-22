Многие ведущие российские СМИ отказываются от личного общения со Слуцким, а также с членами Комиссии Госдумы по этике
Многие ведущие российские СМИ отказываются от личного общения с депутатом Леонидом Слуцким, а также с членами Комиссии Госдумы по этике. Среди них Ведомости, Коммерсант, Новая газета.
Своих корреспондентов из нижней палаты парламента отзывает РБК, телеканалы «Дождь» и RTVi. Все они не согласны с решением комиссии по делу Слуцкого — она не нашла никаких нарушений в поведении депутата, а действия журналисток, которые обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, назвала «спланированными и целенаправленными».
Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сказал, что освещение деятельности Госдумы будет сведено до минимума
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Не будут работать в Госдуме и журналисты «Эха Москвы». По словам главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, Госдума является небезопасным местом работы. При этом он выразил солидарность с сотрудницами СМИ, которые стали жертвами домогательств со стороны Слуцкого.
Свою солидарность с коллегами выражает и издание «Рипаблик», о чем «Эху Москвы» рассказал его главный редактор Максим Кашулинский. По словам Кашулинского, в Госдуме должны признать факт сексуальных домогательств со стороны Слуцкого и осудить такое поведение.
«Московский комсомолец» увеличит количество корреспондентов, освещающих работу Государственной думы. Об этом сообщил главный редактор издания, а также глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев. По его словам, нижняя палата парламента это один из интереснейших источников получения информации.
Гусев отметил при этом, что всецело поддержит обращение в правоохранительные органы журналисток, которые обвиняли депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.
Решение ряда СМИ не освещать работу Госдумы — это их право, — заявил сегодня спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, данным журналистам автоматически аннулируют постоянный пропуск. При этом Володин подчеркнул, что Госдума — самый открытый орган власти.
Ситуация вокруг Леонида Слуцкого это политическая провокация со стороны Запада, — уверен зам.пред Комитета по информационной политике Владимир Крупенников.
В интервью радиостанции Говорит Москва, депутат Тамара Плетнева заявила, что не видит ничего страшного в отказе журналистов работать с Госдумой. «У нас есть свои телевизионные компании», — подчеркнула она. Кстати, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня отказался комментировать дело депутата Слуцкого, несмотря на то, что ему вопрос задали четыре раза.
Многие в Думе защищают депутата Леонида Слуцкого, так как некоторым членам нижней палаты пришлось приложить немало усилий, чтобы он занял кресло главы комитета по международным делам. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв. Пономарёв подчеркнул, что для многих в Думе это сейчас больше политический, нежели этический вопрос.
Комментарии20
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oksana63 22 марта 2018 | 18:13
Молодцы, ребятки.
pavelmistery 22 марта 2018 | 18:17
На всякий случай кину список СМИ объявившие бойкот Слуцкому и Госдуме:
- Медуза
- Эхо Москвы
- Говорит Москва
- РБК
- Коммерсантъ
- Дождь
- Лента.ру
- Znak.com
- RTVi.
- Медиазона
- Право.ру
- Republic
- Бумага
- Ведомости
- Бизнес Online
- Секрет Фирмы
- МБХ Медиа
- The Village
- Medialeaks
- The Bell
- Новая Газета
zolingen 22 марта 2018 | 18:41
pavelmistery: Воистину «ведущие» СМИ
tks 22 марта 2018 | 18:47
zolingen: А по-Вашему, ведущие это Комсючка, РашкаТудась, Рашка Вчерась, ПервыйАнал, Мухтар-ТВ? и прочие трубы Центральной ТелеКанализации?
kokapu 22 марта 2018 | 18:57
zolingen: Воистину «ведущие» СМИ
--------------
Вопрос не в том, "ведущие" они или нет. Какого хрена в стране, которая постоянно трындит о том, что является последним оплотом традиционных семейных ценностей, так яростно защищают абсолютно аморального типа?
shlevet 22 марта 2018 | 18:44
pavelmistery: Ну всё.
После такого списка Слуцкий точно потеряет смысл жизни и в ближайшее время удавится
=)):-)
shlevet 22 марта 2018 | 18:24
Конечно каждый сам выбирает с кем ему общаться.
Но вот только Слуцкому от этого бойкота ни тепло, ни холодно.
А вот журналюшкам от этого хуже.
Они берут интервью у именно у таких людей.
Им такие люди интересней.
Делать репортажи с учителями, учеными, врачами, строителями, шахтерами, водителями и комбайнерами они не умеют и не хотят
pavelmistery 22 марта 2018 | 18:32
shlevet: "Делать репортажи с учителями, учеными, врачами, строителями, шахтерами, водителями и комбайнерами они не умеют и не хотят "
Взял наугад адрес из списка тех СМИ, зашел и сразу наткнулся на статья про врачей и ученных, которые получают мизерную зарплату, что теперь их сокращают, а научные инстуты закрывают из-за нехватки финансирования.
Тролль из вас никакой ))
shlevet 22 марта 2018 | 18:37
pavelmistery: //...зашел и сразу нашел...//
И что?
Поисковик всегда выдаст какую-нибудь информацию.
Если вы не понимаете о чем я, то ваш умственный уровень оставляет желать лучшего.
Сколько таких статей?
Сколько статей об их буднях, об их успехах?
=)):-)
tks 22 марта 2018 | 18:50
shlevet: Писать нужно прежде всего о проблемах, это первый путь к их решению. А успехи - их решать не надо, уважаемый. Они также интересны, как смазливая киноподелка с соплями, сопелками и хэппиэндом. Порнография, короче )))
shlevet 22 марта 2018 | 18:59
tks: //Писать нужно прежде всего о проблемах, это первый путь к их решению....//
И много эти "трогательные" журналистки проблем решили в интервью со Слуцким, уважаемый?
=)):-)
alehan00074 22 марта 2018 | 18:42
shlevet: кому интересен ленька слуцкий и вообще вся рашинская госДура? Они разве что то решают???:)))
sbk 22 марта 2018 | 18:34
Не общаться с мерзавцами - это нормально.
Рад, что еще остались в России нормальные СМИ.
zolingen 22 марта 2018 | 18:38
Свято место пусто не бывает, придут другие, менее щепетильные. А этих лишат аккредитации, пожизненно. Думе даже спокойнее будет, в нужном контнксте пойдет информация. Ну и кто в итоге победит? Не те методы.
tks 22 марта 2018 | 18:55
zolingen: Свято место?
Скорее, поганое.
tks 22 марта 2018 | 18:45
Этот депутанский дурдом, что на Охотном, интересен тока телепузикам...
listinfo 22 марта 2018 | 18:52
еще вчера они ратовали за правовое государство и независимость судебной системы, а сегодня путем "бойкота" пытаются давить на решение коллегиального органа
piter_ug 22 марта 2018 | 18:53
//со Слуцким, а также с членами Комиссии Госдумы по этике//
Каста неприкасаемых дурдома.
agamasat 22 марта 2018 | 18:56
Надо сказать, что Ксения Собчак несколько всколыхнула некоторую часть населения и теперь понимание того, что "так не должно быть", может вылиться в серьезное противостояние к власти.) Её смелость, отвага, ясность и решительность сделала большое дело. Надо просыпаться от спячки.)
ed10075 22 марта 2018 | 18:57
Пришло время Слуцкому свой лобок чесать.
Добром для него этот скандал не закончится.