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14:47, 22 марта 2018

Украинский парламент лишил Надежду Савченко иммунитета и дал согласие на ее арест

Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко и  дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Как передает корреспондент агентства «Интерфакс», за разрешение привлечь к  уголовной ответственности на пленарном заседании проголосовали 291 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах. За  согласие парламента на задержание и арест Н.Савченко проголосовали 277 и  268 народных депутатов соответственно.

Комментарии

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johnbmw Евгений Большаков 22 марта 2018 | 14:52

... давно у меня появилось ощущение, что рано или поздно этим обязательно закончится ...

dataan 22 марта 2018 | 15:00

Тем временем, Надежда Савченко продолжает выдавать одну сенсацию за другой. Выступая в эфире телеканала NewsOne, она заявила, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже несколько раз встречалась с главой Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко.
Гы.

dataan 22 марта 2018 | 15:05

Назначенный командующим Объединенными силами ВСУ в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев признался, что его младший брат живет в российском Крыму. Он сказал, что имеет хорошие теплые отношения с родственниками, периодически с ними созванивается, и всегда поздравляет их с праздниками.
Гы.

(комментарий скрыт)

dataan 22 марта 2018 | 14:52

А ВСУ и «Правый сектор» опять устроили под Донецком перестрелку между собой. Гы
Два человека погибли и семь получили ранения.Слава Украине! :)))

stagla 22 марта 2018 | 14:52

ай красавы!

весь мир театр, лишь украина цирк

mavviomi 22 марта 2018 | 15:00

stagla: ну про страну сортир дипломатично умолчим...

(комментарий скрыт)

testmeter 22 марта 2018 | 15:02

Что характерно, против был весь "Оппоблок" (это остатки "Партии регионов"). Одно лишь это показывает, откуда ноги росли. Не думаю, что Савченко с самого начала была такой. Она просто дура, которая попала под влияние прокремлевских агентов (Медведчуков-Мураевых)

alex110 22 марта 2018 | 15:13

testmeter: И весь хохлятский народ-такой тупой))))

testmeter 22 марта 2018 | 15:51

Один ваш клоун уже так про американцев высказывался: "Ну тупыыыеее...". Отдыхает теперь от большого ума своего, благодаря высочайшим достижениям вяликой российской медицины

alexey_x 22 марта 2018 | 14:53

Ща Надюха почувствует вкус "родной" каталажки. Эт тебе не в российской на голодовке седло отъедать.

xuato 22 марта 2018 | 14:54

Вербонутая собачка женского рода ФСБ.

oleg_kharkiv 22 марта 2018 | 14:54

Развалинами российской консервы Савченко удовлетворен. Слава Украине!

hermannhesse456 22 марта 2018 | 15:39

oleg_kharkiv: Хероям в Срало!

ha12raz 22 марта 2018 | 14:54

Госдура, Рада.......свиньи везде свиньи.
Травят людей.

abbam 22 марта 2018 | 14:55

Стоило её с визгом вызволять из под Российского ареста чтобы потом посадить её на Украине? Страна непуганых идиотов... Украинцы, по степени зомбирования вам нет и не будет равных в мире...

mavviomi 22 марта 2018 | 14:56

Дура, сколько людей ей сочувствовало, она приехала и всех накрыла матом... А могла иметь все, включая уважение сограждан...

vladimir_na_echo 22 марта 2018 | 15:04

mavviomi: вот в этом соль украинцев: "сколько людей ей сочувствовало, она приехала и всех накрыла матом... А могла иметь все, включая уважение сограждан..."
Выгода выгода выгода и только выгода и плевать на принципы и совесть. Можно предать всех и вся. Прав ты был старина Бисмарк, ох прав...

mavviomi 22 марта 2018 | 15:13

vladimir_na_echo: т.е. когда тебя посылают, ты целуешь в задницу того кто это сделал? И это соль русских, т.е. мордвы, ччувашей и прочих словян из славного русского города Урюпинска?

vladimir_na_echo 22 марта 2018 | 15:21

mavviomi: знаете, есть такое понятие софистика, почитайте, будет полезно.
А если по делу:
Она себе в друзей никого не звала, а вот на ней политический капитал пытались сделать все коме не лень.
Как бы она нравилась или не нравилась, но свою линию она гнула (правильную или нет другой вопрос). А всем этим политическим проституткам это не по нраву. Главное выгода выгода и еще раз выгода. Плевать на украинский народ.
Так надеюсь понятнее.

И вопрос ведь еще в том, что за нравишься или не нравишься уголовку назначать не могут в правовом государстве. Это же ведь не мордор с зомбированными ватниками, правда? )))

hermannhesse456 22 марта 2018 | 15:45

mavviomi: это соль xoxложопых макак твоего типа.

java_php 22 марта 2018 | 14:58

Какая причудливая усмешка судьбы. Всем миром вызволять из камеры злобного мордора, чтобы законопатить в самую демократическую камеру. Что то мне подсказывает, что тут такую репу не наголодаешь. Это тебе не у Путина сидеть, тут не забалуешь. Есть реальный шанс самоповеситься или самоутопиться раза два или три.

mavviomi 22 марта 2018 | 15:05

java_php: что- то мне подскацывает, что и у кацапов в тюрьме такую репу не нажрешь. Туберкулез да СПИД все что там есть... Не чисто тут что-то...

java_php 22 марта 2018 | 15:11

mavviomi: Вы там передачки покалорийней носите герою Украины, а то неудобно будет перед мордором, если героиня исхудает. Подрыв светлого лица украинской демократической тюрьмы.

kara 22 марта 2018 | 14:58

А Русских нет в ПАСЕ и никто не поднимет вой!

mavviomi 22 марта 2018 | 15:15

kara: а в ПАСЕ есть такая страна - Русь?

sandeni 22 марта 2018 | 15:50

kara: Россия никакого воя не поднимет в отношении убийцы русских журналистов. Савченко обменяли на русских пленных и больше судьба ее не интересует. Можете её повесить на одном суку вместе с Луценко, Пашинским и Турчиновым...

estate_photo 22 марта 2018 | 14:58

Чудны дела твои, господи. В России посидела, в статусе героя Украины побывала, теперь в Украине посидит. Что дальше?

nns33 22 марта 2018 | 15:17

estate_photo: В России посидела, в статусе героя Украины побывала, теперь в Украине посидит. Что дальше? ====== будет сидеть пока не сменится власть в Украине. Она открыто критиковала Порошенко.К её мнению прислушивались люди.Одним словом,раскачивала кресло пресидента. Уйдёт пресидент,уйдёт его обслуга. Им это надо? Никогда не поверю,что она планировала что-то против них в сговоре с Россией.Эта байка просто выгодна,учитывая неприязнь к России.

vladimir_na_echo 22 марта 2018 | 15:01

Агент кремля wasted...

japan321123 22 марта 2018 | 15:07

Зато как всиралось тут всякое либарастическое быдло по поводу херойки)) теперь ее свои уконтропупят))

vladimir_na_echo 22 марта 2018 | 15:23

japan321123: всё логично. фанатиков всегда убирают после отработки. История, мать её )))

testmeter 22 марта 2018 | 15:53

japan321123: Что-то мне подсказывает, что эта красавица скоро в Ростове объявится

a_vam_zachem 22 марта 2018 | 15:18

Свободу Наде!!

lisitsa1962 22 марта 2018 | 15:20

Sic transit gloria mundi :)))

andr69 22 марта 2018 | 15:22

Где негодующие вопли жулек, швондеров и иже с ними?

sandeni 22 марта 2018 | 15:43

Ну вот, разоблачили двух российских шпионов. Надо потребовать от России выдать список всех завербованных украинских депутатов, министров и других бизнесменов и чиновников, включая Порошенко.
Тем более, что Гордон давно сказал, что во власти Украины почти все завербованы ФСБ России.

udavimliberala 22 марта 2018 | 15:46

Ставки ставки- ставлю что в течении месяца - надя найдет быстрый и эффективный способ встретиться с представителями небесной соточки!

gotirbit 22 марта 2018 | 15:48

Ну что, толерантные либералы с демократами. Подыметесь грудью на защиту прав человека как за Серебрянникова? Вот в этом всё ваше "гнильцо с прожидью" и видно.

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