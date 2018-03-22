Дзержинский суд Петербурга продлил арест обвиняемому по делу о террористическом сообществе Игорю Шишкину

Судья Александр Киреев удовлетворил ходатайство следствия, пишет «Фонтанка». Слушания проходили в закрытом режиме, зрителей пустили на оглашение, судья зачитал установочную и резолютивную части. Накануне продлен арест напарнику обвиняемого, Виктору Филинкову. Как писало издание, незадолго до этого сотрудники ФСБ признались следователям в применении электрошокеров к задержанному, якобы за попытку к бегству. По этому делу были задержаны несколько человек в Петербурге и Пензе. Они вины не признают.