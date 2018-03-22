«Московский комсомолец» увеличит количество корреспондентов, освещающих работу Государственной думы

Об этом сообщил главный редактор издания, а также глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев. По его словам, нижняя палата парламента это один из интереснейших источников получения информации.

Гусев отметил при этом, что всецело поддержит обращение в правоохранительные органы журналисток, которые обвиняли депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Ранее несколько средств массовой информации заявили о том, что отзывают своих журналистов из Госдумы. Среди них РБК, RTVi, телеканал Дождь. От личного общения со Слуцким отказались газеты Ведомости и Коммерсант. Эту позицию поддерживает и «Эхо Москвы».