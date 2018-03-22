Британский совет прекращает свою деятельность в России

В организации сослались на соответствующее заявление МИДа.

Все запланированные мероприятия и программы отменены, говорится на сайте Британского совета. Там отметили, что сожалеют об этом решении, и добавили, что организация работала в Москве почти 60 лет. Прекращение работы Совета связано с отсутствием у него необходимого правового статуса. Это чуть ранее сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, соглашения между Россией и Британией о культурных центрах нет, поэтому Британский совет работал лишь в качестве доброй воли Москвы. Однако сейчас политический контекст иной, и возможность заключения такого договора невелика. Но как только статус Британского совета изменится, он сможет продолжить свою работу, отметил спецпредставитель президента. При этом ранее Швыдкой отмечал, что Москва не собирается полностью разрывать отношения с культурным центром или прекращать все программы, которые он проводит.



Прекращение работы Британского совета стало одной из ответных мер России на действия Великобритании. Ранее Лондон объявлял о высылке российских дипломатов из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.