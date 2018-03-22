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16:31, 22 марта 2018

«Новая газета» присоединяется к другим изданиям, которые отказались сотрудничать с депутатом Леонидом Слуцким

«Новая газета» присоединяется к другим изданиям, которые отказались сотрудничать с депутатом Леонидом Слуцким и думской Комиссией по этике. Причиной стало решение Комиссии накануне, которая не нашла нарушений в поведении главы Комитета по международным делам. Также «Новая газета» отзывает аккредитованного в Думе корреспондента и прекращает сотрудничество с Международным комитетом нижней палаты.
Ранее от общения со Слуцким, а также с членами Комиссии по этике отказались «Ведомости», «Коммерсантъ». РБК отзывает всех своих корреспондентов, а «Эхо Москвы» еще до заседания Комиссии по этике прекратило сотрудничество со Слуцким как с ньюсмейкером.

Комментарии

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danko_klisma 22 марта 2018 | 16:35

Я тоже откажусь для компании. А кто это?

mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 16:36


Сами называете это ворьё то "ньюсмейкерами", то "парламентариями", то "сенаторами", вот они вконец и охреневают.

danko_klisma 22 марта 2018 | 16:39

mikhail_spb_: а ты отказываешься, ньюсмейкер, коклотролль? Юморной.

neburzhui2 22 марта 2018 | 16:51

Всё это уже похоже на бабьи истерики. Помню как прапорщика Бойко травили, пока не закатали на новый срок. Хотя рожа у Слуцкого протокольная, но нельзя девкам на слово верить. Пошло по - любому выглядит "девочки".

doc9_vikt 22 марта 2018 | 17:11

Что господа евреи,не удалось опорочить человека?

hunterhead 22 марта 2018 | 17:18

"Издание «Спецназ России» поддержало бойкот Слуцкого и думского комитета по этике

В число СМИ, бойкотирующих Госдуму, входят РБК, Коммерсантъ, Ведомости, Дождь, Эхо Москвы, RTVI, https://goo.gl/2hM1T7, Republic, Право.ру, Секрет фирмы, Бумага, Новая газета, Mediazona, The Village, МБХ Медиа, Inc., Lenta.ru, Говорит Москва, Meduza, Такие дела."

Эхо Москвы

doc9_vikt 22 марта 2018 | 17:23

hunterhead: Это проблемы журналистов либерастов.

hunterhead 22 марта 2018 | 17:29

doc9_vikt: "Это проблемы журналистов либерастов."

Нет, это скорее проблемы путенских пе**растов...:-D

ugas 22 марта 2018 | 17:28

doc9_vikt: Это Вы человеком лобковую вошь называете? А еще в белом халате...

ts 22 марта 2018 | 16:37

Дума только похихикает и погладит Слуцкого по головке...

natogrek 22 марта 2018 | 16:40

М о л о д ц ы

duni 22 марта 2018 | 16:54

ts: гладят по какой головке?

(комментарий скрыт)

rus095 22 марта 2018 | 16:42

Ну этого и добивались в Думе- чтобы демшиза сама ушла и отказалась от аккредитации. И демшиза- купились дурачки.

severnaj 22 марта 2018 | 16:50

rus095: Вот нам, демшизе, эти думцы даром не нужны. Я никогда не читаю про их заседания думские. Мне больше интересно как к этим идиотам относятся на Западе и что там про них пишут и знают про их грязные делишки

severnaj 22 марта 2018 | 16:46

Ну неужели с этого Слуцкого корона упадет, если он просто по человечески скажет : девчонки, простите меня, я не буду больше позволять себе этого. Покаялся бы. И, думаю, был бы прощен - русские бабы добрые, отходчивые.

neburzhui2 22 марта 2018 | 16:53

severnaj:
Бабы подлый народ. Вам ли это не знать ? :-)) Ведь знают что на их стороне все будут. Вот и истерят.

fed144 22 марта 2018 | 17:01

neburzhui2: парвильный, чОткий пацан. иди домой и матери своей такое скажи.

hunterhead 22 марта 2018 | 17:26

fed144: "парвильный, чОткий пацан. иди домой и матери своей такое скажи."

Он рожден в путенской клоаке, матери у него нет.

mystar 22 марта 2018 | 16:57

severnaj: русские бабы добрые, отходчивые.
______________________________________
Откуда сударыня они русские?)))))))
А покаяться и на колени упасть и сапоги расцеловать эт хомяки любят. Одна Ахеджакова чего стоит.
Было, небыло, виноват, не виноват-не важно. Надо падать и каяться.

fed144 22 марта 2018 | 16:58

severnaj: не по чину боярам перед холопами ...

hunterhead 22 марта 2018 | 17:24

severnaj: "Ну неужели с этого Слуцкого корона упадет, если он просто по человечески скажет : девчонки, простите меня, я не буду больше позволять себе этого. Покаялся бы. И, думаю, был бы прощен - русские бабы добрые, отходчивые."

Упадет - за такое в нормальных странах срок дают. А он еще издевался над ними в сети.

nanaryfive 22 марта 2018 | 16:53

Ждём что Настя Рыбка тоже откажется и расскажет как её Слуцкий харасментил на яхте у Сечина.

papa38130 22 марта 2018 | 16:57

верное решение. этого случёнка и всю его этическую шатию-братию давно пора обозначить как западло

vsehporvem 22 марта 2018 | 16:59

Хомячьи СМИ взбунтовались! Кроме читающей их "статистической погрешности" никто и не заметил потери бойца.

abuvgrobu 22 марта 2018 | 17:04

Не половая безопасность своих корреспондентов, работающих в Госдуме, а введение в правовое поле Российской Федерации практики признания вины при отсутствии доказательств — и есть самое главное, ради чего бьются наши свободные от правового сознания СМИ.

doxerom 22 марта 2018 | 17:19

Надо же какой ценный кадр, а я думал это обычное чмо из сотен ему подобных.

romashka__ 22 марта 2018 | 17:21

Животное.

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