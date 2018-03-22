В России вскоре могут быть повышены налоги
В частности, налог на доходы физических лиц. Как пишет газета «Ведомости», эта тема уже обсуждалась в правительстве.
Вопрос повышения налога на доходы физических лиц действительно обсуждается, но конкретных решений пока не принято, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Налоговое бремя в России увеличивать пока не планируется. Прежде всего, нужно повысить собираемость уже существующих налогов, — об этом глава Минфина Антон Силуанов доложил сегодня президенту. Кстати, сам Владимир путин до выборов говорил, что налоги повышать не будут.
В свою очередь вице-премьер Аркадий Дворкович, по сути, высказался за повышение налога – он считает, что повышение НДФЛ на два процентных пункта будет практически незаметным.
Увеличение налога на доходы физических лиц нецелесообразно, — сказал в эфире РБК бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Российская власть собирается покрывать бюджетные расходы с помощью повышения налогов, и это не удивляет председателя партии Гражданская инициатива, бывшего министра экономики Андрея Нечаева. Нечаев считает, что увеличивать доходы бюджета можно было бы за счет сокращения трат на различные государственные заказы.
Налоговое бремя в России увеличивать пока не планируется. Прежде всего, нужно повысить собираемость уже существующих налогов, — об этом глава Минфина Антон Силуанов доложил сегодня президенту. Кстати, сам Владимир путин до выборов говорил, что налоги повышать не будут.
Комментарии47
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rqoswen 22 марта 2018 | 18:04
ахаха )) ну что, крепостные бараны, "выбрали" тсаря? теперь получайте "милостыню" бугага
brandfa 22 марта 2018 | 18:07
rqoswen: а вот кому ты это написал? По твоему, тут оплот крепостных баранов? Ты Эху с сайтом ЕР не перепутал?
rqoswen 22 марта 2018 | 18:10
brandfa:
Тебе и написал, крепостной баран.
Лови Доширак ))
salhomir_murza 22 марта 2018 | 18:16
rqoswen:
Правильно. Давно пора. А то московские либерасы уже за две тыщи баксов жалованье в своих конторах имеют. А я и все мои родственники и знакомые и до тыщи не дотягивают. Причем все с инженеры, с высшим образованием. Драть в три шкуры с буржуев либерасов, и излишки направлять в пользу трудового народа и пенсионеров.
ignachio 22 марта 2018 | 18:24
Типичная фейковая новость "о будущем" - любимая тема Ю.Латыниной.
"вскоре могут быть повышены налоги..."
А может и не повышены, а может и не вскоре.
Повышением пенсионного возраста пугают уже лет десять.
malanoff 22 марта 2018 | 18:34
ignachio: У Путина это повышение НДФЛ в его программе было написано , но только очень мелкими буквами. Вот это обул послушное население 1/7 части суши Земли.
tvitov66 22 марта 2018 | 18:54
malanoff: Владимир Путин в ходе пресс-конференции сообщил о том, что налоги до конца 2018 года повышаться не будут.
"Собственно, налоги до конца 2018 года расти не будут. И в целом это все-таки выдерживается, можно где-то поспорить. Но в целом, в основном, по основным видам налогов это выдерживается", — заверил президент. 14 декабря 2017 РЕН.TV
Хорошо что это соврал ПУтин 3.0, а вот новый ПУтин 4.0 врать не будет - свежие ПУтины никогда не врут
kottigr1 22 марта 2018 | 18:55
malanoff: Вован Таврический в новую войнушку влазит и ему нужны деньги..
В Центральноафриканскую Республику (ЦАР) направлена группа российских военных, говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.
По словам замглавы департамента информации и печати МИД России Артема Кожина, по просьбе президента ЦАР Фостена Туадера туда направлены военные из России.
Кроме того, Минобороны России в январе—феврале 2018 года на безвозмездной основе передало армии ЦАР партию стрелкового вооружения и боеприпасов.
puteshestvennik 22 марта 2018 | 18:30
salhomir_murza: Для того о чем вы пишете нужно не повышать налог а ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Когда просто повышают налог это бьет в первую очередь по тем у кого небольшая зарплата. Странно что инженер с высшим образованием не в состоянии это посчитать.
salhomir_murza 22 марта 2018 | 18:43
puteshestvennik: Прогрессивный налог в российской действительности ведет к еще более серым и черным зарплатам. Может лет через пять, когда закрутят гайки, и за сокрытие дохода будут давать три пожизненных, тогда и прогрессивный подоходный налог будет на пользу нашей с вами России.
agriment 22 марта 2018 | 18:54
puteshestvennik:18:30 " Для того о чем вы пишете нужно не повышать налог а ввести прогрессивную шкалу налогообложения"
-Любое повышение налогов, для ИП, малого, среднего или большого бизнеса, в конечном счёте, ляжет на карман конечного потребителя, через цену товара, работ, услуг.
Как не крути, воровать нужно меньше госчиновникам, в разы сокращать их количество, отменять золотые парашюты и безмерные выплаты неэффективным менеджерам госкорпораций: ГАЗПРЁМ, РОСАТОМ,РОСНАНО, ЭНЕРГЕТИКАМ, РЖД, Госбанкирам, отменять несусветные пенсии членам всяческих советов федерации, Госдумы, генералам и военнослужащим с 46лет, судьям, силовикам, спортсменам и т.д.
а не повышать налоги беднякам, прикрываясь крылатой фразой чиновников якобы мало,. а рабов много..
kottigr1 22 марта 2018 | 18:39
salhomir_murza: А я и все мои родственники и знакомые и до тыщи не дотягивают..
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Теперь благодаря Владимиру Владимировичу никогда и не дотянут.. Будешь теперь больше Вовану Таврическому платить..
vezdehod 22 марта 2018 | 18:13
Это касается и тех кто получил 18 марта 2018 года на избирательных участках - дешёвые Гречку и ТушёнкуИ
kobylamay_sosetutrampa 22 марта 2018 | 18:18
Могут быть повышены налоги, а могут быть не повышены. Йэхо надрачивает эту "новость" целый день каждые полчаса.
salhomir_murza 22 марта 2018 | 18:27
vezdehod:
Товарищи либералы ! Почему вы так сегодня визжите?
Потому что десятки миллионов верных солдат Путина выбрали себе вождя? Вам не кажется, что вам пора валить... на Украину. Справедливый гнев десятков миллионов россиян к либерально-гомосексуальному меньшинству, зашкаливает. И не факт, что цепные псы кровавого режима смогут сдержать напор разъяренных многомиллионных трудящихся масс.
forcedima 22 марта 2018 | 18:51
salhomir_murza: сильно вас гомосеки в детстве обидели?)
suren_111 22 марта 2018 | 18:57
forcedima:
Его в детстве либерасы лупили...ногами...
yan_muha 22 марта 2018 | 18:56
salhomir_murza: трудящиеся массы - это кто? Гастарбайтеры? Равшан и Джамшут?
gardaratat 22 марта 2018 | 18:17
rqoswen:
гы гы
пацанам не хватает на бентли)
captain_ 22 марта 2018 | 18:17
В Волоколамске пропал интернет, зато появился омон!
ЧЁТАРЖУ
salhomir_murza 22 марта 2018 | 18:20
rqoswen:
Это коснется только буржуев либерасов, Все кто зарабатывает менее 30 тысяч, вообще не будут облагаться налогом. До 50 тыщ -10%. До 100 тыщ -13%. Ну а вам, либеральным жирующим буржуям, свыше 100 тыщ в месяц имеющих -40% .
puteshestvennik 22 марта 2018 | 18:33
salhomir_murza: Наивный юноша.. Просто налог до 15% повысят.
ura_123 22 марта 2018 | 18:41
puteshestvennik: Он не столько наивный,сколько тупой.
edyatel 22 марта 2018 | 18:48
ura_123: Поднять налог до 70% сразу все поумнеют
salhomir_murza 22 марта 2018 | 18:47
puteshestvennik:
Выживший из ума старый дряхлый дед, пишет тебе 56 - летний наивный вьюноша. Вот когда повысят до 15 %, тогда и узнаем, кто их нас молодой да зеленый.
contador 22 марта 2018 | 18:32
rqoswen: Вы идиот, может быть?
komiccap_nkvd 22 марта 2018 | 18:06
могут быть. а могут и нет
по логике, следующая новость должна быть: "в России не планируется повышение налогов"
во всех этих случаях вина Путина
splin2 22 марта 2018 | 18:09
Тем временем, посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что у Москвы никаких связей с Кембридж Аналитика, которая базируется в Германии, нет.//
На нет и судв нет)))
salhomir_murza 22 марта 2018 | 18:49
splin2:
Причем нет, с крайне высокой долей вероятности.
malanoff 22 марта 2018 | 18:36
komiccap_nkvd: Тебе пора поменять аватарку с НКВД на НДФЛ а ник с комиссар_нквд на"налоговик". Будешь в тренде.
suren_111 22 марта 2018 | 18:59
malanoff:
Вы, либерсня, доиграетесь, что скоро наш Путин, избранный всенародно, по просьбе нас, трудящихся России, таки переименует ФСБ в НКВД, для бОльшей острастки либеральной отмороженной шпаны... В крайнем случае, КГБ тоже будет неплохо, метал в названии должен присутствовать и наводить ужас на врагов России и поборников демократии и западных ценностей.
fikus74 22 марта 2018 | 18:08
ну здравствуй жопа - новый год.
tks 22 марта 2018 | 18:09
От холопьев полетят таперича хлопья!
salhomir_murza 22 марта 2018 | 18:23
tks:
Хопопья, зарабатывающие до 30 тысяч рублей, вообще не будут облагаться наолгом.
kottigr1 22 марта 2018 | 18:42
salhomir_murza: Наивный Вы юноша... Когда это с кого либо в РФ, кроме бар, семь шкур не драли ?
suren_111 22 марта 2018 | 19:03
kottigr1:
Судя по тебе, ты не из бар. И тебе видимо нравится, что с тебя семь шкур сдирают. Иначе пошел бы, и внес из Кремля Путина, если конечно тебе 56 миллионов одурманенных паленым боярышником ватников не помешают.
kp6ic 22 марта 2018 | 18:17
лнр, днр, абхазия, южная осетия, преднестровье, военщина, дружественные режимы, пропаганда, скрепы, замки, дворцы, роскошный образ жизни и прочее. толпа за это с восторгом проголосовала. теперь пора платить.
sir_charlie 22 марта 2018 | 18:18
Приветствуем прогрессивный, европейский, налог.
Ротенберги, Авены и Мамуты вернут, если и не народу, то хоть в казну миллиарды)))
Важно, чтобы после того Авены не забрали себе все возвращенное и еще половину казны)))))))
rena1960 22 марта 2018 | 18:23
Кто-бы сомневался...Речь президента РФ такова"Будите жить стабильно-бедно...,зато наше оружие:"крындец";"копец";"офигец"...пригласит наших зарубежных партнёров сесть за стол переговоров под названием "Новый мировой порядок"...Где-то,уже такое проходили...
lager23 22 марта 2018 | 18:26
Путен-наше всё, без него мы никто!....забирай, Володя, всё!
keg 22 марта 2018 | 18:29
любите царя - платите... бесплатно он вас любить не хочет.
vadimp 22 марта 2018 | 18:30
Это почему "могут"?
Обязательно повысят! КГШники принципиально не могут развивать экономику - мотвация не та. Для них главное удержание власти, а все остальное по остаточному принципу. Ну а аппетиты ростут, хочется рулить не только у себя, но и мире - а экономика так себе, на интенсификацию не расчитывай, остается одно - "грабеж" - тем или иным способом повышать налоги и псевдоналоги.
segserg 22 марта 2018 | 18:31
Шапито разобрали...
ed10075 22 марта 2018 | 18:41
Этой новостью до 18 марта старались не радовать. Сколько там еще "сюрпризов" припасено?
yan_muha 22 марта 2018 | 18:53
Крымнаш! Донбасснаш! Сириянаш! Уррраааа!
agamasat 22 марта 2018 | 18:59
малый бизнес накроется медным тазом точно.( Власть загнала себя в тупик полный.
pionerka Зинаида Сацкая 22 марта 2018 | 19:02
Ну не на роскошь же.