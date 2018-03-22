Израиль начинает расследование в отношении социальной сети Фейсбук

Это связано со скандалом, который разгорелся вокруг нее на днях. Скандал связан с обвинениями в адрес компании Кембридж Аналитка в незаконном использовании личных данных почти 50 миллионов участников социальной сети для нужд предвыборной кампании Дональда Трампа. в Министерстве юстиции Израиля выясняет, было ли здесь нарушение законодательства страны о неприкосновенности частной информации. Ранее министерство юстиции Германии предупредило, что у них есть вопросы к руководству Фейсбук. Тем временем, посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что у Москвы никаких связей с Кембридж Аналитика, которая базируется в Германии, нет.