Зампред комитета Госдумы по информационной политике о бойкоте СМИ из-за ситуации со Слуцким: «Это их проблемы»

Бойкот СМИ освещения деятельности Госдумы из-за ситуации вокруг главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого – это проблемы самих журналистов. Сама же история с обвинениями депутата в сексуальных домогательствах – это спланированная политическая провокация. Такое мнение в интервью радиостанции «Эхо Москвы» высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Владимир Крупенников.

«Лично я считаю это полным бредом и спровоцированной, спланированной акцией, которая началась из-за рубежа. Видно, кому-то очень захотелось пойти по такому же пути, как в Америке. Почему люди молчали пять лет? Почему именно сейчас? Почему именно под выборы они вдруг вспомнили? Это очень странно «, — сказал он.

На вопрос корреспондента радиостанции, нормально ли то, что ситуация привела к бойкоту СМИ, отозвавших своих журналистов из Госдумы и частично отказавшихся от освещения деятельности этого государственного органа власти, В.Крупенников ответил: «Это их проблемы».

Ранее Слуцкого обвинили в домогательствах продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова. Журналистки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. Сам Слуцкий обвинения в свой адрес отрицал.

В минувшую среду комиссия по этике рассмотрела жалобы журналисток и не нашла нарушений в поведении обвиненного в домогательствах депутата. После этого ряд СМИ, такие как РБК, «Дождь», «Коммерсант», «Эхо Москвы», RTVI и другие, заявили об отзыве своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, и о прекращении взаимоотношений непосредственно с Слуцким. Издание Republic также сделал заявление, что все новости про Госдуму будет впредь сопровождать фразой о том, что «это орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства». Генпродюсер RTVI Алексей Пивоваров заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что телеканал сведет до минимума освещение деятельности ГД. «Будем освещать происходящее в Государственной думе только в тех случаях, когда будем считать это исключительно важными общественными событиями. Во всех остальных случаях будем игнорировать», — сказал он.