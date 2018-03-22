Верховная Рада Украины дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата надежду Савченко

Ее лишили депутатского иммунитета после того, как генпрокурор Юрий Луценко обвинил ее в попытке организации госпереворота.

Глава надзорного ведомства Украины утверждает, что Савченко планировала теракт прямо в здании парламента. Луценко обвинил в причастности к этому Россию. Сама Савченко сегодня отказалась добровольно сдавать мандат. Обвинения в свой адрес она отвергает.