МЧС установит в Волоколамске табло, на которое будут выводиться результаты проб воздуха
Специальный мобильный комплекс будет развернут непосредственно на центральной площади города, возле здания администрации. Все это связано с ситуацией на мусорном полигоне Ядрово. Местные жители постоянно жалуются на резкий запах в воздухе. Накануне за медицинской помощью были вынуждены обратиться десятки детей.
Роспотребнадзор утверждает, что превышения допустимых норм вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
Комментарии11
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nikitin43 22 марта 2018 | 15:35
цифирки сам ворюга воробьёв будет ставить ?
kottigr1 22 марта 2018 | 15:38
nikitin43: МЧС установит в Волоколамске табло, на которое будут выводиться результаты проб воздуха..
В создании цифрового табло участвовали лучшие специалисты ЦИК РФ и ВГТРК...
nikitin43 22 марта 2018 | 15:43
kottigr1: мало того травили народ в британии штучно - в расеи кучно , хороводами травят и не только где панфиловцы мединского легли , решили и память вытравить.
ostanovka 22 марта 2018 | 15:35
"чего ж вам ещё, хороняки?"
gvs 22 марта 2018 | 15:39
Табло будет стоить дороже, чем ликвидация 10 свалок )))
ha12raz 22 марта 2018 | 15:43
Кто не поверит, получит в табло........хватит церемоний..
forward 22 марта 2018 | 15:43
Не верь носу своему житель Волоколамска! Верь табло!
На табло лучше бы мультики показывали или футбол.
zhrv 22 марта 2018 | 15:44
А чем данные этой структуры будут правдивее Роспотребнадзора?
abraz 22 марта 2018 | 15:46
И что от этого вони будет меньше?
addi 22 марта 2018 | 15:51
Загрубят показания на 50-70%. Как пить дать...
jetsam 22 марта 2018 | 15:52
12 часов дня. табло: "в вашем дерьме воздуха не обнаружено".