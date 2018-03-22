Z Архив новостей новости
5 16 6 526
15:31, 22 марта 2018

Британские футболисты приедут на чемпионат мира в России со своими продуктами и поварами

Как сообщает таблоид Sun, меры предосторожности были приняты из-за опасности отравления.

Кексы, горчица, запеченные бобы, кетчуп и шоколад – это лишь часть продуктов, которые привезут из Великобритании вместе с национальной сборной. Мясо, рыба, паста, фрукты и овощи, которыми команду будут снабжать на месте, пройдут тщательный контроль. То же самое касается воды и молока. Кроме того, вместе со сборной в Россию прилетят шеф-повар и специалисты по проверке еды, сообщает Sun.
Опасения руководства британской сборной связаны с недавним отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон считает виновной в покушении Москву, но в Кремле все обвинения отрицают. Накануне британский МИД выразил беспокойство по поводу безопасности своих болельщиков во время предстоящего чемпионата. Форин-офис пообещал отслеживать ситуацию и найти способ поддержать граждан страны, которые поедут в Россию.

Также Лондон принял решение понизить уровень делегации, которая отправится на чемпионат.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

zolingen 22 марта 2018 | 15:36

Ну и на фига такой чемпионат, где все ждут отравления от хозяев?

danko_klisma 22 марта 2018 | 15:42

zolingen: и со своими бабами.

vasyakirin 22 марта 2018 | 15:43

zolingen: Интересно, а сжатый воздух и герметичные боксы то же привезут?

nikitin43 22 марта 2018 | 15:45

vasyakirin: воду они всегда при путене привозят , скоро 20 лет как.

vor_mbh_axaxa 22 марта 2018 | 15:55

А Тереза выдаст им свои личные прокладки (пусть и использованные)?

minerr 22 марта 2018 | 15:44

zolingen: В таком случае они и играть должны в костюмах химзащиты, а то не засчитается что они "ждут отравления от хозяев". получается просто пиар. Если предостерегаться, то от всего.

prade 22 марта 2018 | 15:56

minerr: Репутация России при Путине падает. От кремлевских можно ожидать любой подлости.

alehan00074 22 марта 2018 | 15:44

Британцы поступают резонно. Зачем есть местную просроченную еду 2-й свежести, не говоря уже про отравления....Кстати, ни одна комада не собирается поселиться в подмосковье, где воздух откровенно отравлен? И зачем только ФИФА решили проводить ЧМ в стране-бензоколонке 3-го мира да еще с таким ипанутым режимом? Не иначе как массовыми взятками блаттеру это объяснить невозможно

minerr 22 марта 2018 | 15:55

alehan00074: Кстати, и душ им надо опасаться принимать после иг и тренировок - а вдруг "кровавая гэбня" вместо воды серную кислоту запустит в трубы. Ничего, месяц не помоются - не помрут.

java_php 22 марта 2018 | 15:37

Мельдония опасаются. Или ещё какого допинга. Надо выдвинуть обвинение, что в керлинге англы допинг подсыпали. А что, вполне вероятно, практически бесспорно.

mystar 22 марта 2018 | 15:43

java_php: А что, вполне вероятно, практически бесспорно.
___________________________________________________
Все может быть, но к счастью Россия такими обвинениями не разбрасывается.

navsegda 22 марта 2018 | 15:46

java_php: Просыпается генерал с бодуна и видит как денщик чистит его обрыганный мундир
- Я того , этого , иду вчера вечером по части и какой-то дембель прямо мне на мундир блеванул , так я ему сразу 10 суток гауптвахты объявил !
- Мало дали ,тов генерал , он вам ещё и в штаны насрал
Вот всё вам патриотам подбрасывают враги и мельдоний в чай , и говно в штаны

volkov_25 22 марта 2018 | 15:41

Зато Россия самая миролюбивая. Мне так в школе говорили.

minerr 22 марта 2018 | 15:47

volkov_25: Что тебе надо знать о "миролюбивой" Британии (тебе это в школе не говорили)


Список стран куда никогда не вторгалась Британия - Анализ истории почти 200 стран показал, что лишь 22 из них не переживали британского вторжения.
Андорра, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Центрально-Африканская Республика, Чад, Конго, Гватемала, Берег Слоновой Кости (Кот-д’Ивуар), Киргизия, Лихтенштейн, Люксембург, Мали, Маршалловы острова, Монако, Монголия, Парагвай, Сан-Томе и Принсипи, Швеция, Таджикистан, Узбекистан, Ватикан.

amrigo 22 марта 2018 | 15:41

Всё правильно, на их месте любой побрезгует.

mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 15:42


Неужели британцы не желают отведать импортозамещённого сырно-пальмового продукта?
Или колбысы "мясной" из растительного сырья и крахмала с ароматизатором, идентичным натуральному?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 493 6 6164 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 341 6 5978 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 353 6 7964 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 231 6 14535 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Полишинель раскрывает секрет Да, теперь у нас — и у вас — есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее «Партия перемен» (к лучшему), но это не самое главное…

5 208 6 27589 15.03
Kполитика, собчак, партии, оппозиция, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 101 6 7446 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 115 6 8523 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Нах Москау! Как нам и нашим семьям надоел этот Лондон! Список 23 российских резидентов – дипломатов из посольства России в Лондоне, передан и получен в  Москве – «птенцами гнезда» Лаврова…

5 90 6 23368 15.03
Kвеликобритания, внешняя политика, политика, дипломатия, скандалы, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 212 6 15749 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 87 6 7016 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 70 6 5898 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Новости

Окончательное решение о повышении cтавки налога на доходы физических лиц будет принимать глава государства «К драматическим последствиям увеличение ставки до 15 процентов не приведёт», — уверен вице-премьер Аркадий Дворкович…

5 85 6 7249
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Россия развитого путинизма Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества…

5 70 6 6207 12:22
Kполитика, власть, путин, коррупция, мнения
Новости

Российские власти обсуждают повышение подоходного налога Правительство рассматривает и другие варианты увеличения фискальной нагрузки на население…

5 76 6 6885
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16112 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 247 6 23256 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Мария Захарова назвала «чем-то вроде фейка» информацию о возможном уходе Сергея Лаврова с поста главы МИД «Похоже на какую-то подброшенную дезу»

5 23 6 19507
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 171252 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 182 6 21789 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 549 6 275582 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 298 6 211330 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6806586
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3360657

Сегодня в эфире