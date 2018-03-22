Верховная Рада Украины дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата надежду Савченко
Ее лишили депутатского иммунитета после того, как генпрокурор Юрий Луценко обвинил ее в попытке организации госпереворота.
Глава надзорного ведомства Украины утверждает, что Савченко планировала теракт прямо в здании парламента. Луценко обвинил в причастности к этому Россию. Сама Савченко сегодня отказалась добровольно сдавать мандат. Обвинения в свой адрес она отвергает.
Комментарии7
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oleg_kharkiv 22 марта 2018 | 15:09
Наконец то....А кто то говорил, шо СБУ плохо работает. Слава Украине!
dataan 22 марта 2018 | 15:20
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сегодня на брифинге рассказала, что знает истинную причину, почему на военных складах Украины неоднократно происходили пожары и взрывы:
-"Я знаю, как туда заносилась взрывчатка и как взрывались склады", - отметила Савченко. По ее словам, это происходило, потому что истекал срок отчета о недостачах на артскладах. Савченко в известно об отстранении прокуроров, "которые докапывались до правды", расследуя взрывы на украинских военных артскладах
zik14 22 марта 2018 | 15:10
Страшно представить, когда Россия синцова отправит на нэньку. Отож наверняка щирый агент Кремля)))
boseal 22 марта 2018 | 15:18
Опять Надюхе голодать придется. Кто же теперь повесит плакат "Свободу Наде Савченко" и будет ли топить за ее освобождение ЕС и российские "либералы"?
stoned_fox 22 марта 2018 | 15:42
boseal: Российские "либералы" лихо переобулись в воздухе!
udavimliberala 22 марта 2018 | 15:39
Делаем ставки - месяц и Надюшка самоуничтожится.
varigor 22 марта 2018 | 15:41
Савченко поняла, какие гады оказались у власти после майданного переворота. Уж лучше Янукович, чем эти убийцы и иностранные марионетки.
А как Савченко любит Бандеру и всю бандеровскую сволочь? Очень сильно?