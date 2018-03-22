«Новая газета» присоединяется к другим изданиям, которые отказались сотрудничать с депутатом Леонидом Слуцким и думской Комиссией по этике. Причиной стало решение Комиссии накануне, которая не нашла нарушений в поведении главы Комитета по международным делам. Также «Новая газета» отзывает аккредитованного в Думе корреспондента и прекращает сотрудничество с Международным комитетом нижней палаты.

Ранее от общения со Слуцким, а также с членами Комиссии по этике отказались «Ведомости», «Коммерсантъ». РБК отзывает всех своих корреспондентов, а «Эхо Москвы» еще до заседания Комиссии по этике прекратило сотрудничество со Слуцким как с ньюсмейкером.