Британские футболисты приедут на чемпионат мира в России со своими продуктами и поварами
Как сообщает таблоид Sun, меры предосторожности были приняты из-за опасности отравления.
Кексы, горчица, запеченные бобы, кетчуп и шоколад – это лишь часть продуктов, которые привезут из Великобритании вместе с национальной сборной. Мясо, рыба, паста, фрукты и овощи, которыми команду будут снабжать на месте, пройдут тщательный контроль. То же самое касается воды и молока. Кроме того, вместе со сборной в Россию прилетят шеф-повар и специалисты по проверке еды, сообщает Sun.
Опасения руководства британской сборной связаны с недавним отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон считает виновной в покушении Москву, но в Кремле все обвинения отрицают. Накануне британский МИД выразил беспокойство по поводу безопасности своих болельщиков во время предстоящего чемпионата. Форин-офис пообещал отслеживать ситуацию и найти способ поддержать граждан страны, которые поедут в Россию.
Также Лондон принял решение понизить уровень делегации, которая отправится на чемпионат.
Комментарии16
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zolingen 22 марта 2018 | 15:36
Ну и на фига такой чемпионат, где все ждут отравления от хозяев?
danko_klisma 22 марта 2018 | 15:42
zolingen: и со своими бабами.
vasyakirin 22 марта 2018 | 15:43
zolingen: Интересно, а сжатый воздух и герметичные боксы то же привезут?
nikitin43 22 марта 2018 | 15:45
vasyakirin: воду они всегда при путене привозят , скоро 20 лет как.
vor_mbh_axaxa 22 марта 2018 | 15:55
А Тереза выдаст им свои личные прокладки (пусть и использованные)?
minerr 22 марта 2018 | 15:44
zolingen: В таком случае они и играть должны в костюмах химзащиты, а то не засчитается что они "ждут отравления от хозяев". получается просто пиар. Если предостерегаться, то от всего.
prade 22 марта 2018 | 15:56
minerr: Репутация России при Путине падает. От кремлевских можно ожидать любой подлости.
alehan00074 22 марта 2018 | 15:44
Британцы поступают резонно. Зачем есть местную просроченную еду 2-й свежести, не говоря уже про отравления....Кстати, ни одна комада не собирается поселиться в подмосковье, где воздух откровенно отравлен? И зачем только ФИФА решили проводить ЧМ в стране-бензоколонке 3-го мира да еще с таким ипанутым режимом? Не иначе как массовыми взятками блаттеру это объяснить невозможно
minerr 22 марта 2018 | 15:55
alehan00074: Кстати, и душ им надо опасаться принимать после иг и тренировок - а вдруг "кровавая гэбня" вместо воды серную кислоту запустит в трубы. Ничего, месяц не помоются - не помрут.
java_php 22 марта 2018 | 15:37
Мельдония опасаются. Или ещё какого допинга. Надо выдвинуть обвинение, что в керлинге англы допинг подсыпали. А что, вполне вероятно, практически бесспорно.
mystar 22 марта 2018 | 15:43
java_php: А что, вполне вероятно, практически бесспорно.
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Все может быть, но к счастью Россия такими обвинениями не разбрасывается.
navsegda 22 марта 2018 | 15:46
java_php: Просыпается генерал с бодуна и видит как денщик чистит его обрыганный мундир
- Я того , этого , иду вчера вечером по части и какой-то дембель прямо мне на мундир блеванул , так я ему сразу 10 суток гауптвахты объявил !
- Мало дали ,тов генерал , он вам ещё и в штаны насрал
Вот всё вам патриотам подбрасывают враги и мельдоний в чай , и говно в штаны
volkov_25 22 марта 2018 | 15:41
Зато Россия самая миролюбивая. Мне так в школе говорили.
minerr 22 марта 2018 | 15:47
volkov_25: Что тебе надо знать о "миролюбивой" Британии (тебе это в школе не говорили)
Список стран куда никогда не вторгалась Британия - Анализ истории почти 200 стран показал, что лишь 22 из них не переживали британского вторжения.
Андорра, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Центрально-Африканская Республика, Чад, Конго, Гватемала, Берег Слоновой Кости (Кот-д’Ивуар), Киргизия, Лихтенштейн, Люксембург, Мали, Маршалловы острова, Монако, Монголия, Парагвай, Сан-Томе и Принсипи, Швеция, Таджикистан, Узбекистан, Ватикан.
amrigo 22 марта 2018 | 15:41
Всё правильно, на их месте любой побрезгует.
mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 15:42
Неужели британцы не желают отведать импортозамещённого сырно-пальмового продукта?
Или колбысы "мясной" из растительного сырья и крахмала с ароматизатором, идентичным натуральному?