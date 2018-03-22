Савченко задержана в здании Рады по подозрению в подготовке госпереворота
«Вручаю вам повестку как подозреваемому лицу, — сказал следователь. — Предлагаю вам пройти со мной в управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области».
Как сообщает корреспондент Интерфакса, Савченко в сопровождении журналистов и, предположительно, правоохранителей, направляется из здания Верховной Рады к находящемуся неподалеку Управлению Службы безопасности Украины по Киеву и области.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», покинув задние парламента в сопровождении следователей, журналистов, сестры и нескольких сторонников, она направилась вдоль Мариинского парка по улице Грушевского в сторону метро «Арсенальная».
Нардеп по-прежнему не отвечает на вопросы журналистов. Вместе с тем, на вопрос агентства, куда они направляются, сестра нардепа Вера Савченко сказала: «В тюрьму».
Н.Савченко следует по улице в сопровождении мужчин в гражданской одежде, которые не отвечают на вопросы журналистов. При этом у указанных лиц в наличии специализированные средства связи, предположительно, они являются представителями правоохранительных органов.
В настоящее время процессия приблизилась к Аскольдовому переулку, где и находится Управление СБУ по Киеву и области.
Комментарии44
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ermakda 22 марта 2018 | 15:22
Ну, а куда смотрит известнейший и успешный адвокат-международник Новиков?
dataan 22 марта 2018 | 15:23
Тем временем, Надежда Савченко продолжает выдавать одну сенсацию за другой. Выступая в эфире телеканала NewsOne, она заявила, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже несколько раз встречалась с главой Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко.
:)))
nikitin43 22 марта 2018 | 15:26
dataan: захар предал идею независимости за личную амнистию и разрешение взять в украину гроб мотороллы.
dataan 22 марта 2018 | 15:28
Киевский политолог Михаил Погребинский прогнозирует «бегство» Порошенко в Россию. Он считает, что президент Украины Петр Порошенко вскоре утратит власть и будет вынужден покинуть страну. По его словам, в случае если Петру Порошенко придется бежать с Украины, то в США ему рады не будут, поскольку по словам Погребинского в Вашингтоне на украинского президента давно "завели папочку" и прекрасно знают сколько и где им отмыто денег.
- «Порошенко хорошо знает, что американцы его не любят, а самом деле терпят"
danko_klisma 22 марта 2018 | 15:40
dataan: Слава богу ведемченко не дожил.
kottigr1 22 марта 2018 | 15:45
dataan: Это не тали Савченко которая по сообщениям самых правдивых в мире российских СМИ уже давным-давно сбежала в РФ.. ?
minerr 22 марта 2018 | 15:50
kottigr1: Интересно то, что она "сбегала в РФ" именно по сообщениям "самых правдивых" украинских СМИ. Хотя тебе это неважно - ты веришь больше своей методичке.
kottigr1 22 марта 2018 | 15:45
dataan: Это не тали Савченко которая по сообщениям самых правдивых в мире российских СМИ уже давным-давно сбежала в РФ.. ?
liberal_vulgaris 22 марта 2018 | 15:50
kottigr1: вообще-то, про побег савченко в РФ писали украинские сми, такие же лживые, как и ваш кумир навальный :)
mystar 22 марта 2018 | 15:57
kottigr1: самых правдивых в мире российских СМИ уже давным-давно сбежала в РФ.. ?
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Опять ложь. О бегстве Савченко в Россию писали укрсми со слов опять же укрполитиков.
"Савченко могла бежать в Россию, - Тетерук"
«Как агент, который уже провалился, она может находиться только на территории агрессора».
"Об этом LB.ua заявил заместитель главы фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук."
https://lb.ua/news/2018/03/12/392365_savchenko_bezhat_rossiyu_.html
https://lb.ua/news/2018/03/12/392365_savchenko_bezhat_rossiyu_.html
el_borz 22 марта 2018 | 15:28
Быть ей президентом Украины.Все идет к этому.
gladman__ 22 марта 2018 | 15:34
el_borz: to be or not to be that is the question
Мда, представляя как расстроится от таких известий Лия Ахеджакова, наша коллективная совесть. Неужели не проклянет тех, кто Надежду арестовал, неужели не падет на колени, мол, прости нас Надя?
el_borz 22 марта 2018 | 15:47
gladman__: Всп хотел спросить у тебя гладиолус? Фото на аве твоя? Ну, и рожа у тебя, я хочу сказать, кирпича просит.
gladman__ 22 марта 2018 | 15:50
el_borz: Вы антисемит что ли?
el_borz 22 марта 2018 | 15:57
gladman__: А ты че еврей, что ли? Предупреждать надо.
Ой простите...я так больше не буду. Хочешь Ахеджакову позову, она попросит прощение?
И лицо у вас милое, совсем не рожа, как гладиолус.
Хаааааааааааааааааааааааааа!
А не пойти ли бы тебе в(на) сад?
А смотрю ты провокатор дешевый.Плохо работаешь, топорно.Уволят, гляди.
alehan00074 22 марта 2018 | 15:48
эта та самая Надька, которая несколько лет назад нормально так отпендюрила путинскую рашку и заставила себя обменять на двух мордовских говноедов из гру? да хохлы совсем чокнулись:)))
gladman__ 22 марта 2018 | 15:57
alehan00074: вам видно все равно кого она "пендюрит"... лишь бы не Вас : )))
nnikolay 22 марта 2018 | 15:50
gladman__:
Это что же происходит? Героиню Украины за Майдан в тюрьму!?
accyapa 22 марта 2018 | 15:31
Глупая женщина.
Рассказывать о том, что Небесную Сотню отправили в космос снайперы Парубия можно было в Страсбурге, и после чего в Киев уже не возвращаться.
Теперь пройдёт немного времени и она встретится с Небесной Сотней.
gonduras_on_kolima 22 марта 2018 | 15:35
dataan: Удило, тебе палец показали, и ты уже гыгыкаешь.
Гадя говорила и о сроках этого якобы события: "на грани излома - Майдана и войны".
Я освежу твою тухлую память: хутинские зелёные человечки появились в Крыму утром 23-го февраля.
Тимошенко была освобождена из тюрьмы 22-го февраля и её сразу же привезли на Майдан.
Помню, что дело было вечером - я это видел лично и вживую.
Теперь к тебе, клоуну, вопрос: когда это Тимошенчиха успела с вечера 22-го до утра 23-го смотаться в Донецк?
У неё других вопросов не было, только выйдя на волю после отсидки?
И да, удило, погугли тему - на момет "излома" Захарченко ещё был куроводом и мелким капо у сепаратистов.
И никто тогда не знал, что именно этому прыщу будет суждено разрастись до размеров фурункула.
Уже дошло или ещё добавить?
А ты гыгыкай дальше, тролль одноизвилинный.
liberal_vulgaris 22 марта 2018 | 15:45
gonduras_on_kolima: хохол, ты чего обиделся? Оказывается, вас - идиотов на майдане отстреливали люди парубия. Так что т.н. небесная сотня, "мемориалы" которой вы по всей орде понастроили, не герои, а так, говно расходное :)
nikitin43 22 марта 2018 | 15:23
ermakda: готовится защищать путена в гааге.
captain_ 22 марта 2018 | 15:52
Тот момент, когда изречение "Пуля-дура" звучит по-новому. Гггг...
lacosta1969 22 марта 2018 | 15:34
ermakda: Козломордые переворотчики расстрелявшие Майдан, устроившие бойню на Донбассе задерживают героя Украины и обвиняют её в госперевороте. Это в горячечном бреду трудно придумать.А в неньке это в порядке вещей. Перемога над здравым смыслом.
strl_s 22 марта 2018 | 15:24
название нации украинец как переводится?
java_php 22 марта 2018 | 15:26
Вот как. Гранату и портрет Путина нашли или нет? Вот так революция гидности пожирает своих гиднюков.
oleg2004 22 марта 2018 | 15:28
Л. Ахеджакова:"Героям слава! Слава героям! Вот уж не посрамила Украину! И мне, конечно, за державу обидно, вот это стыдоба. Позорище. Грязная политика, мерзкая политика. Я никогда не знала, что такое Жанна д'Арк, я не могла себе это представить. Оказывается, в истории человечества есть такие".
oleg2004 22 марта 2018 | 15:31
Вся эта карательная камарилья споткнулась об этот невероятный, потрясающий характер этой девчонки. Весь мир смотрит на нее с уважением и с любовью", они не представляли, что сперли депутата Верховной Рады и члена ПАСЕ. Они не думали. что поведение Нади обратит на себя внимание всего цивилизованного мира. Я плачу, мне до слез больно за нее. Что такая молодая, умная, красивая девчонка оказалась одна против этой карательной камарильи",
sveklotron_7 22 марта 2018 | 15:28
Давай Над/ха. Ты знаешь что делать. Сухие, мокрые, кислородные и другие голодовки, должны мигом вызвать огромное возмущение мировой обещственности, различных Амнестей и Хьюман райтсов....
Или нет....?
serg2010 22 марта 2018 | 15:29
Теперь в Госдуме РФ следует на трибуне повесить плакат: "Свободу Савченко - герою".
varigor 22 марта 2018 | 15:31
Почему не слышно либеральных криков: "Свободу Надежде Савченко!"
А, лицемеры?
fedor55 22 марта 2018 | 15:45
varigor: потому то в РФ её посадили низачо, а в Украине она хотела устроить кровавый госпереворот и сама это не отрицает. Видимо во время отсидки в российской тюрьме у неё совсем крышак поехал.
liego 22 марта 2018 | 15:33
несчастная Украина - все таки насколько точно классик описал подобное 150 лет тому назад: это когда унтер-офицерская вдова высекла сама себя. Правда она сделала это единожды, а наши соседи проделывают это ежедневно.
mavviomi 22 марта 2018 | 15:53
liego: sveklotron_7: strl_s: несчастная Россиия! Каким провидцем был классик, когда описывал Мордор!
nns33 22 марта 2018 | 15:33
Позорники! Просто эта молодая и смелая женщина была для них конкурентом.Трусы. Ещё к своей авантюре и Россию приплели.
mavviomi 22 марта 2018 | 15:56
nns33: Каким конкурентом? В народе за этой молодой и сильной женщиной устойчиво закрепилась кличка Гадя...
denny_spb 22 марта 2018 | 15:39
Круто! Посидеть в тюрьме и в Украине и в России - это надо умудриться. Теперь надо русским ее защищать, дать героя России, выбрать в думу и вытащить из тюрьмы в обмен на Сенцова.
mikr 22 марта 2018 | 15:50
denny_spb: Боюсь, что посидеть в украинской ей долго не дадут. Там ей быстренько объявят реальную сухую голодовку, а потом разведут руками, что дескать медицина оказалась бессильна...
gladman__ 22 марта 2018 | 15:39
А что же Лия Ахеджакова скажет по поводу ареста Надежды, так горячо ею когда-то защищаемой от рэжима Путина? Будет ли просить прощения у нее за порошенковский режим, проклянет ли Путина за то, что выпустил из темницы "героиню" и тем обрек на муки в Украине?
nnikolay 22 марта 2018 | 15:52
gladman__:
Лия Ахеджакова совместно с Андреем Макаревичем закатят концерт в поддержку Нади.
mikr 22 марта 2018 | 15:40
Украина - страна победившего идиотизма. Другого определения просто не подберу.
sergej17 22 марта 2018 | 15:48
Штирлиц идёт по корикору...
sergej17 22 марта 2018 | 15:51
sergej17: кориДору
protiv777 22 марта 2018 | 15:55
"Н.Савченко следует по улице в сопровождении мужчин в гражданской одежде" А что даже повозку ни какую не выделили? Так босиком и ведут?
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.
Хотя нет. Это первобытная территория населенная скачущими хохлобесами.