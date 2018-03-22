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17:30, 22 марта 2018

Израиль начинает расследование в отношении социальной сети Фейсбук

Это связано со скандалом, который разгорелся вокруг нее на днях. Скандал связан с обвинениями в адрес компании Кембридж Аналитка в незаконном использовании личных данных почти 50 миллионов участников социальной сети для нужд предвыборной кампании Дональда Трампа. в Министерстве юстиции Израиля выясняет, было ли здесь нарушение законодательства страны о неприкосновенности частной информации. Ранее министерство юстиции Германии предупредило, что у них есть вопросы к руководству Фейсбук. Тем временем, посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что у Москвы никаких связей с Кембридж Аналитика, которая базируется в Германии, нет.

Комментарии

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olegleon 22 марта 2018 | 17:33

Израиль начал расследование деятельности Когана и Цукерберга?! ой вэй!

komiccap_nkvd 22 марта 2018 | 17:35

olegleon: своих не тронут. Путина обвинят

cattt 22 марта 2018 | 17:45

komiccap_nkvd: У Запада есть то чего нет у Раши, справедливый Суд и это ни когда не даст западу загнить.

olegleon 22 марта 2018 | 18:03

cattt: расскажи, а какой срок получили американские наёмники, которые в Багдаде расстреляли мирных жителей? какой срок получил капитан военного корабля, который сбил гражданский самолёт, убив 290 мирных людей?

cattt 22 марта 2018 | 18:26

olegleon: Они получили то, что заслужили, если тебе показалось, что мало подай апелляцию, от имени мирных жителей,ты же там был и все видел.

olegleon 22 марта 2018 | 18:53

cattt: т.е. медаль капитану это "справедливый суд"???

metlag 22 марта 2018 | 17:47

komiccap_nkvd: Тем временем, посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что у Москвы никаких связей с Кембридж Аналитика, которая базируется в Германии, нет.
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Это называется: на воре шапка горит.

stoned_fox 22 марта 2018 | 18:13

metlag: Не, это у тебя пукан горит.

shmuel63 22 марта 2018 | 18:19

komiccap_nkvd: Давно хочу спросить - вы комиссар НКВД какого ранга? Первого? - не может быть, все девять были расстреляны. Второго? - Все, кроме Круглова, Серова и Чернышева расстреляны.Третьего? Большинство тоже расстреляны.

timwlad67 22 марта 2018 | 17:37

Израиль начинает расследование в отношении социальной сети Фейсбук
----------------
Вот господа в студии первого канала где создали поросёнка или дойную корову и теперь будут с него сало снимать или как корову доить. Тоже самое происходит и с Микрозофт.
Так ,что госпожа Надежда Савченко это не дойная корова и не жертвенная свинья.
Госпожа Надежда Савчеко это посол национальной украинской буржуазии и западных заинтересованных лиц к политическим олигархам Украины,который передал "ЧЁРНУЮ МЕТКУ " политической алчной олигархии Украины,что мол хватит воровать,надо проблему с транзитом через Украину решать или их всех порешат как и рассказал главный прокурор Украины господин Луценко.
И так,главный прокурор Украины и госпожа Савченко в одной команде и за ними стоят заинтересованные лица запада тоже.

pavel_3768 22 марта 2018 | 18:04

timwlad67: дедушко, ты реально е....тый. Зачем ты вываливаешь здесь свой "поток сознания", тебе на этом сайте неуютно должно быть. Вот за какие коврижки может старый сумасшедший здесь опорожняться. Загадка.

captainobvious 22 марта 2018 | 17:47

едва ли Минюст Израиля сильно волнует избирательная кампания Трампа, другое дело - имевшие место попытки вмешательства администрации Обамы в выборы в самом Израиле, когда Вашингтон играл против Нетаньягу. Вот это уже серьезно, и тут Цукерберг "highly likely" тоже оказался замешан...

mavreh 22 марта 2018 | 18:01

Цукерберга в Нюренберг!
Под трибунал его!

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