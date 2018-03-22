В Волоколамск сегодня должны доставить аэрозольные пушки

Они будут устранять неприятный запах, который возникает в городе, сообщили Интерфаксу в администрации Московской области. Эти пушки будут распылять специальное вещество на мусорном полигоне Ядрово.

Обстановка в городе обострилась накануне, когда десятки детей обратились за помощью к врачам из-за отравления газом. Жители говорят, что всему виной очередной выброс, произошедший на свалке.