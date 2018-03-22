В России вскоре могут быть повышены налоги

В частности, налог на доходы физических лиц. Как пишет газета «Ведомости», эта тема уже обсуждалась в правительстве.

Вопрос повышения налога на доходы физических лиц действительно обсуждается, но конкретных решений пока не принято, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Налоговое бремя в России увеличивать пока не планируется. Прежде всего, нужно повысить собираемость уже существующих налогов, — об этом глава Минфина Антон Силуанов доложил сегодня президенту. Кстати, сам Владимир путин до выборов говорил, что налоги повышать не будут.

В свою очередь вице-премьер Аркадий Дворкович, по сути, высказался за повышение налога – он считает, что повышение НДФЛ на два процентных пункта будет практически незаметным.

Увеличение налога на доходы физических лиц нецелесообразно, — сказал в эфире РБК бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Российская власть собирается покрывать бюджетные расходы с помощью повышения налогов, и это не удивляет председателя партии Гражданская инициатива, бывшего министра экономики Андрея Нечаева. Нечаев считает, что увеличивать доходы бюджета можно было бы за счет сокращения трат на различные государственные заказы.

Налоговое бремя в России увеличивать пока не планируется. Прежде всего, нужно повысить собираемость уже существующих налогов, — об этом глава Минфина Антон Силуанов доложил сегодня президенту. Кстати, сам Владимир путин до выборов говорил, что налоги повышать не будут.