Украинский парламент лишил Надежду Савченко иммунитета и дал согласие на ее арест

Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Как передает корреспондент агентства «Интерфакс», за разрешение привлечь к уголовной ответственности на пленарном заседании проголосовали 291 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах. За согласие парламента на задержание и арест Н.Савченко проголосовали 277 и 268 народных депутатов соответственно.