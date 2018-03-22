Британский совет прекращает свою работу в России

Как пояснили в организации, это сделано по требованию министерства иностранных дел. Все запланированные мероприятия и программы отменены. Требования закрыть Британский совет в России стало ответом Москвы на высылку 23 сотрудников российского посольства в Лондоне. Отношения двух стран обострились после покушения на бывшего офицера ГРУ в Великобритании. Лондон считает причастен к этому Москву, российская сторона эти обвинения отвергает.