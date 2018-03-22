Британские футболисты приедут на чемпионат мира в России со своими продуктами и поварами

Как сообщает таблоид Sun, меры предосторожности были приняты из-за опасности отравления.

Кексы, горчица, запеченные бобы, кетчуп и шоколад – это лишь часть продуктов, которые привезут из Великобритании вместе с национальной сборной. Мясо, рыба, паста, фрукты и овощи, которыми команду будут снабжать на месте, пройдут тщательный контроль. То же самое касается воды и молока. Кроме того, вместе со сборной в Россию прилетят шеф-повар и специалисты по проверке еды, сообщает Sun.

Опасения руководства британской сборной связаны с недавним отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон считает виновной в покушении Москву, но в Кремле все обвинения отрицают. Накануне британский МИД выразил беспокойство по поводу безопасности своих болельщиков во время предстоящего чемпионата. Форин-офис пообещал отслеживать ситуацию и найти способ поддержать граждан страны, которые поедут в Россию.

Также Лондон принял решение понизить уровень делегации, которая отправится на чемпионат.