Савченко задержана в здании Рады по подозрению в подготовке госпереворота

Депутат Верховной рады Надежда Савченко была задержана в четверг в здании парламента, после того, как депутаты дали согласие на привлечение ее к уголовной ответственности по подозрению в подготовке госпереворота.

«Вручаю вам повестку как подозреваемому лицу, — сказал следователь. — Предлагаю вам пройти со мной в управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области».

Как сообщает корреспондент Интерфакса, Савченко в сопровождении журналистов и, предположительно, правоохранителей, направляется из здания Верховной Рады к находящемуся неподалеку Управлению Службы безопасности Украины по Киеву и области.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», покинув задние парламента в сопровождении следователей, журналистов, сестры и нескольких сторонников, она направилась вдоль Мариинского парка по улице Грушевского в сторону метро «Арсенальная».

Нардеп по-прежнему не отвечает на вопросы журналистов. Вместе с тем, на вопрос агентства, куда они направляются, сестра нардепа Вера Савченко сказала: «В тюрьму».

Н.Савченко следует по улице в сопровождении мужчин в гражданской одежде, которые не отвечают на вопросы журналистов. При этом у указанных лиц в наличии специализированные средства связи, предположительно, они являются представителями правоохранительных органов.

В настоящее время процессия приблизилась к Аскольдовому переулку, где и находится Управление СБУ по Киеву и области.