Британский совет прекращает свою деятельность в России
В организации сослались на соответствующее заявление МИДа.
Все запланированные мероприятия и программы отменены, говорится на сайте Британского совета. Там отметили, что сожалеют об этом решении, и добавили, что организация работала в Москве почти 60 лет. Прекращение работы Совета связано с отсутствием у него необходимого правового статуса. Это чуть ранее сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, соглашения между Россией и Британией о культурных центрах нет, поэтому Британский совет работал лишь в качестве доброй воли Москвы. Однако сейчас политический контекст иной, и возможность заключения такого договора невелика. Но как только статус Британского совета изменится, он сможет продолжить свою работу, отметил спецпредставитель президента. При этом ранее Швыдкой отмечал, что Москва не собирается полностью разрывать отношения с культурным центром или прекращать все программы, которые он проводит.
Прекращение работы Британского совета стало одной из ответных мер России на действия Великобритании. Ранее Лондон объявлял о высылке российских дипломатов из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии9
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kinnlade 22 марта 2018 | 17:07
Пинком под зад и это правильно
dataan 22 марта 2018 | 17:09
kinnlade: ... и саечку!
alehan00074 22 марта 2018 | 17:20
kinnlade:Балалаечник! Вместо того чтобы глотку свою тут драть, "пинком под зад" и проч... Ты бы лучше получился у британцев! Пока твой пра пра пра дедушка сидел на берёзе и вытирал свою ж*** соломой у них не одно поколение уже в университеты отходили:))))
idruker 22 марта 2018 | 17:23
kinnlade: Ага! Со всего размаху дали пинком под собственный зад. Это уметь надо! Британии то что - она переживет, вот России нафига это надо, кроме властных понтов разумеется?
nikitin43 22 марта 2018 | 17:18
теперя расея заживёт и картошку перестанет закупать в мексике .
nikitin43 22 марта 2018 | 17:22
nikitin43: британцы терпеливые , поди надеялись поучить россиян , тока у нас в расеи дураков на сто лет припасено вперёд , старший и наиглавнейший дебил в кремле сидит народишко учит ))))
olegleon 22 марта 2018 | 17:21
"По его словам, соглашения между Россией и Британией о культурных центрах нет, поэтому Британский совет работал лишь в качестве доброй воли Москвы. "
а он не уточнил, почему нет соглашения?
olegleon 22 марта 2018 | 17:23
"Новый посол Великобритании в Москве Энн Прингл рассчитывает на заключение с Россией соглашения о культурных центрах, которое позволит продолжить деятельность Британского совета в РФ." (16.10.2008)
десять лет было у Британии, чтобы заключить соглашение, но Лондон отказывался. посмотрим что теперь будет
kotia 22 марта 2018 | 17:28
Ну и хорошо - к нам и так культуры завались