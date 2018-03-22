Украинский парламент лишил Надежду Савченко иммунитета и дал согласие на ее арест
Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Как передает корреспондент агентства «Интерфакс», за разрешение привлечь к уголовной ответственности на пленарном заседании проголосовали 291 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах. За согласие парламента на задержание и арест Н.Савченко проголосовали 277 и 268 народных депутатов соответственно.
Комментарии38
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johnbmw Евгений Большаков 22 марта 2018 | 14:52
... давно у меня появилось ощущение, что рано или поздно этим обязательно закончится ...
dataan 22 марта 2018 | 15:00
Тем временем, Надежда Савченко продолжает выдавать одну сенсацию за другой. Выступая в эфире телеканала NewsOne, она заявила, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже несколько раз встречалась с главой Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко.
Гы.
dataan 22 марта 2018 | 15:05
Назначенный командующим Объединенными силами ВСУ в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев признался, что его младший брат живет в российском Крыму. Он сказал, что имеет хорошие теплые отношения с родственниками, периодически с ними созванивается, и всегда поздравляет их с праздниками.
Гы.
dataan 22 марта 2018 | 14:52
А ВСУ и «Правый сектор» опять устроили под Донецком перестрелку между собой. Гы
Два человека погибли и семь получили ранения.Слава Украине! :)))
stagla 22 марта 2018 | 14:52
ай красавы!
весь мир театр, лишь украина цирк
mavviomi 22 марта 2018 | 15:00
stagla: ну про страну сортир дипломатично умолчим...
testmeter 22 марта 2018 | 15:02
Что характерно, против был весь "Оппоблок" (это остатки "Партии регионов"). Одно лишь это показывает, откуда ноги росли. Не думаю, что Савченко с самого начала была такой. Она просто дура, которая попала под влияние прокремлевских агентов (Медведчуков-Мураевых)
alex110 22 марта 2018 | 15:13
testmeter: И весь хохлятский народ-такой тупой))))
testmeter 22 марта 2018 | 15:51
Один ваш клоун уже так про американцев высказывался: "Ну тупыыыеее...". Отдыхает теперь от большого ума своего, благодаря высочайшим достижениям вяликой российской медицины
alexey_x 22 марта 2018 | 14:53
Ща Надюха почувствует вкус "родной" каталажки. Эт тебе не в российской на голодовке седло отъедать.
xuato 22 марта 2018 | 14:54
Вербонутая собачка женского рода ФСБ.
oleg_kharkiv 22 марта 2018 | 14:54
Развалинами российской консервы Савченко удовлетворен. Слава Украине!
hermannhesse456 22 марта 2018 | 15:39
oleg_kharkiv: Хероям в Срало!
ha12raz 22 марта 2018 | 14:54
Госдура, Рада.......свиньи везде свиньи.
Травят людей.
abbam 22 марта 2018 | 14:55
Стоило её с визгом вызволять из под Российского ареста чтобы потом посадить её на Украине? Страна непуганых идиотов... Украинцы, по степени зомбирования вам нет и не будет равных в мире...
mavviomi 22 марта 2018 | 14:56
Дура, сколько людей ей сочувствовало, она приехала и всех накрыла матом... А могла иметь все, включая уважение сограждан...
vladimir_na_echo 22 марта 2018 | 15:04
mavviomi: вот в этом соль украинцев: "сколько людей ей сочувствовало, она приехала и всех накрыла матом... А могла иметь все, включая уважение сограждан..."
Выгода выгода выгода и только выгода и плевать на принципы и совесть. Можно предать всех и вся. Прав ты был старина Бисмарк, ох прав...
mavviomi 22 марта 2018 | 15:13
vladimir_na_echo: т.е. когда тебя посылают, ты целуешь в задницу того кто это сделал? И это соль русских, т.е. мордвы, ччувашей и прочих словян из славного русского города Урюпинска?
vladimir_na_echo 22 марта 2018 | 15:21
mavviomi: знаете, есть такое понятие софистика, почитайте, будет полезно.
А если по делу:
Она себе в друзей никого не звала, а вот на ней политический капитал пытались сделать все коме не лень.
Как бы она нравилась или не нравилась, но свою линию она гнула (правильную или нет другой вопрос). А всем этим политическим проституткам это не по нраву. Главное выгода выгода и еще раз выгода. Плевать на украинский народ.
Так надеюсь понятнее.
И вопрос ведь еще в том, что за нравишься или не нравишься уголовку назначать не могут в правовом государстве. Это же ведь не мордор с зомбированными ватниками, правда? )))
hermannhesse456 22 марта 2018 | 15:45
mavviomi: это соль xoxложопых макак твоего типа.
java_php 22 марта 2018 | 14:58
Какая причудливая усмешка судьбы. Всем миром вызволять из камеры злобного мордора, чтобы законопатить в самую демократическую камеру. Что то мне подсказывает, что тут такую репу не наголодаешь. Это тебе не у Путина сидеть, тут не забалуешь. Есть реальный шанс самоповеситься или самоутопиться раза два или три.
mavviomi 22 марта 2018 | 15:05
java_php: что- то мне подскацывает, что и у кацапов в тюрьме такую репу не нажрешь. Туберкулез да СПИД все что там есть... Не чисто тут что-то...
java_php 22 марта 2018 | 15:11
mavviomi: Вы там передачки покалорийней носите герою Украины, а то неудобно будет перед мордором, если героиня исхудает. Подрыв светлого лица украинской демократической тюрьмы.
kara 22 марта 2018 | 14:58
А Русских нет в ПАСЕ и никто не поднимет вой!
mavviomi 22 марта 2018 | 15:15
kara: а в ПАСЕ есть такая страна - Русь?
sandeni 22 марта 2018 | 15:50
kara: Россия никакого воя не поднимет в отношении убийцы русских журналистов. Савченко обменяли на русских пленных и больше судьба ее не интересует. Можете её повесить на одном суку вместе с Луценко, Пашинским и Турчиновым...
estate_photo 22 марта 2018 | 14:58
Чудны дела твои, господи. В России посидела, в статусе героя Украины побывала, теперь в Украине посидит. Что дальше?
nns33 22 марта 2018 | 15:17
estate_photo: В России посидела, в статусе героя Украины побывала, теперь в Украине посидит. Что дальше? ====== будет сидеть пока не сменится власть в Украине. Она открыто критиковала Порошенко.К её мнению прислушивались люди.Одним словом,раскачивала кресло пресидента. Уйдёт пресидент,уйдёт его обслуга. Им это надо? Никогда не поверю,что она планировала что-то против них в сговоре с Россией.Эта байка просто выгодна,учитывая неприязнь к России.
vladimir_na_echo 22 марта 2018 | 15:01
Агент кремля wasted...
japan321123 22 марта 2018 | 15:07
Зато как всиралось тут всякое либарастическое быдло по поводу херойки)) теперь ее свои уконтропупят))
vladimir_na_echo 22 марта 2018 | 15:23
japan321123: всё логично. фанатиков всегда убирают после отработки. История, мать её )))
testmeter 22 марта 2018 | 15:53
japan321123: Что-то мне подсказывает, что эта красавица скоро в Ростове объявится
a_vam_zachem 22 марта 2018 | 15:18
Свободу Наде!!
lisitsa1962 22 марта 2018 | 15:20
Sic transit gloria mundi :)))
andr69 22 марта 2018 | 15:22
Где негодующие вопли жулек, швондеров и иже с ними?
sandeni 22 марта 2018 | 15:43
Ну вот, разоблачили двух российских шпионов. Надо потребовать от России выдать список всех завербованных украинских депутатов, министров и других бизнесменов и чиновников, включая Порошенко.
Тем более, что Гордон давно сказал, что во власти Украины почти все завербованы ФСБ России.
udavimliberala 22 марта 2018 | 15:46
Ставки ставки- ставлю что в течении месяца - надя найдет быстрый и эффективный способ встретиться с представителями небесной соточки!
gotirbit 22 марта 2018 | 15:48
Ну что, толерантные либералы с демократами. Подыметесь грудью на защиту прав человека как за Серебрянникова? Вот в этом всё ваше "гнильцо с прожидью" и видно.