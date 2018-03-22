Зампред комитета Госдумы по информационной политике о бойкоте СМИ из-за ситуации со Слуцким: «Это их проблемы»
Бойкот СМИ освещения деятельности Госдумы из-за ситуации вокруг главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого – это проблемы самих журналистов. Сама же история с обвинениями депутата в сексуальных домогательствах – это спланированная политическая провокация. Такое мнение в интервью радиостанции «Эхо Москвы» высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Владимир Крупенников.
«Лично я считаю это полным бредом и спровоцированной, спланированной акцией, которая началась из-за рубежа. Видно, кому-то очень захотелось пойти по такому же пути, как в Америке. Почему люди молчали пять лет? Почему именно сейчас? Почему именно под выборы они вдруг вспомнили? Это очень странно «, — сказал он.
На вопрос корреспондента радиостанции, нормально ли то, что ситуация привела к бойкоту СМИ, отозвавших своих журналистов из Госдумы и частично отказавшихся от освещения деятельности этого государственного органа власти, В.Крупенников ответил: «Это их проблемы».
Ранее Слуцкого обвинили в домогательствах продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова. Журналистки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. Сам Слуцкий обвинения в свой адрес отрицал.
В минувшую среду комиссия по этике рассмотрела жалобы журналисток и не нашла нарушений в поведении обвиненного в домогательствах депутата. После этого ряд СМИ, такие как РБК, «Дождь», «Коммерсант», «Эхо Москвы», RTVI и другие, заявили об отзыве своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, и о прекращении взаимоотношений непосредственно с Слуцким. Издание Republic также сделал заявление, что все новости про Госдуму будет впредь сопровождать фразой о том, что «это орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства». Генпродюсер RTVI Алексей Пивоваров заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что телеканал сведет до минимума освещение деятельности ГД. «Будем освещать происходящее в Государственной думе только в тех случаях, когда будем считать это исключительно важными общественными событиями. Во всех остальных случаях будем игнорировать», — сказал он.
Комментарии10
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grantis 22 марта 2018 | 15:10
Киселев ТВ же не откажется общаться с этой помойкой. А большего им и не надо
sekretniy_fizik 22 марта 2018 | 15:37
"Бойкот СМИ"... Это нечто вроде призыва местного Алёшеньки о бойкоте выборов что ли? На который откликнулось пять тысяч талпойопов? Эхо, а чего Альбац с Латыниной помалкивают? Самое время и им тоже обвинить Слуцкого в домогательствах. Ну, примерно эдак двадцатилетней давности ( пяти или десятилетней давности нельзя, явно не прокатит ).
porvana_v_klochya 22 марта 2018 | 15:57
sekretniy_fizik: Это как в том анекдоте вроде? Ну, который " я столько не выпью?" Хорошо хоть, что некая Тереза Мэй еще не подключилась к этому хору девственниц из "Дождя", RTVI и BBC. Ведь как-никак, а сотрудница их Русской службы изнасилована. В прямом эфире. Или в кривом ( то бишь их больном воображении ).
japan321123 22 марта 2018 | 15:13
Гнать эту мерзость из думы.. порядочный человек не может работать журношлюшкой в эхе ..дожде и прочем говне..
matsuvi 22 марта 2018 | 15:18
japan321123: Больной, а чего же ты мучаешься на этом противном сайте.
japan321123 22 марта 2018 | 15:28
matsuvi: Дабы написать гондону, что он гондон.. вот вам например..
world_nail 22 марта 2018 | 15:21
"Будем освещать происходящее в Государственной думе только в тех случаях ..." - все-таки на полшишечки вам можно просунуть, шлюшечки.
flotskyi 22 марта 2018 | 15:27
Члены Комиссии по этике практически отказались от разбора обвинений, превратив заседание в суд над пострадавшими журналистками
bakero 22 марта 2018 | 15:28
Рыбка и Слуцкий - звенья одной цепи. Круговая порука мажет как копоть... Своих не бросаем. Свободу Насте Рыбке!
bakero 22 марта 2018 | 15:31
А как там 825 штрафов за нарушение ПДД?