Тверской суд Москвы отказал в рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении корреспонденту РБК Соколову
Тверской суд Москвы отказал в рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении корреспонденту РБК Александру Соколову. Причина в том, что приговор в отношении него еще не вступил в силу. Сам журналист остается в СИЗО, пояснили Интерфаксу в суде.
Минувшим летом суд приговорил Соколова к 3,5 годам колонии общего режима по делу об экстремистском сообществе. Вместе с ним были осуждены бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин, а также еще два активиста запрещенной организации «Армия воли народа».
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cattt 22 марта 2018 | 17:41
Очередная ложь для получения звезд на погоны.