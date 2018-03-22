Основатель и владелец социальной сети Фейсбук Марк Цукерберг признал ошибки в скандале вокруг утечки данных пользователей. Он заверил, что компания проанализирует сторонние приложения, которые имеют доступ к пользовательской информации на соблюдение ими правил социальной сети.

Скандал связан с обвинениями в адрес аналитической фирмы Кембридж Аналитика. Речь идет о незаконном использовании личных данных участников социальной сети, которая, по некоторым данным, затронула 50 миллионов человек.