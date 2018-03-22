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15:30, 22 марта 2018

«Московский комсомолец» увеличит количество корреспондентов, освещающих работу Государственной думы

Об этом сообщил главный редактор издания, а также глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев. По его словам, нижняя палата парламента это один из интереснейших источников получения информации.
Гусев отметил при этом, что всецело поддержит обращение в  правоохранительные органы журналисток, которые обвиняли депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.
Ранее несколько средств массовой информации заявили о том, что отзывают своих журналистов из Госдумы. Среди них РБК, RTVi, телеканал Дождь. От личного общения со Слуцким отказались газеты Ведомости и Коммерсант. Эту позицию поддерживает и «Эхо Москвы».

Комментарии

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volkov_25 22 марта 2018 | 15:44

Обычно так гомики шифруются.

addi 22 марта 2018 | 15:45

Не стыдно, Гусев П. ? Репутацией "МК" торгуешь, правильно, ПОД ХВОСТ ЕЁ !...

pnh__ptn 22 марта 2018 | 15:46



Тем самым он поддержал этот говняный "совет по этике".


sergei_70 22 марта 2018 | 15:46

Гусев - сука!

yuriyp 22 марта 2018 | 15:47

Как-то поторопился этот гусев нашу думу борделем признать...

jetsam 22 марта 2018 | 15:48

около мизулиной пусть кучкуются.

* вопрос из ссср: муха залетела под юбку пани моники - на чью руку она села?

abbam 22 марта 2018 | 15:49

Вы не хотите, а МК будет. Имеет полное право. Эхо Москвы ещё покупать у них эксклюзивы будит, как сейчас частенько ссылается на Рен-тв какое-нибудь или Лайф ньюз... И при этом не стиснется их чмырить... Что вообще в головах у современных московских либералов твориться понять логикой невозможно...

abbam 22 марта 2018 | 15:54

abbam: Типо они пропогандисты и лгут, а сами же при случае на них же и ссылаются....

vise1 22 марта 2018 | 15:52

«Московский комсомолец» увеличит количество корреспондентов ...

Попросили или прищемили ?!

greeg1 22 марта 2018 | 15:53

Видать у Гусева лобковых вшей до хрена в редакции развелось, что он готов ими даже с Госдумой поделиться.

balkin 22 марта 2018 | 15:54

Павел Николаевич, побольше туда корреспонденток направляйте. И хорошеньких - интереснейший источник информации получится...

commeilfaut 22 марта 2018 | 15:55

Гусев увеличит количество корреспондентов, освежающих работу ГД. Надо полагать, женского рода?. Чтобы на всех баптистов хватило?

estate_photo 22 марта 2018 | 15:56

Надеюсь, что Гусеву это выйдет боком. Ведёт он себя в этой истории тошнотно, особенно предлагая обращаться в суд отлично зная, что домогательства в России не являются уголовным преступлением и вопрос находится в плоскости этики, а не права.

mag_1 22 марта 2018 | 15:56

все! ни копейки больше за эту газету не отдам! продался под старость лет!

grossalexis032018 22 марта 2018 | 15:57

Паша Гусев молчал в ряпочку даже когда взорвали прям редакции, на рабочнем месте его корреспондента. Правда потом сделал из скелетика парня ритуальную погремушку и ну давай греметь. Гусев - царедворец, опытный барыга - ради тиража растелит журналисток прям в фойе Госдуры на фотофоне для предметной съемки.

croaker 22 марта 2018 | 15:57

Недостающее кол-во баб поспешили восполнить "комсомолки". Гусев как сутенёр.

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