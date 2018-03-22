Басманный суд Москвы отпустил из-под стражи под домашний арест отца полковника МВД Дмитрия Захарченко
Об этом ходатайствовало следствие. Виктору Захарченко разрешили также двухчасовые прогулки. Отбывать домашний арест он будет в квартире на Ленинском проспекте в Москве. Отца полковника МВД обвиняют в растрате 4 миллионов рублей из средств банка «Московское ипотечное агентство».
Комментарии5
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slava5936 22 марта 2018 | 15:17
Ворон ворону глаз не выклюет...
prorab1 22 марта 2018 | 15:18
Наверное и деньги отдали? Ждем теперь в Лондоне , как борца с режимом!
ha12raz 22 марта 2018 | 15:36
Это правильно......потому что соблюден нижний предел воровства......в миллиард.
Это вам не 5 куриц для кормления детей.
greeg1 22 марта 2018 | 15:44
Вот что с людьми бабло животворящее делает. И от рака вылечит, и из тюрьмы вытащит и от смерти спасёт. Осталось только Бога Христа спасителя нашего Долларом назвать. Жаль что рубль не котируется ни в биткойнах ни в юанях.
airjeff 22 марта 2018 | 15:55
по бутикам отпустите его гулять?