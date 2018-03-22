Кремль пока не принял решения повысить налог на доходы физических лиц
Это вопрос еще обсуждается, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопрос о повышении ставки с 13% до 15% стоял на повестке дня во время совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева накануне, — пишет газета «Ведомости». Против выступает министерство финансов. В свою очередь, вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что возможное повышение ставки на два процентных пункта некритично.
Российская власть собирается покрывать рост бюджетных расходов за счет повышения налогов, уверен экономист председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Он сказал об этом в интервью «Эху Москвы». По мнению Нечаева, доходы бюджета можно было бы увеличить, сократив затраты на государственные заказы и убрав оттуда коррупционную составляющую. Однако, такой вариант маловероятен.
Комментарии13
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meister_luvin 22 марта 2018 | 17:05
Больше будет налогов – меньше покупательная способность населения. Еще хуже станет малому бизнесу
patrik04 22 марта 2018 | 17:11
Вопрос о повышении ставки с 13% до 15% стоял на повестке дня во время совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева накануне...
Введите монополию на производство спирта и на торговлю водкой.
ignachio 22 марта 2018 | 17:14
Для российской системы логично сделать регрессивную шкалу налогообложения - богатые и так платят много.
Были сообщения, что Газпром - убыточная организация, так может его надо закрыть, чтобы сократить убытки.
sim202_ 22 марта 2018 | 17:15
meister_luvin: Какой-такой еще малый бизнес???
mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 17:07
Нацдилер сам сказал, что пескоструй гонит пургу неизвестно по чьему приказу.
Очевидно, что решение было принято ещё до пролонгации, а сейчас запускается механизм по его реализации.
elenaprekrasnaya2009 22 марта 2018 | 17:12
*уки!
Впрочем, все как обычно...
Еще недели не прошло с т.н. "выборов", а благодарным избирателям поднимают налоги.
Теперь измываться над ватным электоратом будут без ограничений.
olegleon 22 марта 2018 | 17:14
elenaprekrasnaya2009: как раз и поднимают для выплат "благодарным избирателям". ведь пенсионеры и бюджетники не платят НДФЛ из своего кармана. так что "стойкий электорат Путина" это не затронет
krs_sk 22 марта 2018 | 17:12
А причем тут секретарь президента, разве налоги не законодательная власть меняет? Хотя о чем это я...
sim202_ 22 марта 2018 | 17:13
Налог нужно обязательно поднять,
чтобы проиндексировать зарплаты
простых госслужащих!
Например, Сечина, Миллера, Грефа... ☝☝☝
jetsam 22 марта 2018 | 17:14
с ролдугина возьмите 76%. как раз на всю россею хватит...
v1nc 22 марта 2018 | 17:18
Ублюдки!..Чтобы продолжать жирно набивать свои кишки и оплачивать свои понты очередной раз решили залезть в и без того нищие карманы своих рабов!
poluputing 22 марта 2018 | 17:27
так вам господа россиянцы и надо, за что борлись..., как говорят.
koshkaedu 22 марта 2018 | 17:29
Почему пока, зачем пока? Чего тянуть то? Голосование прошло ведь.