«Московский комсомолец» увеличит количество корреспондентов, освещающих работу Государственной думы
Об этом сообщил главный редактор издания, а также глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев. По его словам, нижняя палата парламента это один из интереснейших источников получения информации.
Гусев отметил при этом, что всецело поддержит обращение в правоохранительные органы журналисток, которые обвиняли депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.
Ранее несколько средств массовой информации заявили о том, что отзывают своих журналистов из Госдумы. Среди них РБК, RTVi, телеканал Дождь. От личного общения со Слуцким отказались газеты Ведомости и Коммерсант. Эту позицию поддерживает и «Эхо Москвы».
Комментарии45
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volkov_25 22 марта 2018 | 15:44
Обычно так гомики шифруются.
addi 22 марта 2018 | 15:45
Не стыдно, Гусев П. ? Репутацией "МК" торгуешь, правильно, ПОД ХВОСТ ЕЁ !...
pnh__ptn 22 марта 2018 | 15:46
Тем самым он поддержал этот говняный "совет по этике".
sergei_70 22 марта 2018 | 15:46
Гусев - сука!
yuriyp 22 марта 2018 | 15:47
Как-то поторопился этот гусев нашу думу борделем признать...
jetsam 22 марта 2018 | 15:48
около мизулиной пусть кучкуются.
* вопрос из ссср: муха залетела под юбку пани моники - на чью руку она села?
abbam 22 марта 2018 | 15:49
Вы не хотите, а МК будет. Имеет полное право. Эхо Москвы ещё покупать у них эксклюзивы будит, как сейчас частенько ссылается на Рен-тв какое-нибудь или Лайф ньюз... И при этом не стиснется их чмырить... Что вообще в головах у современных московских либералов твориться понять логикой невозможно...
abbam 22 марта 2018 | 15:54
abbam: Типо они пропогандисты и лгут, а сами же при случае на них же и ссылаются....
vise1 22 марта 2018 | 15:52
«Московский комсомолец» увеличит количество корреспондентов ...
Попросили или прищемили ?!
greeg1 22 марта 2018 | 15:53
Видать у Гусева лобковых вшей до хрена в редакции развелось, что он готов ими даже с Госдумой поделиться.
balkin 22 марта 2018 | 15:54
Павел Николаевич, побольше туда корреспонденток направляйте. И хорошеньких - интереснейший источник информации получится...
commeilfaut 22 марта 2018 | 15:55
Гусев увеличит количество корреспондентов, освежающих работу ГД. Надо полагать, женского рода?. Чтобы на всех баптистов хватило?
estate_photo 22 марта 2018 | 15:56
Надеюсь, что Гусеву это выйдет боком. Ведёт он себя в этой истории тошнотно, особенно предлагая обращаться в суд отлично зная, что домогательства в России не являются уголовным преступлением и вопрос находится в плоскости этики, а не права.
mag_1 22 марта 2018 | 15:56
все! ни копейки больше за эту газету не отдам! продался под старость лет!
grossalexis032018 22 марта 2018 | 15:57
Паша Гусев молчал в ряпочку даже когда взорвали прям редакции, на рабочнем месте его корреспондента. Правда потом сделал из скелетика парня ритуальную погремушку и ну давай греметь. Гусев - царедворец, опытный барыга - ради тиража растелит журналисток прям в фойе Госдуры на фотофоне для предметной съемки.
croaker 22 марта 2018 | 15:57
Недостающее кол-во баб поспешили восполнить "комсомолки". Гусев как сутенёр.