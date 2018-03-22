RTVi не будет работать с Госдумой и сведет до минимума освещение её деятельности
Это связано с тем, что комиссия по этике нижней палаты парламента признала корректным поведение депутата Леонида Слуцкого, которого журналисты обвинили в домогательствах. Об этом «Эху Москвы» рассказал главный редактор телеканала Алексей Пивоваров. По его словам, решение комиссии по этике означает, что, по мнению Госдумы, депутаты имеют право на сексуальные домогательства.
Комментарии9
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matsa 22 марта 2018 | 15:05
очень страшно брррррррр.
matsa 22 марта 2018 | 15:07
matsa: самое интересное что всем плевать на этот "бойкот"
el_borz 22 марта 2018 | 15:31
Будет работать исключительно с кнессетом.
java_php 22 марта 2018 | 15:07
Интересно, почему всякая ерунда приключается с журналистами либеральных СМИ? Причем такая, что хоть стой, хоть падай. Может в консерватории поправить что нибудь.
kottigr1 22 марта 2018 | 15:47
java_php: По-моему всем плевать на сборище клоунов в ГосДу(р)е.. Ими и раньше то никто особо не интересовался..
mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 15:07
А вообще, кому-нибудь интересно, чем официально занимается это сборище?
Гораздо интереснее расследования их наворованных богатств и вскрытие их антинародной сущности.
ermakda 22 марта 2018 | 15:28
Всё, пипец, без такого освещения в Госдуме наступит полная тьма! "Страаашно, аж жуть!!!"
alex_d 22 марта 2018 | 15:32
эхо, а вы принципиально только всякое дерьмо собираете по стране?
положительных новостей для вас не существует?
ну вот расскали б, чтоль, хоть мельком, хоть сквозь зубы, про открытие трех(!!) станций метро.
или это табу для вас?
varigor 22 марта 2018 | 15:34
RTVi не будет работать с Госдумой
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В Думе все заплакали от такого горя!