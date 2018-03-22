Губернатор Московской области пообещал закрыть свалку Ядрово под Волоколамском на следующей неделе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал закрыть свалку Ядрово под Волоколамском на следующей неделе. На странице главы региона ВКонтакте говорится, что тогда же начнется активная фаза рекультивации мусорного полигона. В качестве шагов для ликвидации неприятного запаха решено снизить нагрузку на новый участок Ядрово вдвое. Кроме того, в городе установят табло, чтобы заранее предупреждать о возможных выбросах.
Накануне десятки детей обратились за помощью к врачам из-за отравления газом. Жители, которые считают, что всему виной стал выброс газа на мусорном полигоне, провели стихийный митинг у здания больницы.
Глава городского поселения Волоколамск Петр Лазарев с осторожностью относится к заявлению губернатора Московской области Андрея Воробьева о скором закрытии и начале работ по рекультивации полигона «Ядрово». Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я подошел бы с небольшой осторожностью к высказываниям, и чтобы поставить окончательную точку. Поживем – увидим. Дело в том, что обещаний уже было много. Хотелось бы, конечно, подождать», — сказал он.
П.Лазарев сообщил, что в связи с экологической обстановкой в городе с 23 марта в школах начнутся каникулы. Кроме того, в Волоколамске отменены все уличные мероприятия.
По словам мэра города, рассматривается возможность о вывозе детей за пределы Волоколамска. «Учитывая, что медицина, образование – это полномочия администрации района, я думаю, что такие планы тоже имеют место быть», — сказал он.
П.Лазарев также сообщил, что, по данным на 21 марта, в больницах продолжают находиться шесть детей. 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. По некоторым данным, в результате выброса пострадали сотни местных жителей, в том числе дети.
Комментарии17
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post_v 22 марта 2018 | 16:33
"имя твое неизвестно"
это про владельца мусорного полигона....
а народ будет ждать до морковкиных заговин, пока все в одночасье не помрут от "внезапного выброса"
вопрос - хватит ли бойцов Росгвардии для сопровождения машин с мусором на всех свалках?
savushkinskiy_troll 22 марта 2018 | 16:55
там закроют - тут откроют
prutkov100 22 марта 2018 | 16:59
Дело не только в воздухе , а еще и в грунтовых и талых водах . Сейчас поднимется температура и начнется ад , яд тоннами будет уноситься водой по окрестностям так , что это пока цветочки , ягодки впереди . А , что касается воздуха , так ни какая рекультивация ничего не даст , слишком поздно лечить гангрену когда организм полностью сгнил . Ходите на выборы , голосуйте , выкладывайте гробоми "путын памаги" , да так , чтобы из космоса было видно , вы заслужили такую жизнь , аминь .
ansh 22 марта 2018 | 16:33
Ай да Ксюша Общак, как ей, думают, что поддувают рейтинг!
Все за Общак!
vasya_von_smetankin 22 марта 2018 | 16:35
Эй, кто там рядом с Волоколамском?
Готовьтесь принимать мусор от своих московских хозяев и господ.
poluputing 22 марта 2018 | 16:38
не, закрыть то закрыть, а вонять то летом будет. А как насчёт рекультивации и прочих мероприятий?
perestarok 22 марта 2018 | 16:41
"Губернатор Московской области пообещал закрыть свалку Ядрово под Волоколамском на следующей неделе"
Как только начальник концлагеря обратил внимание идеальных заключённых на проблему, так они стали её замечать.
zhav 22 марта 2018 | 16:46
В городе установлят табло???? Смотришь на табло и воняет меньше -и жизнь стает веселей .......А че лучи федеральных каналов уже не достают?
nikruchev 22 марта 2018 | 16:52
Ну и куда теперь мусор повезут? Кто следующий Воробьёва снежками (а может, уже кирпичами) закидывать будет?
ugas 22 марта 2018 | 17:25
nikruchev: На территорию Кремля. Там и детей нет, а взрослые перетопчутся.
keep_moving 22 марта 2018 | 16:55
Ну закроют, а где откроют? Мусор-то куда??
canary 22 марта 2018 | 16:56
Ксюшка распорядилась, никак не иначе. )
timber_head 22 марта 2018 | 16:57
В нормальной стране после такого скандала и жертв среди детей, он бы уже не был губернатором. А где, кстати, "гарант"? Отмалчивается?
perestarok 22 марта 2018 | 17:00
timber_head: "В нормальной стране после такого скандала "
В нормальных странах 50 лет назад было тоже самое. Немецкий журналист опубликовал фотографию, проявленную водой из Рейна.
che21 22 марта 2018 | 17:09
Пусть это волоколамское стадо все передохнет,это генетический мусор,как стадо баранов жуют эти обещания и смотрят как отравляют их детей.Трусливые ублюдки.
profi1962 22 марта 2018 | 17:17
Он ее к себе и Шойгу на поместье перевезет.
jetsam 22 марта 2018 | 17:27
после дождичка в четверг....
* у нас еще есть скрытые резервы - вот у якунина шубохранилище всего на 0.01% заполнено.
туда и везите. на пару лет хватит емкости.