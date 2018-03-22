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Эксклюзив Эха 16:02, 22 марта 2018

Растет число СМИ, которые протестуют против решения думской Комиссии по этике по делу Леонида Слуцкого

Растет число средств массовой информации, которые протестуют против решения думской Комиссии по этике по делу Леонида Слуцкого. Накануне она не нашла нарушений его поведения, а действия трех журналисток, обвинивших депутата в сексуальных домогательствах, были названы «целенаправленными и спланированными».

Своих журналистов из Госдумы решили отозвать РБК, телеканалы Дождь и  RTVi. Поддержало эту позицию и  «Эхо Москвы». От личного общения с  Леонидом Слуцким отказываются газеты Ведомости и Коммерсант, к бойкоту думы готовы присоединиться и ряд региональных СМИ.

Издание Republic солидаризировался со СМИ, которые решили бойкотировать депутата Государственной думы Леонида Слуцкого и всей нижней палаты парламента. Об этом «Эху Москвы» рассказал его главный редактор Максим Кашулинский. Кашулинский добавил, что в Госдуме должны признать факт сексуальных домогательств со стороны Слуцкого и осудить такое поведение.

Комментарии

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hastings 22 марта 2018 | 16:07

У нас в поселке о таких каналах слыхом не слыхивали. Главное что Первый канал и Культура не отозвали, мы их только смотрим.

echo_sounder 22 марта 2018 | 16:11

hastings: вы самый продвинутый в поселке, на Эхе сидите

meister_luvin 22 марта 2018 | 16:13

echo_sounder:

а что в этой ГД журналистам делать? Всё ведь решают в АП!

vsehporvem 22 марта 2018 | 16:50

meister_luvin: а что в этой ГД журналистам делать?
______________________________
А что они там раньше делали?

rihard 22 марта 2018 | 16:14

hastings: Оно и видно. Вы в профиле даже слово пАтриотизм написали как потреотизм.

natogrek 22 марта 2018 | 16:07

Один похотливый ничтожный слуцкий, а сколько шуму наделал из-за госидиотки

java_php 22 марта 2018 | 16:10

Чего то рост плохо виден. Два часа назад были те же, только в другой последовательности. Наверное как растет количество, так и Слуцкий домогался.

aleks50 Алексей Клубников 22 марта 2018 | 16:14

Давно пора плюнуть в рожу прикормленной виолончелизатором госдуре.

velbkeirf1 22 марта 2018 | 16:35

aleks50: дядя Леша ревнуешь что к тебе никто не домогается?

semper_fidelis 22 марта 2018 | 16:16

Кто все эти люди?!
А Кашулинский - чисто Боря хайли лайкели Джонсон и бабка Тереща в одном лице.

fmsf FMSF 22 марта 2018 | 16:19

Только этот Гусь (а по существу мразь), у которого журналистов взрывают в редакции, увеличивает в Госдуре количество девочек для Слуцкера.

ramus 22 марта 2018 | 16:20

ГД, не робейте, вам скоро оклады повысят.

protiv777 22 марта 2018 | 16:23

Слуцкий как то избирательно домогался. Исключительно к жуналисткам либерастических СМИ.
Нет, я понимаю Фельгенгауэр обидно, на нее один только мужик и обратил внимание и тот не совсем адекватным оказался. А этим то чего надо?

mystar 22 марта 2018 | 16:36

protiv777: А этим то чего надо?
________________________________
Денег, славы, гринкард в США. Да много чего либерзайкам хочется.

zonda_ 22 марта 2018 | 16:41

protiv777: "Слуцкий как то избирательно домогался. Исключительно к жуналисткам либерастических СМИ. " -

В этом и есть сермяжная правда - он бы никогда не посмел "применить" свою похоть на журналистках госсми. Этот бабуин действовал только из соображений безнаказанности совершенных домогательств. Комитет по этике это подтвердил.

askol2016 22 марта 2018 | 16:23

Объявление в ГД: "Случский приглашает к сотрудничеству новых зайчуток"

samkos 22 марта 2018 | 16:27

Что для слуцкого хорошо, то и для Думы неплохо.

nastawnik_dulo_w 22 марта 2018 | 16:30

Лучше бы редакторы своим журналюшкам объяснили правила поведения. А если те рассказывали своему начальству о поглаживании депутатом журналистского удостоверения, а начальство молчало в тряпочку, то прогрессивная общественность должна осудить сутенеров в первую очередь.

koshkaedu 22 марта 2018 | 16:32

Приходько, Слуцкий - это уже перебор и точно провокация перед выборами.

vsehporvem 22 марта 2018 | 16:32

Хомячьи СМИ взбунтовались! Кроме читающей их "статистической погрешности" никто и не заметил потери бойца.

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