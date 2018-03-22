В России может появиться метеорологическая госкорпорация
Росгидромет предлагает объединить в единую компанию сеть региональных метеослужб. Как сказал Интерфаксу глава Росгидромета Максим Яковенко, метеорологические службы не должны существовать только за счет государства. Мировой опыт показывает, что их деятельность может приносить доход. Всего в сеть подведомственных учреждений Росгидромета входит около 50-ти структур по всей России.
Комментарии13
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zloy_sok 22 марта 2018 | 17:33
Начнут продавать воздух? Правильно ,а то вздумали бесплатно дышать....
ha12raz 22 марта 2018 | 17:34
Еще один родственничек вошдя появился ?
world_nail 22 марта 2018 | 17:38
Пошли 4 сутки жизни страны после выборов - такого бурного кипения маразма и миазма Россиянска Эмперия еще не знала.
tks 22 марта 2018 | 17:38
Пральна, мало кормушек, больше надобно, больше!!
blindpew_33 22 марта 2018 | 17:39
Интересно, это у кого из кооператоров сынок подрос?
Кому понадобилось хлебное местечко?
rihard 22 марта 2018 | 17:46
Опять Госкорпорация. Еще друзья или родственники без работы объявились?
bratec_kot 22 марта 2018 | 17:52
Прогноз погоды будет платным?
gvs 22 марта 2018 | 17:55
Будет давать погоду так же, как ЦИК - результаты выборов )))
kazlevich1949 22 марта 2018 | 17:59
"Небесную канцелярию" не забудьте пригласить в свою метеорологическую госкорпорацию...
captainobvious 22 марта 2018 | 18:01
надеюсь, Институт прикладной климатологии найдет достойное место в структуре этой госкорпорации...
grossalexis032018 22 марта 2018 | 18:08
Ну на самом деле это правильно ;)) В той части что не хрен давать данные на холяву. Но в части объединения региональных служб в госмонстра - это лажа. В результате не будет - ни бабла, ни картошки и ни сокращения сроков прохода по северному пути.
Если смотреть реалистично - кластер Дистанционного зондирования формирую в Сколково со дня начала формирования самого Сколково». Доля Рюсси на мировом рынке - около 1%
duni 22 марта 2018 | 18:12
Предлагаю название -Венера. Пригласить туда Рыбку. И познакомить Венеру с Платоном.
vadimp 22 марта 2018 | 18:52
Прально, прально!
Вот только еще одной мопопольки России и не хватает!