Цукерберг признал ошибки в скандале вокруг утечки данных пользователей
Основатель и владелец социальной сети Фейсбук Марк Цукерберг признал ошибки в скандале вокруг утечки данных пользователей. Он заверил, что компания проанализирует сторонние приложения, которые имеют доступ к пользовательской информации на соблюдение ими правил социальной сети.
Скандал связан с обвинениями в адрес аналитической фирмы Кембридж Аналитика. Речь идет о незаконном использовании личных данных участников социальной сети, которая, по некоторым данным, затронула 50 миллионов человек.
Комментарии2
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serg2010 22 марта 2018 | 17:07
Сахарова заподозрили в злостном нарушении свобод граждан.
lelikhaifski 22 марта 2018 | 17:25
Пора Сахарову заплатить за зарабатывание баблоса на исламизме и антисемитизме у себя в Фейсбуке