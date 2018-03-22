Депутата Верховной Рады Надежду Савченко задержали сегодня прямо в здании украинского парламента

Её подозревают в подготовке государственного переворота и теракта, объяснил представитель службы безопасности Украины.

За несколько минут до случившегося Верховная рада сняла с Савченко депутатскую неприкосновенность. Интересно, что сегодняшнее задержание произошло ровно два года спустя — после приговора российского суда. В 2016 году Савченко признали виновной в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе и назначили ей 22 года лишения свободы.