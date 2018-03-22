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15:00, 22 марта 2018

Власти России признают обсуждение вопроса о повышении шкалы налога на доходы физических лиц

При этом и в Кремле, и в правительстве подчеркивают, что окончательных решений пока не принято. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что прежде всего свою позицию должен сформулировать кабинет министров. Как пишет газета «Ведомости», на днях правительство уже обсудило возможность повышения НДФЛ на два процентных пункта – до 15%
Увеличение этого налога нецелесообразно, — сказал в эфире телеканала РБК бизнес-омбудсмен Борис Титов. Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что рост налога на доходы физических лиц до  15% с нынешних 13% не приведет к  глобальному уходу от налогов.

Комментарии

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mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 15:05


Российское народонаселение должно перечислять дополнительные деньги нацдилеру, чтобы он ещё более успешно противостоял агрессивному блоку НАТО, поднимал страну с колен и делал народонаселение ещё более счастливым.

ts 22 марта 2018 | 15:31

mikhail_spb_: НАЧАЛАСЬ БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ, Как и обещали...

osj99 22 марта 2018 | 15:43

ts: "...просто денег нет. Вы тут держитесь. Хорошего вам настроения и здоровья..."
(с)

lager23 22 марта 2018 | 15:05

Возьми нас Путен!

Твой электорат.

neyexo 22 марта 2018 | 15:07

Правильно, мало проголосовать, надо поддержать лидера делом

clandestino 22 марта 2018 | 15:07

Надо не налоги повышать, а прекратить пускать деньги по ветру.

spitac 22 марта 2018 | 15:07

Налог на войну?

nnikolay 22 марта 2018 | 15:20

spitac:

На Депардью!

canary 22 марта 2018 | 15:09

власти России.... это что за термин? Всех выбираем для целей руководства страной, значит и говорить надо- руководство страны, руководители России. почему выборных лиц называют -власти, а не менеджеры? разве народ власть над собой избирает?

puli2_4 22 марта 2018 | 15:12

Это дурдом. Если вы хотите собирать налоги ,сперва дайте заработать . Уберите МРЦ , упростите получение лицензии , упростите отчеты все эти элэктронные ключи , которые надо менять каждый год , всякие фискальные накопители , которые тоже надо менять каждый год . Это все стоит немалых денег идущих в карманы фирм чиновников .

gvs 22 марта 2018 | 15:14

Следующим на повестке правительства - вопрос о введении крепостного права )))

keg 22 марта 2018 | 15:42

gvs: зачем вводить ...? у нас 76% не знают,что его отменили...

sergyncho 22 марта 2018 | 15:15

Давайте,давайте поднимайте - будите народ!

volkov_25 22 марта 2018 | 15:18

Ну давайте уже, не тяните кота за хвост, все готовы и ждут. Деньги ляжку жгут.

neitral_n 22 марта 2018 | 15:20

Это значит в среднем сделают 15%? Т.е. богатым 75, средним - 10, а бедных ваще освободят? Я прально понимаю момент?)

neitral_n 22 марта 2018 | 15:22

А Дворкович-то - юморист, однако!Не хужее Петросяна!

nadezhda9999 22 марта 2018 | 15:23

Надо понимать так,что получающие зарплаты по несколько сот тысяч или даже миллионов в день будут уходить от налогов? То есть главы корпораций ,члены правительства не станут платить налоги?А кто еще у нас получает такие зашибенные суммы?

snagging 22 марта 2018 | 15:23

Лучше 76%

(комментарий скрыт)

cukker 22 марта 2018 | 15:29

и трех дней не прошло после выборов, как петух прокукарекал

putin_itogy 22 марта 2018 | 15:29

Песков подтвердил родство собравшегося в "Газпром" Михаила Путина и президента.
"Фактически они не общаются"(как и с Ролдугиным).. /Песков/

Михаил Путин, который в ближайшее время может войти в состав правления "Газпрома", действительно является родственником президента. Это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующие публикации в СМИ.

Песков подтвердил родство собравшегося в фото: kremlin.ru
"Насколько мне известно, он действительно является дальним родственником президента", - заявил Песков.

Он отметил, что Михаил Путин - "совсем дальний родственник" главы государства. Песков также признался, что ничего не знает о контактах начальника с родственником.

"Фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство действительно есть", - отметил пресс-секретарь президента.

Ранее сми сообщили, что зампред правления "СОГАЗа" Путин может войти в состав правления ПАО "Газпром". Указывалось, что совет директоров компании в настоящее время рассматривает вопрос "О М.Е. Путине". Сообщалось, что срок приема бюллетеней для голосования завершается 22 марта..

marsianka_ 22 марта 2018 | 15:48

putin_itogy: Просто очень талантливый дальний родственник

putin_itogy 22 марта 2018 | 15:33

"Овцестрана".
Пришло время: "стричь и резать".(с)

cos20093 22 марта 2018 | 15:38

Итак, ракеты и установки залпового огня приведены в готовность.
Бедность будет побеждена и жестоко уничтожена.
И деньги на это будут получены за счет повышения налогов с бедных.
Логично.
Галоперидол в студию...

_________________________
Скажите, а его кому давать, ведущему или публике?....

marsianka_ 22 марта 2018 | 15:45

Сегодня же в новостях было, что параллельно Правительством обсуждается вопрос отмены льготного 10% НДС с повышением его до стандартных 18% на ряд товаров (лекарства, детские товары и т.д.), что увеличит цены на эти товары. Поэтому к якобы безобидным 2% добавятся еще повышение цен на ряд товаров, и давление на карман будет весьма ощутимым для всех

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