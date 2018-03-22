Кремль пока не принял решения повысить налог на доходы физических лиц

Это вопрос еще обсуждается, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопрос о повышении ставки с 13% до 15% стоял на повестке дня во время совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева накануне, — пишет газета «Ведомости». Против выступает министерство финансов. В свою очередь, вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что возможное повышение ставки на два процентных пункта некритично.

Российская власть собирается покрывать рост бюджетных расходов за счет повышения налогов, уверен экономист председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Он сказал об этом в интервью «Эху Москвы». По мнению Нечаева, доходы бюджета можно было бы увеличить, сократив затраты на государственные заказы и убрав оттуда коррупционную составляющую. Однако, такой вариант маловероятен.