Двоюродный племянник Владимира Путина может войти в состав правления «Газпрома»
Этот вопрос включен в повестку заседания совета директоров нефтегазовой компании. На какую позицию в правлении «Газпрома» претендует двоюродный племянник президента Михаил Путин, из сообщения компании не следует. Ряд изданий сообщают только об одной свободной вакансии – зампреда правления по хозяйственной части. Человек, ранее занимавший эту должность – Александр Козлов – умер в декабре прошлого года, и о ее замещении не сообщалось. То, что Михаил Путин действительно является дальним родственником президента, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Владимир Путин практически не общается со своим двоюродным племянником. Между тем Михаил Путин более 10 лет назад уже работал в «Газпроме»: он являлся начальником медицинского управления компании. Должность в правлении «Газпрома» — не первая в нефтегазовых компаниях, которую может получить Михаил Путин. С 2007 года он является заместителем председателя правления компании «СОГАЗ».
Комментарии15
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gekorn 22 марта 2018 | 15:09
Талантище, однако.
danko1 22 марта 2018 | 15:39
Поделили Путин Россию между родней и подельниками.
И он президент не россиян, которых публично презирает, а свое
gvs 22 марта 2018 | 15:09
А коня в Совфед ввести слабО? )))
mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 15:10
А зачем родственникам нацдилера работать.
Разве статус их принадлежности к царскому роду не обеспечивает кормление из казны?
sokal123 22 марта 2018 | 15:17
mikhail_spb_: Как же прекрасно ,когда родственник пахана работает в поте лица ,зарабатывая себе на корку хлеба с горчицей
kottigr1 22 марта 2018 | 15:30
sokal123: Уродились яблочки от нашей яблоньки.. Так и сыплют то в "Газпром", то в "Сибур", то в ученый совет "МГУ", то по "Русским" и "Промышленным" банкам, то в "Согаз"... От благородного гена не скрыться !
kottigr1 22 марта 2018 | 15:30
sokal123: Уродились яблочки от нашей яблоньки.. Так и сыплют то в "Газпром", то в "Сибур", то в ученый совет "МГУ", то по "Русским" и "Промышленным" банкам, то в "Согаз"... От благородного гена не скрыться !
katvit 22 марта 2018 | 15:17
Какие все родственники способные бизнесмены. Вот что значит гены.
igor20012 22 марта 2018 | 15:19
Зарплата, я думаю, уж не меньше миллиарда ?
volkov_25 22 марта 2018 | 15:22
Шел только четвертый день после выборов.
nikchimzwet886 22 марта 2018 | 15:27
Так это-ж, наверное и есть будущий следующий самодержец в России. Щас раскрутят и к 2030 году преемник готов.
ermakda 22 марта 2018 | 15:30
И что? Теперь ему только в дворники?
ostapbey 22 марта 2018 | 15:36
ermakda: а почему бы его вместо Шрёдера не отправить сразу??
Чего тянуть??
даже..
ramzai1 22 марта 2018 | 15:35
А что же хорошего в том, Что человек не общается со своими родственниками? В норме люди должны поддерживать хорошие отношения с роднёй. Тем более если ты единственный в семье ребёнок, то тебя должно радовать то, что у тебя есть племянники, пусть и двоюродные.
democ 22 марта 2018 | 15:53
- Возражения есть?
- Единогласно...