Надежда Савченко задержана в Киеве по подозрению в подготовке терактов и госпереворота
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко задержана в Киеве по подозрению в подготовке терактов и госпереворота. Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест.
Около получаса назад силовики завели Надежду Савченко в здание управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области, здание Верховной Рады народный депутат покинула в сопровождении людей в гражданской одежде, а также следователей и журналистов. Сначала Савченко предложили отправиться к зданию СБУ на автомобиле, однако она предпочла пойти пешком. Вместе с Савченко к зданию СБУ проследовала её сестра и несколько десятков сторонников политика. Часом ранее парламент Украины дал согласие привлечь депутата к уголовной ответственности, тем самым лишив её права на депутатскую неприкосновенность. Это решение поддержал 291 член Верховной рады.
Надежду Савченко, напомним, обвиняют в терроризме и подготовке госпереворота. В Генпрокуратуре Украины утверждают, что депутат планировала совершить теракт в парламенте — надзорное ведомство представило видеозапись, на которой Надежда Савченко запечатлена во время разговора с руководителем центра «Офицерский корпус». Вместе они, по версии следствия, готовили нападение на правительственный квартал в центре Киева — с применением минометов. Также Савченко с подельниками якобы собирались обстрелять кортеж президента Порошенко. Сама депутат позже свои действия назвала «политической провокацией», ей хотелось посмотреть «на мировую реакцию», а также действия парламентариев.
Кстати, ровно два года назад суд в России приговорил бывшую украинскую военнослужащую к 22 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе журналистов ВГТРК. Впоследствии Савченко обменяли на осужденных в Киеве россиян.
Комментарии80
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andrey_yrich__a 22 марта 2018 | 16:33
Да, свидомые обмишурились...
poluputing 22 марта 2018 | 16:41
andrey_yrich__a: дык где ж обмишурились? Консерву то вскрыли. А теперь и Медведчук на очереди
liberal_vulgaris 22 марта 2018 | 16:43
poluputing: Вообще-то, эта консерва еще недавно была на украинде национальной героиней, депутатом в пасе от хохолорды и пр., пр, пр...
poluputing 22 марта 2018 | 17:18
liberal_vulgaris: обмануться любой может, главное не упорствовать , как вы про сбитый Боинг
janychar 22 марта 2018 | 16:33
Дура она. Нет , можно конечно заниматься провокациями, телефонным терроризмом, например, но после этого другие садятся года на три. Тогда чем она лучше их? Шутница.
udavimliberala 22 марта 2018 | 16:34
Делаем ставки- через которое время Надюшка придумает способ встречи с представителями небесной соточки, и будет ли после этого список Савченко?
na_v_uho_donosser 22 марта 2018 | 16:41
Если Савчено и попадёт в список, то Гиви, Моторле и прочим "героям" нашего времени.
poluputing 22 марта 2018 | 17:21
udavimliberala: соточку бояры вы накатите , как у вас принято, а Небесную сотню грязным языком не полощите, трусливые пингвины. За детей отравленных волоколамских вступиться не хотите ли?
udavimliberala 22 марта 2018 | 17:25
poluputing: да ладно тебе жути нагонять соточка дурачков жизнь отдали за что? явно сейчас не то что они планировали, так что со ставками на Надюшку?
maripouss 22 марта 2018 | 16:36
Ничего удивительного. Учитывая все те выкрутасы, которые она устраивала в российской тюрьме, её вообще уже давно должны были признать неблагонадёжной и агентом Москвы. А по большому счёту, всю жизнь баба искала приключения на свои задницу. И всегда находила. И в этот раз нашла.
estate_photo 22 марта 2018 | 16:37
Во как, одним голосованием обнулен политический авторитет почти всех главных политических фигур Украины.
gladman__ 22 марта 2018 | 16:40
estate_photo: Во как, одним голосованием обнулен политический авторитет почти всех главных политических фигур Украины.
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а скольких "защитничков" в России?))
estate_photo 22 марта 2018 | 17:06
gladman__: "защитничков" кого? Сказал, просто чтобы погадить?
filtrui_bazar 22 марта 2018 | 16:50
Будет голодать. Поменяем на Сенцова. Вернем в Россию. Путин встретит в аэропорту. Дадим Героя.
hodak47 22 марта 2018 | 17:20
filtrui_bazar: Свободу Анджеле Дэвис!!!...
samkos 22 марта 2018 | 16:53
Ничего удивительного: в российской тюрьме ей заменили мозги.
polba 22 марта 2018 | 17:20
samkos: Просто кастрюльку сняли.
"Сознательный украинец обязан быть тупым. Если сознательный украинец не является тупым, он автоматически становится жидом или москалем."...(с) 1-я заповедь свидомого украинца.
tryapichkin 22 марта 2018 | 16:56
Кастрюлеголовые Поросюки попали.....
Щас заложница заголодает....
Поршенко звильни Надию!
Надо просить Меркель, помочь
звильнення политвязня!
poluputing 22 марта 2018 | 17:24
tryapichkin:предатели везде есть, но Украина своих не травит, а поступает по закону. В этом и отличие правового государства от вонючего мордорсссрии