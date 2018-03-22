Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко задержана в Киеве по подозрению в подготовке терактов и госпереворота. Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест.

Около получаса назад силовики завели Надежду Савченко в здание управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области, здание Верховной Рады народный депутат покинула в сопровождении людей в гражданской одежде, а также следователей и журналистов. Сначала Савченко предложили отправиться к зданию СБУ на автомобиле, однако она предпочла пойти пешком. Вместе с Савченко к зданию СБУ проследовала её сестра и несколько десятков сторонников политика. Часом ранее парламент Украины дал согласие привлечь депутата к уголовной ответственности, тем самым лишив её права на депутатскую неприкосновенность. Это решение поддержал 291 член Верховной рады.

Надежду Савченко, напомним, обвиняют в терроризме и подготовке госпереворота. В Генпрокуратуре Украины утверждают, что депутат планировала совершить теракт в парламенте — надзорное ведомство представило видеозапись, на которой Надежда Савченко запечатлена во время разговора с руководителем центра «Офицерский корпус». Вместе они, по версии следствия, готовили нападение на правительственный квартал в центре Киева — с применением минометов. Также Савченко с подельниками якобы собирались обстрелять кортеж президента Порошенко. Сама депутат позже свои действия назвала «политической провокацией», ей хотелось посмотреть «на мировую реакцию», а также действия парламентариев.

Кстати, ровно два года назад суд в России приговорил бывшую украинскую военнослужащую к 22 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе журналистов ВГТРК. Впоследствии Савченко обменяли на осужденных в Киеве россиян.