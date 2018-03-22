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17:31, 22 марта 2018

В Волоколамск сегодня должны доставить аэрозольные пушки

Они будут устранять неприятный запах, который возникает в городе, сообщили Интерфаксу в администрации Московской области. Эти пушки будут распылять специальное вещество на мусорном полигоне Ядрово.
Обстановка в городе обострилась накануне, когда десятки детей обратились за помощью к врачам из-за отравления газом. Жители говорят, что всему виной очередной выброс, произошедший на свалке.

Комментарии

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apels 22 марта 2018 | 17:34

Как в старом анекдоте
-Что теперь дерьмом не пахнет?
- Теперь как под елочкой насрали

ura_123 22 марта 2018 | 17:34

К Кремлю лучше доставьте, оттуда воняет.

vezdehod 22 марта 2018 | 17:53

В Волоколамск сегодня должны доставить аэрозольные пушки
==============================================================
Какого калибра и достанут ли его снаряды до Кремля?

ura_123 22 марта 2018 | 18:44

vezdehod: "Забил заряд я в пушку туго..."
;-)

keg 22 марта 2018 | 17:36

опрыскивать тухлятину одеколоном... это по нашему.

democ 22 марта 2018 | 17:40

Последние исследования учёных показали, что вся химия, особенно с запахом, разрушает лёгкие человека. Так что, к вонючим канцерогенам добавят ароматные канцерогены. Дышите глубже, россияне.

world_nail 22 марта 2018 | 17:41

А чо не С-400 (по классификации НАТО "Мать Тереза") - и запах и причина исчезнет

ura_123 22 марта 2018 | 18:46

world_nail: Надысь была новость что на сайте МО РФ было голосование о названии для новых ракет. Одно из них было "Шептун"....
Может под Волоколамском проводятся испытания нового оружия с громким названием "Шептун" ?

puteshestvennik 22 марта 2018 | 17:44

Одеколон будут разбрызгивать? А со свалкой чего-нибудь сделать не собираются?

bratec_kot 22 марта 2018 | 17:55

puteshestvennik:
Учредят Госкорпорацию по свалкам и мусору

stanislav1975 22 марта 2018 | 18:15

puteshestvennik: Поставят табло с предупреждением о выбросе и раздадут жителям противогазы.

zztop1960 22 марта 2018 | 18:19

puteshestvennik: Вместо того чтобы постирать носки , брызгают на них одеколон

bratec_kot 22 марта 2018 | 17:48

Все равно, что полить кучу говна " Шанелем" и перемешать))) Робяты, вам 18 лет твердят что эта власть говно, может теперь убедились?

fikus74 22 марта 2018 | 18:04

а впереди весна и лето, а этих мусорок вокруг москвы очень много.

bonhoeffer 22 марта 2018 | 18:22

fikus74:
Роковые яйца не за горами.

peresvet73 22 марта 2018 | 18:05

Толпу разгонять?

duni 22 марта 2018 | 18:10

А как же рекомендации девочки Тани? После дегазации или во время дегазации?

orein51 22 марта 2018 | 18:14

это как иприт разбавлять духами..

tks 22 марта 2018 | 18:16

Толку то.
А от козла молока получить не пробовали ещё?

ruthenocene 22 марта 2018 | 18:19

"Эти пушки будут распылять специальное вещество..."
Надеюсь, не Новичок-5? :))

mystifying 22 марта 2018 | 18:22

будут разбрызгивать "шанель №5")))

student_ru_ru 22 марта 2018 | 18:24

Маразм исправить маразмом - это по-нашему.

yuriykyvich 22 марта 2018 | 18:39

Посмотрел на Яндексе спутниковые снимки, потом на Гугл-Мап, на всех одна и та же картина, начиная с 2009 года над Волоколамском постоянно висит облако смога.
Бедные жители, ЧЕМ же они там дышат?!?

vadimp 22 марта 2018 | 18:49

Ну че, все как и положено!
Пока гром не грянет чинуша не перекреститься!

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