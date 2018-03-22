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17:02, 22 марта 2018

Депутата Верховной Рады Надежду Савченко задержали сегодня прямо в здании украинского парламента

Её подозревают в подготовке государственного переворота и теракта, объяснил представитель службы безопасности Украины.
За несколько минут до случившегося Верховная рада сняла с Савченко депутатскую неприкосновенность. Интересно, что сегодняшнее задержание произошло ровно два года спустя  — после приговора российского суда. В 2016 году Савченко признали виновной в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе и назначили ей 22 года лишения свободы.

Комментарии

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liberal_vulgaris 22 марта 2018 | 17:05

Страна дураков :)

olegleon 22 марта 2018 | 17:17

liberal_vulgaris: the show must go on иначе скучно будет.

nelibermot17 22 марта 2018 | 17:20

Знаете как сейчас Надiю кастрюли называют? Кремлёвская гнида (консерва) Усцаться можно, но это факт.

ignachio 22 марта 2018 | 17:28

Продажные гниды - журношлюхи может и так называют. Вчера на ТВ канале NEWSONE 4 часа проводился телефонный опрос и 94% опрошенных граждан Укранины назвали Н.Савченко героем.

danko_klisma 22 марта 2018 | 17:31

ignachio: где ОБСЕ и пасе. Кошмар кокой то.

igorrrpadlowitchs 22 марта 2018 | 17:05

Полезную идиотку втихую использовали российские фсбешники! Это догодаться, чтобы от днровцев таскать оружие, да еще с захарченко договариваться!

liberal_vulgaris 22 марта 2018 | 17:09

igorrrpadlowitchs: все герои украинды идиоты и предатели, от бандеры до савченко. Стана такая :)

igorrrpadlowitchs 22 марта 2018 | 17:14

liberal_vulgaris: она не предатель просто тупа, как пробка - вот таких и используют в своих целях путин и его окружение. Они пообщали помочь ей сделать Украину 'свободной' она идиотка и поверила. А потом бы её пустили в расход, как ненужную, зато каша была бы заварена и страна опять впала бы в кровавые разборке, что и нужно путину, а под этот шухер, днровцы полезли бы дальше на Украину. Всё просто!

liberal_vulgaris 22 марта 2018 | 17:16

igorrrpadlowitchs: Стесняюсь спросить, а подземный ход из киева в днр она не рыла? ;)

igorrrpadlowitchs 22 марта 2018 | 17:21

liberal_vulgaris: для информации :оружие доставлялось из днр , с чем был и пойман её поддельник рубан. Видео уже полно в сети.

olegleon 22 марта 2018 | 17:29

igorrrpadlowitchs: - Кто всрався?
- Невістка.
- Так її ж дома нема!
- Та он юбка висить.

alex110 22 марта 2018 | 17:17

igorrrpadlowitchs: Героя Украины,место в Пасе и прочие коврижки...то тоже от Путина?Да вам лечиться надо))

igorrrpadlowitchs 22 марта 2018 | 17:23

alex110: иногда героями становятся и просто дураки. Вон в России их сколько ! Чем героя , например, заслужил кадырка- адидас? Неужели первым русским , убитым им в 16 лет. Или , что совершил геройского сбитый российских лётчик в Сирии?

salhomir_murza 22 марта 2018 | 17:18

igorrrpadlowitchs:
она не предатель просто тупа, как пробка - вот таких и используют в своих целях путин и его окружение.
------------------------
Судя по заявлению Луценко, в Украине каждый третий, такой как Савченко. Стало быть Кремль скоро задействует каждого третьего жителя Украины и устроит уже третий майдан, теперь уже последний. К сожалению Украине суждено исчезнуть.

igorrrpadlowitchs 22 марта 2018 | 17:26

salhomir_murza: россиянам надо думать не об Украине, а о своей стране. Тем более , когда власть сама просто уничтожает собственное население. Пример тому история последния с отравлением в Подмосковье. О себе нужно думать, а не о хохлах!

pravdatut 22 марта 2018 | 17:27

salhomir_murza: Московская империя пошла на последний шестилетний срок. Капут )))

olegleon 22 марта 2018 | 17:19

igorrrpadlowitchs: т.е. ей дали Героя Украины за тупость?

polba 22 марта 2018 | 17:23

igorrrpadlowitchs: "Сознательный украинец обязан быть тупым. Если сознательный украинец не является тупым, он автоматически становится жидом или москалем." (с) 1-я заповедь свидомого украинца.

poluputing 22 марта 2018 | 17:30

liberal_vulgaris:ставить диагноз себе и своей стране не пытались, предварительно посетив хотя бы Польшу?

salhomir_murza 22 марта 2018 | 17:14

igorrrpadlowitchs:
Советую украинским властям посадить в яму эту кремлевскую гадину и бандеровскую дрянь.

lelikhaifski 22 марта 2018 | 17:29

igorrrpadlowitchs: теперь ее будет использовать антибендеровская пропаганда как жертву майданутой Революсии

zularin12 22 марта 2018 | 17:06

Либерасты, все на демонстрацию. Свободу Надежде Савченко!

alekstin_usm 22 марта 2018 | 17:10

Интересно, будет ли теперь рвать свои волосёнки Лия Ахеджакова за Надежду Савченко?

komiccap_nkvd 22 марта 2018 | 17:06

Украина страна политических заключенных. кто думает иначе или уже в тюрьме или там будет

lion64___3 22 марта 2018 | 17:09

"...
Но влип в исторью глупую и как-то опергруппою
Я взят был на бану у ресторана..."

xrmosom 22 марта 2018 | 17:09

Ну и идиоты.Кроме смеха ничего не вызывают.Опомнитесь ,тупые хохлы.

igorrrpadlowitchs 22 марта 2018 | 17:18

xrmosom: не вате российской говорить о тупости украинцев! Это то у умных россиян некого выбрать, кроме одного недоноска , вот уже 18 лет.

salhomir_murza 22 марта 2018 | 17:23

igorrrpadlowitchs:
Ученые установили, что тупость большинства украинских граждан, это следствие радиоактивных выбросов Чернобыльской АЭС. Но рождение полезных идиотов для Кремля будет не долгим. Через 100-150 лет, рождение нормальных людей на этой территории возобновится.

pravdatut 22 марта 2018 | 17:30

salhomir_murza: Умом овценаселение рашки не понять )))

piterjanis 22 марта 2018 | 17:10

Пауки в банке ©

nanaryfive 22 марта 2018 | 17:11

Интересно, "Европейские партнёры" и эхо-либерасты будут содействовать (просить) в освобождении Савченко как в России было?

a8olduin 22 марта 2018 | 17:15

Такое впечатление, что всех больных на голову со всей Украины согнали страной управлять.

drillerthriller 22 марта 2018 | 17:19

a8olduin: Аж в Лугандон пришлось с России их завозить.

tryapichkin 22 марта 2018 | 17:23

Гитлер бывший военный
тоже когда то возглавил неудавшийся Путч,
не стал оправдываться в суде,
сидел в Ландсбергской тюрьме,
и вышел героем,
дальше все знают...

pravdatut 22 марта 2018 | 17:25

Мозги савченко испортили фсб.

stakanoff 22 марта 2018 | 17:29

pravdatut: Путин лично ее зомбировал. Инфа 100%!

stakanoff 22 марта 2018 | 17:26

Надии волю! Хахахаха!

evgeniy6312 22 марта 2018 | 17:27

Это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Действительно, страна дураков.

sg77g 22 марта 2018 | 17:29

Люди, совершившие 4 года назад государственный переворот, причем с огромными жертвами, теперь обвиняют в призывах к такому перевороту свою же хероиню... Воистину Окраина сошла с ума.. Надо что то делать, толкько перетонит давно уже случился..

timwlad67 22 марта 2018 | 17:30

Депутата Верховной Рады Надежду Савченко задержали сегодня прямо в здании украинского парламента
--------------
И так господа в студии первого канала на передаче время покажет,обсуждая тему госпожи Савчеко депутата Верховной Рады Украины, вы осуждаете закат эры партийной диктатуры троцкистов которая не способна теперь даже сама себя содержать.
Национальная Буржуазия Украины примет услуги воров в законе и МВД и сместит политическую партийную олигархию как это и было всегда.
Госпожу Савченко просто поставили перед выбором,она с кем,с национальной буржуазией Украины или с марионетками которые обязались кормить эту украинскую национальную Украины.
Это типично для всей Восточной Европы.И Грузия тому пример,национальная буржуазия с теми кто её содержит.
И так ,денег нет у марионеток в Верховной Раде и в правительстве Украины ,чтобы содержать национальную буржуазию Украины.
И потому Украину порвут воры в законе чтобы не зависить от алчных партийных дебилов.
Именно поэтому и отошли Донбасс и Крым от Киева,чтобы не кормить партийную олигархию Украины.


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