RTVi не будет работать с Госдумой и сведет до минимума освещение её деятельности

Это связано с тем, что комиссия по этике нижней палаты парламента признала корректным поведение депутата Леонида Слуцкого, которого журналисты обвинили в домогательствах. Об этом «Эху Москвы» рассказал главный редактор телеканала Алексей Пивоваров. По его словам, решение комиссии по этике означает, что, по мнению Госдумы, депутаты имеют право на сексуальные домогательства.