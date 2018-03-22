Силуанов: Налоговое бремя в России увеличено не будет
Налоговое бремя в России увеличено не будет, уверяет министр финансов Антон Силуанов. По его словам, власти намерены повысить собираемость уже существующих налогов. Кроме того, готовятся предложения по пересмотру и уточнению налоговых льгот, сказал глава Минфина на встрече с президентом Владимиром Путиным. Как писала газета «Ведомости», накануне на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждалось повышение ставки НДФЛ с 13% до 15%. В Кремле, в свою очередь, сказали, что решение пока не принято. Вице-премьер Аркадий Дворкович, как передает Интерфакс, заметил, что разница между ставкой в 13% и 15% некритична.
Комментарии19
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mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 16:34
Как и обещали, повышение налогов, тарифов и цен пройдёт для народонаселения почти незаметно.
kottigr1 22 марта 2018 | 16:35
mikhail_spb_: Силуанов: Налоговое бремя в России увеличено не будет
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Значит точно увеличат...
captain_ 22 марта 2018 | 16:50
Вся РФия стала одной большой свалкой, куда перед выборами Вождя свалки завозят отбросы кильки и гречки, а после снова начинают давить бульдозерами в дерьмо, чтобы бомжи знали своё место и не высовывались.
poluputing 22 марта 2018 | 16:36
чего уж там, дядьки в масках в офис заскочат - собираемость увеличится. Вот только в чём вопрос, в казну, али в карман?
vasya_von_smetankin 22 марта 2018 | 16:37
«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится… Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас»
(с) Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин, 17 ноября 1935 года, выступление на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев.
navsegda 22 марта 2018 | 16:44
Врёт как Путин
dft 22 марта 2018 | 16:46
Да и между 13 и 20 некритично. Министры то с президентом налоги не платят.
mamiluk 22 марта 2018 | 16:48
"Силуанов: Налоговое бремя в России увеличено не будет..."
Понятно...значит будут обирать через другие каналы...жкх,бензин,да мало ли...вариантов безопасного отъема денег у населения для режима...скажут,что нужно нести взносы на войну против антипутинской коалиции,которую собирает Запад...и народ побежит -отдаст последнее...(Путин же сказал...кое где даже "землю готовы жрать"...ему бы конечно о-о-очень этого хотелось...это же беззатратно...но пока есть жратуха и боярка...есть и возможность для маневров...)
dadmorose 22 марта 2018 | 16:48
Вы смотрите программу "Бремя"
antikollektoromsk 22 марта 2018 | 16:54
Клоуны и дебилы. Вместо 11% - сделали 15%. Вот их истинное лицо. Все - против народа!!!
rash 22 марта 2018 | 16:54
Ага, бремя не увеличим, просто денег с вас драть будем больше. Дворкович может сам совсем некритично попробует стать на 2% беднее.
neyexo 22 марта 2018 | 16:56
Откуда тогда слухи?
krs_sk 22 марта 2018 | 17:10
Раз дружкам вошьдя, обиженным санкциями, налоги убрали, значит остальным надо поднять, чтобы бремя не менялось ))
income 22 марта 2018 | 17:10
Замена ККМ на online ККМ обойдется каждому малому предприятию в сотни тысяч рублей. Это не нагрузка? После того как недавно ИФНС стала учитывать фонды, возврат малому предприятию денег за беременных затягивается на срок до полугода. Это не нагрузка? И т.д. и т.п.
fueaqui 22 марта 2018 | 17:13
Как известно, с не столь давних пор лица под иностранными санкциями могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в РФ. Таким образом, если для остальных НДФЛ повысят, то с учетом астрономических доходов подсанкционных лиц вполне можно допустить, что в среднем по "палате" налоговое бремя не увеличится, а просто перераспределится - большинство россиян поддержат своих соотечественников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за заморозки их зарубежных активов, заплатив налоги за них.
srk2658lu 22 марта 2018 | 17:22
//увеличено не будет//
Значит точно будет!
jetsam 22 марта 2018 | 17:24
srk2658lu: неа... ну повышение с 12 до 15 - это бремя? - нет!. значит повышения бремени нет. все по-честному.
goshan31 22 марта 2018 | 17:31
А взимаемые дополнительные взносы в пенсионный фонд, администрируемые налоговой инспекцией?, а он-лайн кассы с малого бизнеса?.., а согласование условий на поставку газа межрегионгаза по цене 15000 за каждый узел учета?..
doxerom 22 марта 2018 | 17:32
Курочка по зернышку клюет, а к утру весь двор в дерьме. Правительство давно усвоило, что легче всего взять деньги у бедных.
Конечно, их у бедных немного - но зато бедных доxpeна...