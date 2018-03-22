Власти России признают обсуждение вопроса о повышении шкалы налога на доходы физических лиц

При этом и в Кремле и в правительстве подчеркивают, что окончательных решений пока не принято. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что прежде всего свою позицию должен сформулировать кабинет министров

Как пишет газета Ведомости, на днях правительство уже обсудило возможность повышения НДФЛ на два процентных пункта – до 15%

Увеличение этого налога нецелесообразно, — сказал в эфире телеканала РБК бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что рост налога на доходы физических лиц до 15% с нынешних 13% не приведет к глобальному уходу от налогов.