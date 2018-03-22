Тверской суд Москвы отказал в рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении корреспонденту РБК Соколову

Тверской суд Москвы отказал в рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении корреспонденту РБК Александру Соколову. Причина в том, что приговор в отношении него еще не вступил в силу. Сам журналист остается в СИЗО, пояснили Интерфаксу в суде.

Минувшим летом суд приговорил Соколова к 3,5 годам колонии общего режима по делу об экстремистском сообществе. Вместе с ним были осуждены бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин, а также еще два активиста запрещенной организации «Армия воли народа».