Растет число СМИ, которые протестуют против решения думской Комиссии по этике по делу Леонида Слуцкого

Растет число средств массовой информации, которые протестуют против решения думской Комиссии по этике по делу Леонида Слуцкого. Накануне она не нашла нарушений его поведения, а действия трех журналисток, обвинивших депутата в сексуальных домогательствах, были названы «целенаправленными и спланированными».

Своих журналистов из Госдумы решили отозвать РБК, телеканалы Дождь и RTVi. Поддержало эту позицию и «Эхо Москвы». От личного общения с Леонидом Слуцким отказываются газеты Ведомости и Коммерсант, к бойкоту думы готовы присоединиться и ряд региональных СМИ.

Издание Republic солидаризировался со СМИ, которые решили бойкотировать депутата Государственной думы Леонида Слуцкого и всей нижней палаты парламента. Об этом «Эху Москвы» рассказал его главный редактор Максим Кашулинский. Кашулинский добавил, что в Госдуме должны признать факт сексуальных домогательств со стороны Слуцкого и осудить такое поведение.