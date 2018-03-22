"Губернатор Московской области пообещал закрыть свалку Ядрово под Волоколамском на следующей неделе"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал закрыть свалку Ядрово под Волоколамском на следующей неделе. На странице главы региона ВКонтакте говорится, что тогда же начнется активная фаза рекультивации мусорного полигона. В качестве шагов для ликвидации неприятного запаха решено снизить нагрузку на новый участок Ядрово вдвое. Кроме того, в городе установят табло, чтобы заранее предупреждать о возможных выбросах.

Накануне десятки детей обратились за помощью к врачам из-за отравления газом. Жители, которые считают, что всему виной стал выброс газа на мусорном полигоне, провели стихийный митинг у здания больницы.

Глава городского поселения Волоколамск Петр Лазарев с осторожностью относится к заявлению губернатора Московской области Андрея Воробьева о скором закрытии и начале работ по рекультивации полигона «Ядрово». Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я подошел бы с небольшой осторожностью к высказываниям, и чтобы поставить окончательную точку. Поживем – увидим. Дело в том, что обещаний уже было много. Хотелось бы, конечно, подождать», — сказал он.

П.Лазарев сообщил, что в связи с экологической обстановкой в городе с 23 марта в школах начнутся каникулы. Кроме того, в Волоколамске отменены все уличные мероприятия.

По словам мэра города, рассматривается возможность о вывозе детей за пределы Волоколамска. «Учитывая, что медицина, образование – это полномочия администрации района, я думаю, что такие планы тоже имеют место быть», — сказал он.

П.Лазарев также сообщил, что, по данным на 21 марта, в больницах продолжают находиться шесть детей. 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. По некоторым данным, в результате выброса пострадали сотни местных жителей, в том числе дети.