"Силуанов: Налоговое бремя в России увеличено не будет..."

Налоговое бремя в России увеличено не будет, уверяет министр финансов Антон Силуанов. По его словам, власти намерены повысить собираемость уже существующих налогов. Кроме того, готовятся предложения по пересмотру и уточнению налоговых льгот, сказал глава Минфина на встрече с президентом Владимиром Путиным. Как писала газета «Ведомости», накануне на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждалось повышение ставки НДФЛ с 13% до 15%. В Кремле, в свою очередь, сказали, что решение пока не принято. Вице-премьер Аркадий Дворкович, как передает Интерфакс, заметил, что разница между ставкой в 13% и 15% некритична.