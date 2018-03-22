«Новая газета» присоединяется к другим изданиям, которые отказались сотрудничать с депутатом Леонидом Слуцким
«Новая газета» присоединяется к другим изданиям, которые отказались сотрудничать с депутатом Леонидом Слуцким и думской Комиссией по этике. Причиной стало решение Комиссии накануне, которая не нашла нарушений в поведении главы Комитета по международным делам. Также «Новая газета» отзывает аккредитованного в Думе корреспондента и прекращает сотрудничество с Международным комитетом нижней палаты.
Ранее от общения со Слуцким, а также с членами Комиссии по этике отказались «Ведомости», «Коммерсантъ». РБК отзывает всех своих корреспондентов, а «Эхо Москвы» еще до заседания Комиссии по этике прекратило сотрудничество со Слуцким как с ньюсмейкером.
Комментарии27
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danko_klisma 22 марта 2018 | 16:35
Я тоже откажусь для компании. А кто это?
mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 16:36
Сами называете это ворьё то "ньюсмейкерами", то "парламентариями", то "сенаторами", вот они вконец и охреневают.
danko_klisma 22 марта 2018 | 16:39
mikhail_spb_: а ты отказываешься, ньюсмейкер, коклотролль? Юморной.
neburzhui2 22 марта 2018 | 16:51
Всё это уже похоже на бабьи истерики. Помню как прапорщика Бойко травили, пока не закатали на новый срок. Хотя рожа у Слуцкого протокольная, но нельзя девкам на слово верить. Пошло по - любому выглядит "девочки".
doc9_vikt 22 марта 2018 | 17:11
Что господа евреи,не удалось опорочить человека?
hunterhead 22 марта 2018 | 17:18
"Издание «Спецназ России» поддержало бойкот Слуцкого и думского комитета по этике
В число СМИ, бойкотирующих Госдуму, входят РБК, Коммерсантъ, Ведомости, Дождь, Эхо Москвы, RTVI, https://goo.gl/2hM1T7, Republic, Право.ру, Секрет фирмы, Бумага, Новая газета, Mediazona, The Village, МБХ Медиа, Inc., Lenta.ru, Говорит Москва, Meduza, Такие дела."
Эхо Москвы
doc9_vikt 22 марта 2018 | 17:23
hunterhead: Это проблемы журналистов либерастов.
hunterhead 22 марта 2018 | 17:29
doc9_vikt: "Это проблемы журналистов либерастов."
Нет, это скорее проблемы путенских пе**растов...:-D
ugas 22 марта 2018 | 17:28
doc9_vikt: Это Вы человеком лобковую вошь называете? А еще в белом халате...
ts 22 марта 2018 | 16:37
Дума только похихикает и погладит Слуцкого по головке...
natogrek 22 марта 2018 | 16:40
М о л о д ц ы
duni 22 марта 2018 | 16:54
ts: гладят по какой головке?
rus095 22 марта 2018 | 16:42
Ну этого и добивались в Думе- чтобы демшиза сама ушла и отказалась от аккредитации. И демшиза- купились дурачки.
severnaj 22 марта 2018 | 16:50
rus095: Вот нам, демшизе, эти думцы даром не нужны. Я никогда не читаю про их заседания думские. Мне больше интересно как к этим идиотам относятся на Западе и что там про них пишут и знают про их грязные делишки
severnaj 22 марта 2018 | 16:46
Ну неужели с этого Слуцкого корона упадет, если он просто по человечески скажет : девчонки, простите меня, я не буду больше позволять себе этого. Покаялся бы. И, думаю, был бы прощен - русские бабы добрые, отходчивые.
neburzhui2 22 марта 2018 | 16:53
severnaj:
Бабы подлый народ. Вам ли это не знать ? :-)) Ведь знают что на их стороне все будут. Вот и истерят.
fed144 22 марта 2018 | 17:01
neburzhui2: парвильный, чОткий пацан. иди домой и матери своей такое скажи.
hunterhead 22 марта 2018 | 17:26
fed144: "парвильный, чОткий пацан. иди домой и матери своей такое скажи."
Он рожден в путенской клоаке, матери у него нет.
mystar 22 марта 2018 | 16:57
severnaj: русские бабы добрые, отходчивые.
______________________________________
Откуда сударыня они русские?)))))))
А покаяться и на колени упасть и сапоги расцеловать эт хомяки любят. Одна Ахеджакова чего стоит.
Было, небыло, виноват, не виноват-не важно. Надо падать и каяться.
fed144 22 марта 2018 | 16:58
severnaj: не по чину боярам перед холопами ...
hunterhead 22 марта 2018 | 17:24
severnaj: "Ну неужели с этого Слуцкого корона упадет, если он просто по человечески скажет : девчонки, простите меня, я не буду больше позволять себе этого. Покаялся бы. И, думаю, был бы прощен - русские бабы добрые, отходчивые."
Упадет - за такое в нормальных странах срок дают. А он еще издевался над ними в сети.
nanaryfive 22 марта 2018 | 16:53
Ждём что Настя Рыбка тоже откажется и расскажет как её Слуцкий харасментил на яхте у Сечина.
papa38130 22 марта 2018 | 16:57
верное решение. этого случёнка и всю его этическую шатию-братию давно пора обозначить как западло
vsehporvem 22 марта 2018 | 16:59
Хомячьи СМИ взбунтовались! Кроме читающей их "статистической погрешности" никто и не заметил потери бойца.
abuvgrobu 22 марта 2018 | 17:04
Не половая безопасность своих корреспондентов, работающих в Госдуме, а введение в правовое поле Российской Федерации практики признания вины при отсутствии доказательств — и есть самое главное, ради чего бьются наши свободные от правового сознания СМИ.
doxerom 22 марта 2018 | 17:19
Надо же какой ценный кадр, а я думал это обычное чмо из сотен ему подобных.
romashka__ 22 марта 2018 | 17:21
Животное.