Z Архив новостей новости
5 19 6 2781
16:30, 22 марта 2018

Силуанов: Налоговое бремя в России увеличено не будет

Налоговое бремя в России увеличено не будет, уверяет министр финансов Антон Силуанов. По его словам, власти намерены повысить собираемость уже существующих налогов. Кроме того, готовятся предложения по пересмотру и уточнению налоговых льгот, сказал глава Минфина на встрече с президентом Владимиром Путиным. Как писала газета «Ведомости», накануне на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждалось повышение ставки НДФЛ с 13% до 15%. В Кремле, в свою очередь, сказали, что решение пока не принято. Вице-премьер Аркадий Дворкович, как передает Интерфакс, заметил, что разница между ставкой в 13% и 15% некритична.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 16:34


Как и обещали, повышение налогов, тарифов и цен пройдёт для народонаселения почти незаметно.

kottigr1 22 марта 2018 | 16:35

mikhail_spb_: Силуанов: Налоговое бремя в России увеличено не будет
-------------------------------------------------------------------------
Значит точно увеличат...

captain_ 22 марта 2018 | 16:50

Вся РФия стала одной большой свалкой, куда перед выборами Вождя свалки завозят отбросы кильки и гречки, а после снова начинают давить бульдозерами в дерьмо, чтобы бомжи знали своё место и не высовывались.

poluputing 22 марта 2018 | 16:36

чего уж там, дядьки в масках в офис заскочат - собираемость увеличится. Вот только в чём вопрос, в казну, али в карман?

vasya_von_smetankin 22 марта 2018 | 16:37

«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится… Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас»
(с) Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин, 17 ноября 1935 года, выступление на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев.

navsegda 22 марта 2018 | 16:44

Врёт как Путин

dft 22 марта 2018 | 16:46

Да и между 13 и 20 некритично. Министры то с президентом налоги не платят.

mamiluk 22 марта 2018 | 16:48

"Силуанов: Налоговое бремя в России увеличено не будет..."
Понятно...значит будут обирать через другие каналы...жкх,бензин,да мало ли...вариантов безопасного отъема денег у населения для режима...скажут,что нужно нести взносы на войну против антипутинской коалиции,которую собирает Запад...и народ побежит -отдаст последнее...(Путин же сказал...кое где даже "землю готовы жрать"...ему бы конечно о-о-очень этого хотелось...это же беззатратно...но пока есть жратуха и боярка...есть и возможность для маневров...)

dadmorose 22 марта 2018 | 16:48

Вы смотрите программу "Бремя"

antikollektoromsk 22 марта 2018 | 16:54

Клоуны и дебилы. Вместо 11% - сделали 15%. Вот их истинное лицо. Все - против народа!!!

rash 22 марта 2018 | 16:54

Ага, бремя не увеличим, просто денег с вас драть будем больше. Дворкович может сам совсем некритично попробует стать на 2% беднее.

neyexo 22 марта 2018 | 16:56

Откуда тогда слухи?

krs_sk 22 марта 2018 | 17:10

Раз дружкам вошьдя, обиженным санкциями, налоги убрали, значит остальным надо поднять, чтобы бремя не менялось ))

income 22 марта 2018 | 17:10

Замена ККМ на online ККМ обойдется каждому малому предприятию в сотни тысяч рублей. Это не нагрузка? После того как недавно ИФНС стала учитывать фонды, возврат малому предприятию денег за беременных затягивается на срок до полугода. Это не нагрузка? И т.д. и т.п.

fueaqui 22 марта 2018 | 17:13

Как известно, с не столь давних пор лица под иностранными санкциями могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в РФ. Таким образом, если для остальных НДФЛ повысят, то с учетом астрономических доходов подсанкционных лиц вполне можно допустить, что в среднем по "палате" налоговое бремя не увеличится, а просто перераспределится - большинство россиян поддержат своих соотечественников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за заморозки их зарубежных активов, заплатив налоги за них.

srk2658lu 22 марта 2018 | 17:22

//увеличено не будет//
Значит точно будет!

jetsam 22 марта 2018 | 17:24

srk2658lu: неа... ну повышение с 12 до 15 - это бремя? - нет!. значит повышения бремени нет. все по-честному.

goshan31 22 марта 2018 | 17:31

А взимаемые дополнительные взносы в пенсионный фонд, администрируемые налоговой инспекцией?, а он-лайн кассы с малого бизнеса?.., а согласование условий на поставку газа межрегионгаза по цене 15000 за каждый узел учета?..

doxerom 22 марта 2018 | 17:32

Курочка по зернышку клюет, а к утру весь двор в дерьме. Правительство давно усвоило, что легче всего взять деньги у бедных.
Конечно, их у бедных немного - но зато бедных доxpeна...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 493 6 6201 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 340 6 6046 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 353 6 8020 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 230 6 14648 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Полишинель раскрывает секрет Да, теперь у нас — и у вас — есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее «Партия перемен» (к лучшему), но это не самое главное…

5 208 6 27821 15.03
Kполитика, собчак, партии, оппозиция, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 115 6 8531 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Нах Москау! Как нам и нашим семьям надоел этот Лондон! Список 23 российских резидентов – дипломатов из посольства России в Лондоне, передан и получен в  Москве – «птенцами гнезда» Лаврова…

5 91 6 23452 15.03
Kвеликобритания, внешняя политика, политика, дипломатия, скандалы, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 101 6 7457 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 212 6 15760 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 87 6 7019 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 71 6 5912 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Новости

Окончательное решение о повышении cтавки налога на доходы физических лиц будет принимать глава государства «К драматическим последствиям увеличение ставки до 15 процентов не приведёт», — уверен вице-премьер Аркадий Дворкович…

5 90 6 8014
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2902218

5 107 6 11528 16.03
#слушать 01:45:27 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Россия развитого путинизма Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества…

5 125 6 11275 12:22
Kполитика, власть, путин, коррупция, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16114 18.03
Kвыборы, путин, события
Новости

Российские власти обсуждают повышение подоходного налога Правительство рассматривает и другие варианты увеличения фискальной нагрузки на население…

5 77 6 7120

Популярное за неделю

Новости

Мария Захарова назвала «чем-то вроде фейка» информацию о возможном уходе Сергея Лаврова с поста главы МИД «Похоже на какую-то подброшенную дезу»

5 24 6 19856
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 171643 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 179 6 22230 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 552 6 276195 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 298 6 213812 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6806705
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3360847

Сегодня в эфире