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16:00, 22 марта 2018

Надежда Савченко задержана в Киеве по подозрению в подготовке терактов и госпереворота

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко задержана в Киеве по подозрению в подготовке терактов и госпереворота. Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест.

Около получаса назад силовики завели Надежду Савченко в здание управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области, здание Верховной Рады народный депутат покинула в сопровождении людей в гражданской одежде, а также следователей и журналистов. Сначала Савченко предложили отправиться к зданию СБУ на автомобиле, однако она предпочла пойти пешком. Вместе с Савченко к зданию СБУ проследовала её сестра и несколько десятков сторонников политика. Часом ранее парламент Украины дал согласие привлечь депутата к уголовной ответственности, тем самым лишив её права на депутатскую неприкосновенность. Это решение поддержал 291 член Верховной рады.

Надежду Савченко, напомним, обвиняют в терроризме и подготовке госпереворота. В Генпрокуратуре Украины утверждают, что депутат планировала совершить теракт в парламенте — надзорное ведомство представило видеозапись, на которой Надежда Савченко запечатлена во время разговора с руководителем центра «Офицерский корпус». Вместе они, по версии следствия, готовили нападение на правительственный квартал в центре Киева — с применением минометов. Также Савченко с подельниками якобы собирались обстрелять кортеж президента Порошенко. Сама депутат позже свои действия назвала «политической провокацией», ей хотелось посмотреть «на мировую реакцию», а также действия парламентариев.

Кстати, ровно два года назад суд в России приговорил бывшую украинскую военнослужащую к 22 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе журналистов ВГТРК. Впоследствии Савченко обменяли на осужденных в Киеве россиян.

Комментарии

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andrey_yrich__a 22 марта 2018 | 16:33

Да, свидомые обмишурились...

poluputing 22 марта 2018 | 16:41

andrey_yrich__a: дык где ж обмишурились? Консерву то вскрыли. А теперь и Медведчук на очереди

liberal_vulgaris 22 марта 2018 | 16:43

poluputing: Вообще-то, эта консерва еще недавно была на украинде национальной героиней, депутатом в пасе от хохолорды и пр., пр, пр...

poluputing 22 марта 2018 | 17:18

liberal_vulgaris: обмануться любой может, главное не упорствовать , как вы про сбитый Боинг

janychar 22 марта 2018 | 16:33

Дура она. Нет , можно конечно заниматься провокациями, телефонным терроризмом, например, но после этого другие садятся года на три. Тогда чем она лучше их? Шутница.

udavimliberala 22 марта 2018 | 16:34

Делаем ставки- через которое время Надюшка придумает способ встречи с представителями небесной соточки, и будет ли после этого список Савченко?

na_v_uho_donosser 22 марта 2018 | 16:41

Если Савчено и попадёт в список, то Гиви, Моторле и прочим "героям" нашего времени.

poluputing 22 марта 2018 | 17:21

udavimliberala: соточку бояры вы накатите , как у вас принято, а Небесную сотню грязным языком не полощите, трусливые пингвины. За детей отравленных волоколамских вступиться не хотите ли?

udavimliberala 22 марта 2018 | 17:25

poluputing: да ладно тебе жути нагонять соточка дурачков жизнь отдали за что? явно сейчас не то что они планировали, так что со ставками на Надюшку?

maripouss 22 марта 2018 | 16:36

Ничего удивительного. Учитывая все те выкрутасы, которые она устраивала в российской тюрьме, её вообще уже давно должны были признать неблагонадёжной и агентом Москвы. А по большому счёту, всю жизнь баба искала приключения на свои задницу. И всегда находила. И в этот раз нашла.

estate_photo 22 марта 2018 | 16:37

Во как, одним голосованием обнулен политический авторитет почти всех главных политических фигур Украины.

gladman__ 22 марта 2018 | 16:40

estate_photo: Во как, одним голосованием обнулен политический авторитет почти всех главных политических фигур Украины.
=============
а скольких "защитничков" в России?))

estate_photo 22 марта 2018 | 17:06

gladman__: "защитничков" кого? Сказал, просто чтобы погадить?

(комментарий скрыт)

filtrui_bazar 22 марта 2018 | 16:50

Будет голодать. Поменяем на Сенцова. Вернем в Россию. Путин встретит в аэропорту. Дадим Героя.

hodak47 22 марта 2018 | 17:20

filtrui_bazar: Свободу Анджеле Дэвис!!!...

samkos 22 марта 2018 | 16:53

Ничего удивительного: в российской тюрьме ей заменили мозги.

polba 22 марта 2018 | 17:20

samkos: Просто кастрюльку сняли.
"Сознательный украинец обязан быть тупым. Если сознательный украинец не является тупым, он автоматически становится жидом или москалем."...(с) 1-я заповедь свидомого украинца.

tryapichkin 22 марта 2018 | 16:56

Кастрюлеголовые Поросюки попали.....
Щас заложница заголодает....
Поршенко звильни Надию!
Надо просить Меркель, помочь
звильнення политвязня!

poluputing 22 марта 2018 | 17:24

tryapichkin:предатели везде есть, но Украина своих не травит, а поступает по закону. В этом и отличие правового государства от вонючего мордорсссрии

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