В России может появиться метеорологическая госкорпорация

Росгидромет предлагает объединить в единую компанию сеть региональных метеослужб. Как сказал Интерфаксу глава Росгидромета Максим Яковенко, метеорологические службы не должны существовать только за счет государства. Мировой опыт показывает, что их деятельность может приносить доход. Всего в сеть подведомственных учреждений Росгидромета входит около 50-ти структур по всей России.