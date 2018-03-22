Двоюродный племянник Владимира Путина может войти в состав правления «Газпрома»

Этот вопрос включен в повестку заседания совета директоров нефтегазовой компании. На какую позицию в правлении «Газпрома» претендует двоюродный племянник президента Михаил Путин, из сообщения компании не следует. Ряд изданий сообщают только об одной свободной вакансии – зампреда правления по хозяйственной части. Человек, ранее занимавший эту должность – Александр Козлов – умер в декабре прошлого года, и о ее замещении не сообщалось. То, что Михаил Путин действительно является дальним родственником президента, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Владимир Путин практически не общается со своим двоюродным племянником. Между тем Михаил Путин более 10 лет назад уже работал в «Газпроме»: он являлся начальником медицинского управления компании. Должность в правлении «Газпрома» — не первая в нефтегазовых компаниях, которую может получить Михаил Путин. С 2007 года он является заместителем председателя правления компании «СОГАЗ».