Британский совет прекращает свою работу в России
Как пояснили в организации, это сделано по требованию министерства иностранных дел. Все запланированные мероприятия и программы отменены. Требования закрыть Британский совет в России стало ответом Москвы на высылку 23 сотрудников российского посольства в Лондоне. Отношения двух стран обострились после покушения на бывшего офицера ГРУ в Великобритании. Лондон считает причастен к этому Москву, российская сторона эти обвинения отвергает.
Комментарии45
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perestarok 22 марта 2018 | 16:36
Британский подрывной совет прекращает свою работу в России
orlov_a_v 22 марта 2018 | 16:41
perestarok: хорошая новость!
pavelmistery 22 марта 2018 | 16:48
Британский совет — международная организация, действующая более чем в сотне стран по всему миру, в первую очередь в областях образования и культуры.
Образовательные программы:
- Бесплатные онлайн-курсы английского языка;
- Мобильные приложения и сервисы, помогающие учить английский (LearnEnglish Grammar, IELTS Wordpower, Sounds Right и другие);
- Сайт The English Channel, с помощью которого можно изучать язык, исследуя искусство Великобритании;
- Издание пособий для изучения языка и подготовка преподавателей;
- Участие в программах по разработке стандартов образования;
- Подготовка к языковым экзаменам, от тестов по английскому языку до квалификационных экзаменов для школы и деловых программ;
- Образование в Великобритании.
Культура:
- Открытые лекции (Cultural Skills Academy Russia совместно с Благотворительным фондом Потанина);
- Выставки и туры выставок дизайна, живописи, скульптуры и архитектуры («Альбион» Мэта Коллишоу);
- Ежегодный фестиваль «Новое британское кино»;
- Future Culture — программа профессионального развития в области культуры, разработанная для укрепления связей между начинающими и уже опытными специалистами в сфере культуры в России и Великобритании;
- Музыкальные фестивали, концерты и радиошоу — Британский Совет выпускает собственную радиопрограмму Selector, а серия российских вечеринок Selector Live и Selector AfterDark в её поддержку знакомила слушателей с творчеством лучших молодых британских музыкантов и диджеев;
- Встречи, дискуссии и круглые столы с современными британскими писателями.
mystar 22 марта 2018 | 17:01
pavelmistery: Британский совет — международная организация
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Эт мы все знаем. Знаем еще что в БСе шпионов как блошек на дворняге.
pavelmistery 22 марта 2018 | 17:05
mystar: Сами придумали или на Первом Канале услышали? ))
Кстати, Путин тоже вражеский шпион. Он раньше работал в Германии, кто знает, что там было ;)
orwellianoptimist 22 марта 2018 | 17:08
mystar: Шпионят как в великой державе строятся дороги, больницы, живут пенсионеры, обучаются в университетах, лечат рак и завязывают портянки в армии. Надо же нерадивой Британии хоть как-то соответствовать, ватомордый ты дегенерат
gardaratat 22 марта 2018 | 17:02
orlov_a_v:
на эхо набирают узбеков?
navsegda 22 марта 2018 | 16:47
perestarok: пацреоты , когда вы откажетесь от всего импортного ?
perestarok 22 марта 2018 | 16:55
navsegda: "пацреоты , когда вы откажетесь от всего импортного ?"
Тогда же, когда США откажутся от всего импортного.
pavelmistery 22 марта 2018 | 17:03
perestarok: Рассмешил, в России 47,35% товаров импортные, а в США всего лишь 18,3%
Да и зачем им отказывается от импортных товаров? Ведь они никого врагами не называют в отличие от России, которая помешалась на антиамериканизме...
perestarok 22 марта 2018 | 17:17
pavelmistery: "Да и зачем им отказывается от импортных товаров? Ведь они никого врагами не называют"
А Россию, Китай, КНДР, Ирак, Ливию.
prade 22 марта 2018 | 17:22
perestarok: "А Россию, Китай, КНДР, Ирак, Ливию"
Враги США Путин, Ын, Саддам и Каддафи, а не Россия, КНДР, Ирак и Ливия. А Китай называют угрозой, а не врагом.
prorab1 22 марта 2018 | 16:56
navsegda: А зачем от китайского импорта отказываться?
aleksandr39 22 марта 2018 | 16:53
perestarok: Как же теперь дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ будут учить английский язык для дальнейшего проживания потом в США и Великобритании ?
perestarok 22 марта 2018 | 16:58
aleksandr39: "Как же теперь дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ будут учить английский язык для дальнейшего проживания потом в США и Великобритании ?"
Пусть выписывают себе учителей из Англии, как это делали русские дворяне. И за свой счёт.
prade 22 марта 2018 | 16:59
perestarok: "Британский подрывной совет"
Кремлю не нужны образованные люди в России. Вот они там и закрывают Британский совет. Своих детей кремлевские, конечно же, отправят в Британию, чтобы они получали лучшее образование. А народ как нибудь и без образования перебьется.
perestarok 22 марта 2018 | 17:22
prade: " А народ как нибудь и без образования перебьется."
А нашему народу и не нужно образование. Наши власти не умеют использовать образованных людей. Да и простой труд у нас всегда оплачивался выше, чем интеллектуальный. Даже в советское время грузчик получал в два рада больше квалифицированного инженера и в три обыкновенного.
olegleon 22 марта 2018 | 16:36
а тем временем
"На химическом заводе в Чехии произошел взрыв. Власти сообщили о шести погибших и нескольких раненых."
demokrat62 22 марта 2018 | 16:38
olegleon: Ты в Чехии живешь ?? Сьезди в Волоколамск,подыши там воздухом.
olegleon 22 марта 2018 | 16:41
demokrat62: а как рьяно чешские власти заявляли, что это ложь, что в Чехии могли произвести отравляющее вещество. а тут аж завод рванул и следов не останется
demokrat62 22 марта 2018 | 16:49
olegleon: olegleon: Все гадости в мире за последние 20 лет может только путинский режим производить.Это сущность ,на этом он стоит.Вплоть до захвата чужих территорий.
lion64___3 22 марта 2018 | 17:06
demokrat62: В 1998 г. у власти был изменник борька-иуда, а также гайдарочубайсы. Так что про 20 лет не надо говорить.
olegleon 22 марта 2018 | 16:45
demokrat62: "Unipetrol - один из крупнейших производителей в области нефтепереработки, а также нефтехимического и агрохимического сырья в Чехии."
так что там Мирзоянов про "производство удобрений" говорил? ну расскажи, что случайно 20 лет ничего не взрывалось, а тут "ой совпадение", рвануло
raffal 22 марта 2018 | 17:06
olegleon:
Ну вот, болван, у Путина был такой дружок в Чехии, пьянчужка Земан и...нет больше дружка. И с кем в Европе Россия ещё не разосралась? Но, следствие продолжается. А на любом синтезированном химическом веществе остаётся след, подобный отпечаткам пальцев. Эксперты OPCW установят авторство. Потом будет СУД.
А взрыв, "патриот"-побрехушка, произошёл на заводе по производству синтетического каучука.
mystar 22 марта 2018 | 16:42
olegleon: На химическом заводе в Чехии произошел взрыв
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Да кому она нужна эта Чехия. Тут Путин целый город отравил и доказательства есть.
https://medialeaks.ru/wp-content/uploads/2018/03/01077.jpg
perestarok 22 марта 2018 | 16:48
olegleon: ""На химическом заводе в Чехии произошел взрыв. Власти сообщили о шести погибших и нескольких раненых.""
Ну это,конечно, Путин рванул.
aleksandr39 22 марта 2018 | 17:05
olegleon: взрыв произвели боевики из ОПГ " днр -лугандон " ,забыли что они не в Донбассе .
prade 22 марта 2018 | 17:24
olegleon: "На химическом заводе в Чехии произошел взрыв"
Ну, хоть какое-то радостное событие для вас. А то последнее время вас только и огорчали.
kottigr1 22 марта 2018 | 16:38
Ничего не понятно..
По логике в ответ на высылку 23 российских дипломатов, Путин должен был выслать 23 британских дипломатов.. Но почему-то как всегда бомбанули Воронеж ?
olegleon 22 марта 2018 | 16:43
kottigr1: а ты пытался понять? на каком основании Британский совет работал в России не напомнишь??
demokrat62 22 марта 2018 | 16:47
olegleon: Очень хорошо ,что уехали. В стране воров и гопников что им делать ?? Они в порядочных странах привыкли работать.
olegleon 22 марта 2018 | 16:59
demokrat62: кто и куда уехал?????
ты вообще про кого сейчас пишешь?
perestarok 22 марта 2018 | 17:26
olegleon: "ты вообще про кого сейчас пишешь?"
Он пишет про Сарказёнка, которого уже повязали.
mystar 22 марта 2018 | 16:50
olegleon: А им здесь наравилось работать. Спокойно, безопасно, некоторые кланяются и раболепствуют.
А в США стрельба на улицах, а в Велике с тесаками муслимы бегают и еще кислотой в лицо начали плескать, в Гермашке то же самое.
Только в России и прятаться.)))))
raffal 22 марта 2018 | 17:10
mystar: Только в России и прятаться.)))))
Спокойно, безопасно....
______________________
По данным правового портала Генеральной прокуратуры Российской Федерации, число убийств на 100 тысяч населения:
США 4,8
Великобритания 1,2
Германия 0,8
Россия 10,2
rus095 22 марта 2018 | 16:39
Скатертью дорога англосаксы...
fueaqui 22 марта 2018 | 16:41
Жаль, опять "бомбим Воронеж" - россияне лишатся еще одной, "лишней" возможности образования и культурного развития, а некоторые - своих рабочих мест.
pavelmistery 22 марта 2018 | 16:59
fueaqui: Вместо того, чтобы закрыть какую нибудь компанию, они закрывают культурную организацию, которая давала огромные возможности для развития и изучения культуры.
Такое ощущение, что подобными действиями власть хочет разозлить народ. Даже не знаю как подобно комментировать, это просто тупость какая-то...
lion64___3 22 марта 2018 | 16:41
Поехали домой джентльмены удачи. А лучше бы их на кичу.
komiccap_nkvd 22 марта 2018 | 16:50
бриты, гоу хоум
velbkeirf1 22 марта 2018 | 16:51
наиболее ярко сущность британских "джентльменов" проявилась при колонизации Австралии. К 1788 году (началу колонизации) коренное население Австралии составляло по разным оценкам от 300 тысяч до 1 миллиона человек, объединённых в более чем 500 племён. В 1921 году австралийских аборигенов насчитывалось менее 60 тысяч... Британцы уничтожили в Австралии по разным оценкам до 90-95% всех аборигенов. На острове Тасмания коренное население было уничтожено полностью - до последнего человека.
prorab1 22 марта 2018 | 17:00
velbkeirf1: На карибских островах , Куба например., все до одного индейцы были уничтожены , поскольку не хотели быть рабами. После , туда завезли негров из Африки.
mavviomi 22 марта 2018 | 17:04
velbkeirf1: это говорит продукт отрицательной селекции, живущий в стране власти которой уничтожили милионы собственных сограждан. К этим властям эта портянка притензий не имеет.
raffal 22 марта 2018 | 17:16
velbkeirf1:
Всё это было, было...время такое было. Интересна статистика уничтожения коренного населения Сибири и Дальнего Востока при их колонизации Россией.
Не из России упрекать англичан и американцев. Тем более, что подходить к оценке событий двух-трёх вековой давности с позиций современной морали и нравственности, просто глупо. А вот XX век был веком-людоедом именно для России. Неологизмы Pogrom и GULAG вошли в мировые языки. Как сейчас, уже в XXI веке Siloviki, а совсем недавно Novichok.
sklar39 22 марта 2018 | 17:02
Отличная новость! Чем меньше народа в России будет знать, что пенсия служебной собаки в Великобритании составляет 500 (пятьсот) фунтов, - тем лучше!