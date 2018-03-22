В Волоколамск сегодня должны доставить аэрозольные пушки
Они будут устранять неприятный запах, который возникает в городе, сообщили Интерфаксу в администрации Московской области. Эти пушки будут распылять специальное вещество на мусорном полигоне Ядрово.
Обстановка в городе обострилась накануне, когда десятки детей обратились за помощью к врачам из-за отравления газом. Жители говорят, что всему виной очередной выброс, произошедший на свалке.
Комментарии24
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apels 22 марта 2018 | 17:34
Как в старом анекдоте
-Что теперь дерьмом не пахнет?
- Теперь как под елочкой насрали
ura_123 22 марта 2018 | 17:34
К Кремлю лучше доставьте, оттуда воняет.
vezdehod 22 марта 2018 | 17:53
В Волоколамск сегодня должны доставить аэрозольные пушки
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Какого калибра и достанут ли его снаряды до Кремля?
ura_123 22 марта 2018 | 18:44
vezdehod: "Забил заряд я в пушку туго..."
;-)
keg 22 марта 2018 | 17:36
опрыскивать тухлятину одеколоном... это по нашему.
democ 22 марта 2018 | 17:40
Последние исследования учёных показали, что вся химия, особенно с запахом, разрушает лёгкие человека. Так что, к вонючим канцерогенам добавят ароматные канцерогены. Дышите глубже, россияне.
world_nail 22 марта 2018 | 17:41
А чо не С-400 (по классификации НАТО "Мать Тереза") - и запах и причина исчезнет
ura_123 22 марта 2018 | 18:46
world_nail: Надысь была новость что на сайте МО РФ было голосование о названии для новых ракет. Одно из них было "Шептун"....
Может под Волоколамском проводятся испытания нового оружия с громким названием "Шептун" ?
puteshestvennik 22 марта 2018 | 17:44
Одеколон будут разбрызгивать? А со свалкой чего-нибудь сделать не собираются?
bratec_kot 22 марта 2018 | 17:55
puteshestvennik:
Учредят Госкорпорацию по свалкам и мусору
stanislav1975 22 марта 2018 | 18:15
puteshestvennik: Поставят табло с предупреждением о выбросе и раздадут жителям противогазы.
zztop1960 22 марта 2018 | 18:19
puteshestvennik: Вместо того чтобы постирать носки , брызгают на них одеколон
bratec_kot 22 марта 2018 | 17:48
Все равно, что полить кучу говна " Шанелем" и перемешать))) Робяты, вам 18 лет твердят что эта власть говно, может теперь убедились?
fikus74 22 марта 2018 | 18:04
а впереди весна и лето, а этих мусорок вокруг москвы очень много.
bonhoeffer 22 марта 2018 | 18:22
fikus74:
Роковые яйца не за горами.
peresvet73 22 марта 2018 | 18:05
Толпу разгонять?
duni 22 марта 2018 | 18:10
А как же рекомендации девочки Тани? После дегазации или во время дегазации?
orein51 22 марта 2018 | 18:14
это как иприт разбавлять духами..
tks 22 марта 2018 | 18:16
Толку то.
А от козла молока получить не пробовали ещё?
ruthenocene 22 марта 2018 | 18:19
"Эти пушки будут распылять специальное вещество..."
Надеюсь, не Новичок-5? :))
mystifying 22 марта 2018 | 18:22
будут разбрызгивать "шанель №5")))
student_ru_ru 22 марта 2018 | 18:24
Маразм исправить маразмом - это по-нашему.
yuriykyvich 22 марта 2018 | 18:39
Посмотрел на Яндексе спутниковые снимки, потом на Гугл-Мап, на всех одна и та же картина, начиная с 2009 года над Волоколамском постоянно висит облако смога.
Бедные жители, ЧЕМ же они там дышат?!?
vadimp 22 марта 2018 | 18:49
Ну че, все как и положено!
Пока гром не грянет чинуша не перекреститься!