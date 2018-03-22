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16:03, 22 марта 2018

Власти России признают обсуждение вопроса о повышении шкалы налога на доходы физических лиц

При этом и в Кремле и в правительстве подчеркивают, что окончательных решений пока не принято. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что прежде всего свою позицию должен сформулировать кабинет министров

Как пишет газета Ведомости, на днях правительство уже обсудило возможность повышения НДФЛ на два процентных пункта – до 15%

Увеличение этого налога нецелесообразно, — сказал в эфире телеканала РБК бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что рост налога на доходы физических лиц до  15% с нынешних 13% не приведет к  глобальному уходу от налогов.

Комментарии

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svirepyi_gary 22 марта 2018 | 16:08

Но об этом надо было сообщить до выборов...
И что нам тогда делать с гражданином России тов. Депардье?
Он же убёг из Франции к нашим 13 процентам.

hastings 22 марта 2018 | 16:10

Президент разберется - надо оно нам или не надо, чего раньше времени народ смущать? Может на собранные суммы ракет каких новых построят, так ведь повод для гордости.

mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 16:11


Повышение налогов - это проявление нацдилером неустанной заботы о народонаселении.
Ведь очистка карманов россиян от ненужных им излишков денег принесёт большое облегчение и счастье!

petrovitchcolyan 22 марта 2018 | 16:14

Дебилы, вместо того чтоб повышать налоги со сверхдоходов и сделать подоходный налог с прогрессивной ставкой , а минимальные зарплаты на уровне прожиточного минимума до 15 000 освободить от подоходного налога, тогда народ бы почувствовал заботу правительства.

chapter_2 22 марта 2018 | 16:20

За повышением НДФЛ стоит В.Путин, которому не хватает денег на проведение операции в Сирии и спасение палача Б.Асада.

dimavosko 22 марта 2018 | 16:27

Избиратели Путина ликуют.
Даешь рост налогов, цен и тарифов ЖКХ!

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